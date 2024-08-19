Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Труд и занятость в Швейцарии

Трансфер года? Джердан Шакири переходит в ФК «Базель»

Футбольный клуб «Базель» совершил на первый взгляд невозможное и заполучил себе звезду швейцарского футбола Джердана Шакири.
Футбольный клуб «Базель» совершил на первый взгляд невозможное и заполучил себе звезду швейцарского футбола Джердана Шакири. Keystone

После 12 лет, проведенных за границей, 32-летний спортсмен вернется в клуб своей юности ФК «Базель». На поле в качестве игрока национальной сборной Швейцарии Джердан Шакири выходил 125 раз.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Не прошло и двух дней после расторжения Джерданом Шакири своего контракта с клубом «Чикаго Файр» (англ. Chicago Fire FC), как стало ясно, где звезда швейцарского футбола продолжит свою карьеру. После 12 лет, проведенных за границей, 32-летний спортсмен вернется в клуб своей юности ФК «Базель». На поле в качестве игрока национальной сборной Швейцарии Джердан Шакири выходил 125 раз.

Отыграв в этом году на европейском футбольном чемпионате в Германии, он завершил сотрудничество со сборной и подписал до 2027 года контракт с ФК «Базель» (FCB). «Мы вели переговоры с Джерданом уже несколько недель и очень рады, что его возвращение в „Базель“ наконец-то состоялось». Об этом рассказал спортивный директор клуба Даниэль Штуки (Daniel Stucki). По его словам, подписание контракта стало возможным — в том числе и в финансовом плане — только потому, что сам клуб, но прежде всего сам Джердан, очень хотели этого возвращения. 

Показать больше

Показать больше

«Хорошие мигранты» — удача швейцарского футбола

Этот контент был опубликован на Из 23-х игроков швейцарской футбольной сборной 15 имеют иностранные корни. В этом ли залог успеха швейцарских футболистов?

Читать далее «Хорошие мигранты» — удача швейцарского футбола

Когда-то свои первые шаги в профессиональном футболе Шакири делал именно в FCB. Двенадцать лет назад, летом 2012 года, он перешел в мюнхенскую «Баварию», стоимость трансфера составила 12,5 миллиона швейцарских франков. Затем последовали выступления за миланский «Интер», ФК «Ливерпуль», а также за клубы Stoke City FC, ФК «Лион» и ФК «Чикаго Файр». Выступая за «Чикаго», он за 75 игр забил всего 16 голов, будучи при этом одним из абсолютных лидеров по своему заработку.

Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

В Базеле, таким образом, ему придется пойти на значительные финансовые жертвы. Но по словам Д. Шакири, сейчас у него другие приоритеты: «Я хочу снова играть вместе с FCB, и с нетерпением жду возможности увидеть болельщиков на стадионе „Санкт-Якоб-Парк“». Тренировки начнутся во вторник 20 августа, но сначала он проведет пресс-конференцию.

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Донелл О`Салливан

Чего сможет добиться швейцарец Ален Берсе на должности главы Совета Европы?

Насколько эффективно Совет Европы защищает европейские ценности? На каких направлениях должен будет сосредоточиться новый Генсекретарь?

Присоединяйтесь к дискуссии
43 Отметки «мне нравится»
39 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Бруно Кауфманн

Как следует в школах преподавать основы государства и права?

Каким образом у вас в стране организовано политическое просвещение детей и юношества? Чем вы довольны, чем не очень или совсем недовольны?

Присоединяйтесь к дискуссии
27 Отметки «мне нравится»
54 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Томас Стивенс

Что Вы думаете об отпуске в формате «только для взрослых» или «без детей»?

Является ли отпуск «только для взрослых» прагматичным решением? Или это еще один шаг к вымиранию общества?

Присоединяйтесь к дискуссии
56 Отметки «мне нравится»
31 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

В ноябре 1995 года бывший заместитель главы торгового отдела постоянного представительства Египта в Женеве был застрелен на подземной парковке.

Показать больше

Прокуратура Швейцарии расследует убийство дипломата

Этот контент был опубликован на Швейцарская Федеральная прокуратура (BA) открыла уголовное производство по делу об убийстве в 1995 году в Женеве египетского дипломата.

Читать далее Прокуратура Швейцарии расследует убийство дипломата
«Золотой Леопард» за лучший фильм получила лента Akiplėša (Toxic) Сауле Блиювайте (Saule Bliuvaite) из Литвы.

Показать больше

«Золотой Леопард» отправится из Локарно в Литву

Этот контент был опубликован на Победителем международного конкурса кинофестиваля в Локарно (Швейцария) стал фильм Akiplėša (Toxic) представительницы Литвы Сауле Блиувайте.

