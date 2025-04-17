Тарифы Трампа затронут Швейцарию, но кризиса пока не будет

Ожидаемый рост швейцарского валового внутреннего продукта в 2025 году составляет 1,4% — это слабее первоначального прогноза. Keystone-SDA

Новые тарифно-торговые и таможенные меры США могут ударить по швейцарскому экспорту, однако полномасштабного кризиса в экономике Конфедерации пока не ожидается. К такому выводу пришло швейцарское правительство.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss economy impacted by US tariffs but no crisis Читать далее Swiss economy impacted by US tariffs but no crisis

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Напомним, что начиная с 12 марта 2025 года США обложили пошлинами в 25% импорт стали и алюминия, а с 3 апреля и импорт автомобилей. Дополнительно, с 5 апреля начала действовать 10-процентная фиксированная пошлина на импорт товаров почти со всего мира. Большинство фармацевтических товаров, в частности, пока остаются вне зоны действия новых тарифов. Для отдельных стран, включая Швейцарию, 9 апреля были введены дополнительные пошлины в размере 21%. Однако их применение было сразу приостановлено на 90 дней — на период переходной адаптации. Это означает, что швейцарские компании пока избегают прямых экспортных потерь, но ситуация остаётся неопределённой.

Как отмечается в правительственном анализе, воздействие на Швейцарию американских тарифных мер сопоставимо с тем, что испытывают сейчас и другие страны. Однако риски сохраняются и скорее всего первыми проявятся косвенные последствия этих мер — по причине замедления темпов роста глобальной экономики, нестабильности валютных курсов и колебаний на финансовых и фондовых рынках. Ожидаемый рост швейцарского валового внутреннего продукта в 2025 году составляет 1,4% — это слабее первоначального прогноза.

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Чтобы смягчить ситуацию в области занятости, власти Швейцарии сейчас опять активно задействуют механизм укороченной работы (Kurzarbeitsentschädigung / KAE). Он позволяет компаниям временно сокращать общее рабочее время без увольнения персонала. Как сообщил Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO, подразделение Минэкономики), фирмы и промышленные предприятия смогут подавать заявки на получение права вводить укороченный рабочий день, если окажется, что пошлины США прямо или косвенно повлияли на их деятельность — при соблюдении всех стандартных условий и процедур.

Параллельно Федеральное Министерство экономики, образования и научных исследований Швейцарии работает над предложением продлить максимальный срок получения помощи по линии механизма KAE с 12 до 18 месяцев. Это предельный срок, разрешённый законом. Федеральный совет подчёркивает, что ситуация остаётся под пристальным наблюдением. В случае дальнейшего ухудшения внешнеэкономических условий могут быть предложены дополнительные меры — как в рамках действующих механизмов, так и путем введения новых мер и инструментов.

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