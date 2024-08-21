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Труд и занятость в Швейцарии

Число «аналоговых» торговых точек в Швейцарии увеличивается

С 2014 по 2023 год в Швейцарии количество вновь открытых физических магазинов розничной торговли превзошло число закрытых.
С 2014 по 2023 год в Швейцарии количество вновь открытых физических магазинов розничной торговли превзошло число закрытых. Keystone-SDA

За последние 10 лет в Швейцарии несмотря на конкуренцию со стороны интернета количество физических магазинов розничной торговли заметно выросло, правда по темпам роста им до онлайн-ритейла еще далеко.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

С 2014 по 2023 год в Швейцарии количество вновь открытых физических магазинов розничной торговли превзошло число закрытых. Об этом в среду 14 августа 2024 года сообщила цюрихская консалтинговая компания CRIF, занимающаяся решениями в области управления кредитными рисками. В частности, за отчетный период в стране было открыто 5 349 новых «аналоговых» торговых точек, что соответствует приросту примерно на 17%.

При этом за период с 2009 по 2018 год исчезло всего более 31 тыс. таких магазинов. Самый сильный прирост численности показали торговые точки в сферах розничной торговли продуктами питания, парфюмерией, напитками, а также цветами. Напротив, торговые точки, продающие бытовую электронику, компьютеры и программное обеспечение, исчезали особенно часто.

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Меньше стало также булочных, мясных лавок и магазинов одежды. Если в 2014, 2015, 2016 и 2019 годах в Швейцарии исчезало больше «аналоговых» магазинов, чем открывалось, то в 2017, 2018 и с 2020 по 2023 год баланс уже стал положительным. Самые высокие темпы роста были зафиксированы у интернет-магазинов: за последние 10 лет их численность увеличилась на 42%, причем особенно резкий скачок наблюдался в 2020 и 2021 годах, в частности, из-за пандемии.

В общих же цифрах интернет-магазины всё ещё явно отстают: в 2023 году всего открылось около 800 новых онлайн-магазинов, при этом в области «аналоговой» торговли в Швейцарии было зарегистрировано около 4 000 новых «физических торговых точек». В исследовании CRIF учитывались все розничные предприятия и все интернет-магазины, внесенные в официальный торговый реестр и созданные или ликвидированные за отчетный период.

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