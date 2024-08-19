Трансфер года? Джердан Шакири переходит в ФК «Базель»

Футбольный клуб «Базель» совершил на первый взгляд невозможное и заполучил себе звезду швейцарского футбола Джердана Шакири. Keystone

После 12 лет, проведенных за границей, 32-летний спортсмен вернется в клуб своей юности ФК «Базель». На поле в качестве игрока национальной сборной Швейцарии Джердан Шакири выходил 125 раз.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss football star Xherdan Shaqiri transfers back to Basel Оригинал Читать далее Swiss football star Xherdan Shaqiri transfers back to Basel

Не прошло и двух дней после расторжения Джерданом Шакири своего контракта с клубом «Чикаго Файр» (англ. Chicago Fire FC), как стало ясно, где звезда швейцарского футбола продолжит свою карьеру. После 12 лет, проведенных за границей, 32-летний спортсмен вернется в клуб своей юности ФК «Базель». На поле в качестве игрока национальной сборной Швейцарии Джердан Шакири выходил 125 раз.

Отыграв в этом году на европейском футбольном чемпионате в Германии, он завершил сотрудничество со сборной и подписал до 2027 года контракт с ФК «Базель» (FCB). «Мы вели переговоры с Джерданом уже несколько недель и очень рады, что его возвращение в „Базель“ наконец-то состоялось». Об этом рассказал спортивный директор клуба Даниэль Штуки (Daniel Stucki). По его словам, подписание контракта стало возможным — в том числе и в финансовом плане — только потому, что сам клуб, но прежде всего сам Джердан, очень хотели этого возвращения.

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Когда-то свои первые шаги в профессиональном футболе Шакири делал именно в FCB. Двенадцать лет назад, летом 2012 года, он перешел в мюнхенскую «Баварию», стоимость трансфера составила 12,5 миллиона швейцарских франков. Затем последовали выступления за миланский «Интер», ФК «Ливерпуль», а также за клубы Stoke City FC, ФК «Лион» и ФК «Чикаго Файр». Выступая за «Чикаго», он за 75 игр забил всего 16 голов, будучи при этом одним из абсолютных лидеров по своему заработку.

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В Базеле, таким образом, ему придется пойти на значительные финансовые жертвы. Но по словам Д. Шакири, сейчас у него другие приоритеты: «Я хочу снова играть вместе с FCB, и с нетерпением жду возможности увидеть болельщиков на стадионе „Санкт-Якоб-Парк“». Тренировки начнутся во вторник 20 августа, но сначала он проведет пресс-конференцию.