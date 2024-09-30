Швейцария будет и далее поддерживать Давосский форум

Швейцария будет и далее поддерживать Давосский форум. Keystone-SDA

Вслед за Национальным советом (большая палата парламента) Совет кантонов (малая палата парламента) в среду 18 сентября 2024 года принял решение о продолжении бюджетной поддержки Всемирного экономического форума в Давосе на период с 2025 по 2027 год.

1 минута

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Switzerland renews support for WEF for 2025-2027 Читать далее Switzerland renews support for WEF for 2025-2027

Français fr Soutien inchangé de la Confédération au WEF pour 2025-2027 Оригинал Читать далее Soutien inchangé de la Confédération au WEF pour 2025-2027

Правительство снова отрядит до 5 000 военнослужащих для обеспечения безопасности участников и гостей Форума и выделит в течение трёх лет до 7,65 млн франков (9,06 млн долларов) на оплату этих услуг, оказываемых Вооруженными силами в области обеспечения безопасности ВЭФ, ежегодно проходящего на горном курорте Давос (кантон Граубюнден).

Показать больше

Показать больше Фейки в соцсетях вредят Давосскому форуму Этот контент был опубликован на Всемирный экономический форум в Давосе столкнулся в социальных сетях с лавиной фейков, призванных скомпрометировать ВЭФ. Читать далее Фейки в соцсетях вредят Давосскому форуму

Депутат малой палаты парламента Швейцарии Андреа Гмюр-Шёненбергер (Andrea Gmür-Schönenberger, партия «Центр» / Mitte) подчеркнула важность ВЭФ в Давосе как для Швейцарии, так и для всего мира. «Это мероприятие укрепляет роль Швейцарии в качестве глобальной площадки всемирного диалога». Она также подчеркнула положительное экономическое влияние ВЭФ на регион кантона Граубюнден.

Показать больше

Показать больше Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика

Министр обороны Швейцарии и президент страны в 2024 году Виола Амхерд подчеркнула обязательства Швейцарии по обеспечению гуманитарной безопасности, проистекающие для нее из положений международного права. Она также отметила, что из-за ухудшения общей международной ситуации, и прежде всего из-за конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке, расходы на обеспечение безопасности ВЭФ значительно увеличились.

Показать больше

Показать больше Десять фактов о Всемирном экономическом форуме в Давосе Этот контент был опубликован на Что такое ВЭФ? Кто приезжает в Давос? Сколько Швейцария тратит на обеспечение безопасности? Об этом подробнее в нашем материале. Читать далее Десять фактов о Всемирном экономическом форуме в Давосе