Плохая погода ухудшила продажи пива в Швейцарии

Прошедший год можно считать для пивоварения в Швейцарии провальным. Отчасти в этом виновата плохая погода. Keystone-SDA

Прошедший год можно считать для пивоварения в Швейцарии провальным. Отчасти в этом виновата плохая погода. Впервые потребление пива на душу населения опустилось ниже отметки в 50 литров.

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Тенденция к сокращению объемов и масштабов потребления пива, регистрируемая уже несколько лет, продолжается: в прошедшем 2023/24 пивоваренном году (по состоянию на конец сентября) общий объем продаж пива упал на 1,6 процента до 4,5 миллиона гектолитров. Об этом недавно сообщила Ассоциация пивоваров Швейцарии (Schweizer Brauerei-Verband SBV).

Внутреннее производство пива сократилось на 1,7 процента до 3,5 миллионов гектолитров, импорт пива уменьшился на 1,3 процента до 0,96 миллиона гектолитров. На долю импортного пива в Швейцарии пришлись 21,4% рынка. Около десяти лет назад доля импорта достигала пика в 26 процентов. Плохая погода во многом виновата в том, что у людей пропала склонность охлаждаться при помощи «пива пенного». Как говорит директор Ассоциации пивоваров Марсель Кребер (Marcel Kreber), не помогло даже удачное выступление сборной Швейцарии по футболу на чемпионате Европы. Впрочем, переоценивать влияние крупных спортивных событий на масштабы потребления пива не стоит.

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В этом Марсель Кребер убежден. По его мнению, их вклад в динамику потребительского индекса составляет менее 1 процента. Кроме того, в этом году особенно плохими были именно сентябрьские показатели продаж, а в этом виновата как раз плохая погода. Изменилось и в целом потребительское поведение людей. Более молодые потребители, на которых сильно повлияли коронавирусные ограничения, демонстрируют сегодня куда более избирательное поведение на рынке напитков. Кроме того, продолжается упадок культуры ресторанчиков, таверн и пабов, исчезает и культура застолий завсегдатаев небольших локальных питейных заведений (то, что обозначается словом Stammtisch).

По этой причине пивоварни сегодня продают в сфере общественного питания лишь чуть меньше трети пива, тогда как до пандемии этот показатель составлял 39 процентов. А вот объемы продаж безалкогольного пива в прошлом 2023 году выросли на 12 процентов и составили 0,31 миллиона гектолитров. Теперь его доля в общем объеме пивного рынка составляет 7 процентов (в прошлом 2023 году: только 6,1 процента). Так что теперь пива в Швейцарии пьют меньше, и это при том, что ее население уже перевалило за рубеж 9 миллионов человек. В результате потребление на душу населения впервые с начала измерений опустилось ниже отметки в 50 литров. Для сравнения: в 1990/91 году каждый житель и каждая жительница страны в среднем выпивали по 71 литру.

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Опять же для сравнения: немцы выпивают 88 литров на душу населения, хотя бесспорными чемпионами мира являются чехи (136 литров пива на душу населения, по данным 2022 года). За ними следуют австрийцы (102 литра на душу населения). Число пивоваренных заводов в Швейцарии также уменьшилось: если в 2021 году их насчитывалось 1 278, то в прошлом 2023 году их уже было 1 192, при этом в 1990 году в стране было всего 32 пивоварни, то есть предприятий, варящих более 400 литров пива в год. Некоторые малые пивоварни были вынуждены прекратить свою работу по причине резкого увеличения цен на энергоносители и сырьё в результате пандемии коронавируса и агрессии России против Украины.

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