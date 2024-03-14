Украинцам в Швейцарии будет легче найти работу

Беженцам и беженкам в Швейцарии с ВНЖ категории S вместе получения разрешения на работу будет достаточно получить онлайн-регистрацию. KEYSTONE/© KEYSTONE / ANTHONY ANEX

Швейцарский парламент намерен реализовать пакет мер с целью повысить уровень занятости среди украинских беженцев, точнее, по большей части беженок. С этой целью он предлагает отказаться от сложной процедуры запрашивания и получения разрешения на работу и заменить ее упрощенной, но столь же обязательной онлайн-регистрацией.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Work permits for S status refugees could be swapped for registration Оригинал Читать далее Work permits for S status refugees could be swapped for registration

Эта мера должна облегчить беженцам с видом на жительство категории S поиск работы в Швейцарии. Такое решение вслед за большой палатой парламента Швейцарии, Национальным советом, приняла и малая палата Совет кантонов: за эту меру отдали свои голоса 29 депутатов, против были 15 человек при одном воздержавшемся. Теперь очередь Федерального совета, кабмина, принять соответствующее постановление.

Предполагается, что упрощенная онлайн-регистрация обеспечит большую гибкость процедур в области поиска и предоставления работы, коль скоро лиц с ВНЖ категории S можно будет нанимать на работу немедленно, как только и если возникнет в этом необходимость. Меньше сдерживающих факторов будет и на пути потенциальных работодателей, которым нужно будет лишь заполнить онлайн-форму и принять на работу требуемого человека.

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Федеральный совет в целом также выступает в пользу этой меры. Министр юстиции Беат Янс еще раз заявил, что целью правительства Швейцарии является повышение степени занятости украинцев со статусом S с нынешних 20% до 40% уже к концу 2024 года. «Переход от получения разрешения к онлайн-регистрации является ключевым шагом к достижению этой цели».

Ряд правых и правоцентристских политиков считает, что существующие процедуры уже являются «быстрыми и простыми», кроме того, формат онлайн-регистрации может нанести удар по рынку труда и заработной платы, а также привести к ухудшению условий труда таких работников.

ВНЖ категории S предоставляется в Швейцарии беженцам и беженкам из Украины и их близким родственникам. По данным правительства Швейцарии по состоянию на начало декабря 2023 года в Швейцарии проживало около 66 000 человек с ВНЖ категории S. В ноябре 2023 года правительство решило продлить этот особый миграционный режим до 4 марта 2025 года.

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