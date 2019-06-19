Глава Отдела противодействия финансово-экономической преступности Федеральной прокуратуры Швейцарии Дуня Реццонико (Dounia Rezzonico): фотография из архива.

(© Keystone / Ti-press / Gabriele Putzu)

Дуня Реццонико (Dounia Rezzonico) четыре года руководила отделением Швейцарской федеральной прокуратуры в кантоне Тичино (город Лугано). Недавно она возглавила Отдел Федеральной прокуратуры по противодействию финансово-экономической преступности. В интервью со швейцарским Международным радио SWI swissinfo.ch она обозначила приоритеты своего отдела, очертила фронт работ, назвала сложности и указала, насколько непросто стало в настоящее время бороться с глобальной коррупцией и отмыванием / легализацией преступных капиталов.

В последнее время она занималась делом бразильской нефтяной госкомпании «Петробраз» и бывшего исполнительного руководителя бразильского строительного гиганта Odebrecht Марсело Одебрехта (Marcelo Odebrecht), с показаний которого и началось это дело. Считается, что вторая компания платила взятки первой. Начавшись в качестве типично бразильского, это дело уже приняло глобальные масштабы, охватив дюжину стран, в том числе и Швейцарию, страну, известную во всем мире в качестве важного финансового центра.

swissinfo.ch: Каковы Ваши приоритеты в области противодействия экономической преступности?

Д. Р.: Прежде всего, мы должны действовать оперативно и эффективно. Мы должны, к тому же, обладать соответствующими техническими средствами и адекватной законодательной базой. Рамочные условия работы следственных органов меняются постоянно, а потому и наши подходы к работе также должны постоянно учитывать новые реалии. Международная трансграничная преступность постоянно совершенствует свои формы деятельности, а потому правоохранительные органы должны сейчас в большей степени переходить на междисциплинарные методы работы. Например, по делу «Петробраз» и Одебрехта мы создали специальную рабочую группу, в рамках которой были сконцентрированы самые различные виды административных ресурсов, почти все, доступные прокуратуре.

Например, в рамках наших следственных мероприятий мы натолкнулись в Женеве на сервер, содержащий важные доказательные материалы. Нам необходимо было в кратчайшие сроки организовать анализ огромных объемов данных! Без наличия в нашей группе самых разных экспертов и специалистов эту задачу мы бы выполнить не смогли. В свете необходимости решать современные технические задачи междисциплинарный подход приобретает фундаментальное значение. Ну и, конечно, нельзя забывать о международном сотрудничестве и в организации взаимодействия всех правоохранительных органов в Швейцарии на всех её уровнях, включая федеральный центр и субъекты федерации (кантоны).

swissinfo.ch: Стоит только где-то в мире разгореться крупному финансовому скандалу, рано или поздно выясняется, что без Швейцарии тут, конечно же, не обошлось. Сам собой возникает вопрос: насколько эффективно наше законодательство, позволяет ли оно действенным образом противодействовать глобальной финансово-экономической преступности? То есть, мы имеем дело с хорошими законами, которые плохо применяются, или, наоборот, законы ми применяем как надо, но их потенциала для реальной борьбы с коррупцией и отмыванием денег просто не хватает?

Д.Р.: К сожалению, ситуация такова, что действующее законодательство не всегда поспевает за актуальным развитием. Касается это и проблематики, связанной с экономической преступностью. Швейцария в качестве мирового финансового центра интересна не только для инвесторов, но и — благодаря своей легендарной стабильности — для разного рода преступников и преступных схем. И — да, имя Швейцарии, хотя и не ей одной, часто всплывает в связи с разного рода скандалами. Гордиться тут, по большому счету, нечем!

У нас есть инструменты, позволяющие бороться с такого рода феноменом. Однако тут нам есть ещё чего пожелать, например, в случаях, связанных с отмыванием или коррупцией хотелось бы быстрее и проще добираться до судебных решений. Сравнивая с реалиями за рубежом, то мы можем прийти к выводу о том, что в отношении мер судебно-санкционного характера мы могли бы спокойно ужесточить свою позицию в области правоприменительной практики.

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swissinfo.ch: В деле «Петробраз» Вы поначалу занимались теми, кто активно давал взятки, а потом и теми, кто их пассивно брал. В рамках так называемой «третьей фазы» речь идет о необходимости понять, кто из финансовых игроков в Швейцарии, возможно, запятнал свою репутацию нарушениями положений национального законодательства, регулирующего борьбу с коррупцией и отмыванием средств. Как на данный момент продвигается эта «третья фаза»?