Читать далее «Золотой Леопард» отправится из Локарно в Литву
Чистая иммиграция в Швейцарию в первой половине 2024 года снизилась на 6 237 человек в годовом исчислении и составила 40 963 человека.

Показать больше

Иммиграция в Швейцарию немного сократилась

Этот контент был опубликован на Чистая иммиграция в Швейцарию в первой половине 2024 года снизилась на 6 237 человек в годовом исчислении и составила 40 963 человека.

Читать далее Иммиграция в Швейцарию немного сократилась
Во втором квартале 2024 года UBS заработал чистую прибыль в размере 1,14 млрд долларов, и это несмотря на расходы на интеграцию в систему банка структур, кадров и клиентов бывшего Credit Suisse.

Показать больше

Банк UBS получил миллиардную прибыль и продолжит интеграцию CS

Этот контент был опубликован на Во втором квартале 2024 года банк UBS заработал прибыль в размере 1,14 млрд долларов, и это несмотря на расходы, связанные с интеграцией бывшего Credit Suisse.

Читать далее Банк UBS получил миллиардную прибыль и продолжит интеграцию CS
Швейцарцам не стоит ожидать увеличения реальной заработной платы, это касается работников, занятых в большинстве отраслей экономики. Но есть исключения.

Показать больше

Зарплата в Швейцарии увеличиваться не будет, за двумя исключениями

Этот контент был опубликован на Швейцарцам не стоит ожидать увеличения реальной заработной платы, это касается работников, занятых в большинстве отраслей экономики. Но есть исключения.

Читать далее Зарплата в Швейцарии увеличиваться не будет, за двумя исключениями

Показать больше

Швейцария ведет следствие, связанное с Сулейманом Керимовым

Этот контент был опубликован на Федеральная прокуратура Швейцарии (BA) проводит следственные мероприятия в отношении четырех человек, связанных с российским олигархом Сулейманом Керимовым.

Читать далее Швейцария ведет следствие, связанное с Сулейманом Керимовым
Идея налога на наследство не находит поддержки общества

Показать больше

Идея налога на наследство не находит поддержки общества

Этот контент был опубликован на Против левой инициативы ввести 50-процентный налог на наследование с целью финансирования мер по «спасению климата» выступают 67% швейцарцев.

Читать далее Идея налога на наследство не находит поддержки общества
Компания SBB оснастит транспортную полицию нательными камерами

Показать больше

Компания SBB оснастит транспортную полицию нательными камерами

Этот контент был опубликован на Железнодорожная компания SBB начнет по всей Швейцарии оснащение сотрудников транспортной полиции нательными видеокамерами.

Читать далее Компания SBB оснастит транспортную полицию нательными камерами
За последний год число иностранных граждан, работающих в Швейцарии, но живущих в ближнем зарубежье, увеличилось на три процента.

Показать больше

Количество «фронтальеров» в Швейцарии увеличилось на 3%

Этот контент был опубликован на За последний год число иностранных граждан, работающих в Швейцарии, но живущих в ближнем зарубежье, увеличилось на три процента.

Читать далее Количество «фронтальеров» в Швейцарии увеличилось на 3%

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Kinder vor einem Absperrband

Показать больше

Косово и Швейцария: как два народа «нашли» друг друга

Этот контент был опубликован на Как и почему два народа «нашли» друг друга и почему их мирное в целом сосуществование все равно не является таким уж простым и безоблачным.

Читать далее Косово и Швейцария: как два народа «нашли» друг друга
Гранит Джака с руками, скрещенными перед грудью

Показать больше

«Албанский орёл» и косовская община в Швейцарии

Этот контент был опубликован на «Орлиный жест» вновь привлёк внимание к многочисленной косовско-албанской общине в Швейцарии, четвертой по величине в стране.

Читать далее «Албанский орёл» и косовская община в Швейцарии
A picture of two Swiss footballers making the double-eagle gesture

Показать больше

ФИФА накажет швейцарцев и сербов франком

Этот контент был опубликован на Денежный штраф и предупреждение – но не блокировка на предстоящие игры ЧМ по футболу: такое решение приняла ФИФА в отношении швейцарцев.

Читать далее ФИФА накажет швейцарцев и сербов франком
Шакири и Петкович

Показать больше

«Албанский орёл» и спорт вне политики?

Этот контент был опубликован на Чемпионат мира по футболу в России проходит в праздничной атмосфере. Ложку дёгтя в бочку позитива все же внесли... сами же спортсмены.

Читать далее «Албанский орёл» и спорт вне политики?

Показать больше

Швейцарская сборная: 12 национальностей, одна команда

Этот контент был опубликован на Сегодня вечером в Париже начинается Чемпионат Европы по футболу. Швейцарская сборная является самой многонациональной на этом первенстве.

Читать далее Швейцарская сборная: 12 национальностей, одна команда

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR