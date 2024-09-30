Швейцария будет и далее поддерживать Давосский форум
Вслед за Национальным советом (большая палата парламента) Совет кантонов (малая палата парламента) в среду 18 сентября 2024 года принял решение о продолжении бюджетной поддержки Всемирного экономического форума в Давосе на период с 2025 по 2027 год.
Правительство снова отрядит до 5 000 военнослужащих для обеспечения безопасности участников и гостей Форума и выделит в течение трёх лет до 7,65 млн франков (9,06 млн долларов) на оплату этих услуг, оказываемых Вооруженными силами в области обеспечения безопасности ВЭФ, ежегодно проходящего на горном курорте Давос (кантон Граубюнден).
Показать больше
Фейки в соцсетях вредят Давосскому форуму
Депутат малой палаты парламента Швейцарии Андреа Гмюр-Шёненбергер (Andrea Gmür-Schönenberger, партия «Центр» / Mitte) подчеркнула важность ВЭФ в Давосе как для Швейцарии, так и для всего мира. «Это мероприятие укрепляет роль Швейцарии в качестве глобальной площадки всемирного диалога». Она также подчеркнула положительное экономическое влияние ВЭФ на регион кантона Граубюнден.
Показать больше
Наша рассылка по теме Внешняя политика
Министр обороны Швейцарии и президент страны в 2024 году Виола Амхерд подчеркнула обязательства Швейцарии по обеспечению гуманитарной безопасности, проистекающие для нее из положений международного права. Она также отметила, что из-за ухудшения общей международной ситуации, и прежде всего из-за конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке, расходы на обеспечение безопасности ВЭФ значительно увеличились.
Показать больше
Десять фактов о Всемирном экономическом форуме в Давосе
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.