Д.Р.: Процесс пошел и он идёт! Уже проведенное следствие по этому делу позволило нам сделать несколько важных выводов, на которые мы опираемся в стремлении ответить на вопрос, кто из швейцарских игроков на национальном финансовом рынке заслужил «честь» быть привлеченным к уголовной ответственности. В настоящее время ведется следствие в отношении двух швейцарских финансовых институтов.

Они подозреваются в том, что их собственная внутренняя система «комплаенс», то есть сектор системы управления/контроля в организации, связанный с мониторингом и оценкой рисков, связанных с возможным несоответствием или несоблюдением требований законодательных нормативных документов, правил и стандартов надзорных органов, оказалась с прорехами, что и стало причиной нарушения ими указаний и норм регулятора. Статья 102 УК Швейцарии позволяет применять уголовные санкции в отношении частной компании и коммерческого предприятия, не принявшего всех необходимых и объективно возможных мер противодействия таким преступлениям, как коррупция и отмывание/легализация преступных капиталов.

swissinfo.ch: Да, но пока еще у нас нет ни одного примера судебного процесса, запущенного в связи с нарушением положений Статьи 102 УК Швейцарской Конфедерации, несмотря на то, что число следственных мероприятий в отношении тех или иных компаний в Швейцарии продолжало расти. Такое впечатление, что прокуратура пока только «тестирует» новую для неё правоприменительную практику, чтобы понять, насколько далеко она может идти в преследовании вероятных уголовных деликтов, совершенных теми или иными компаниями. В чем, собственно, заключаются сложности?

Д.Р.: С тех пор, как заработала упомянутая вами Статья 102, а произошло это в 2003 году, мы наблюдаем рос числа дел, открытых в отношении юридических лиц по этой статье, пусть даже не всегда эти дела добираются до судов и приговоров. В самом деле, прокуратура проверяет пока эффективность данного инструмента, в том числе и в части, касающейся правоприменительной практики. Что касается конкретно Статьи 102, то законодатель постановил, что квалификации действий юридического лица в качестве преступных должна предшествовать такая же квалификация в качестве нарушающих закон действий конкретных физических лиц, работающих в данной компании.

Накопленный нами опыт, в том числе и в том, что касается назначения денежных наказаний, точнее, штрафов, показал, что данная уголовная норма носит характер вполне эффективного инструмента. Однако деяния, инкриминируемые физическим лицам в рамках таких дел, могут носить порой характер очень сильно между собой различающихся деликтов. В том числе, но исключительно, но и поэтому тоже, в 2015 году Федеральная прокуратура создала рабочую «Группу-102», члены которой осуществляют надзор за действиями прокуроров в этом сфере, оказывая им, кроме того, еще и всю необходимую поддержку. Цель состоит в том, чтобы выработать в этой сфере единый правоприменительный подход. Насколько это реально? Ответ на этот вопрос в будущем должны будут дать суды.

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swissinfo.ch: Некоторые дела, связанные с международной коррупцией, тем не менее, до судов добирались, однако, как говорят и в ОЭСР, и в самой Швейцарии, приговоры судов по этим делам в формате денежных штрафов оказывали довольно скромное устрашающее и отпугивающее воздействие, прежде всего в отношении транснациональных корпораций. Не стоило бы ужесточить наказания в этой области, немного приподняв планку «высшей возможной меры наказания»?

Д.Р.: Определяя размеры денежных штрафов прокуратура всегда придерживается действующего законодательства. Конечно, если сравнивать с иностранной практикой, наши штрафы могут показаться сравнительно безболезненными. Однако так происходит не только в области экономической преступности. Сейчас весь нормативный аппарат в области процессуальной организации уголовного преследования бизнеса развивается дальше — в юриспруденции это обычная ситуация, так что будущее покажет нам, внести какие изменения и дополнения в этот аппарат законодатель посчитает разумным.

swissinfo.ch: Федеральная прокуратура всё чаще сталкивается с делами в области экономической преступности, времени же на каждое из таких дел уходит всё больше. Не стоило бы в такой ситуации продлить сроки давности по самым резонансным типам преступлений в этой области?

Д.Р.: Такие дела становятся все более сложными. И не только потому, что они все являют собой настоящие глобальные джунгли, но и потому, что качественно растет объём собранной информации, которую необходимо переработать и проанализировать. Я уверена, что мы должны будем качественно повысить нашу эффективность и в части, касающейся так называемой цифровой революции. Над этим мы уже работаем. Важно также привлекать наших международных партнёров к соответствующим делам на как можно более ранней стадии уголовного преследования. Тогда мы могли бы реагировать быстро и сразу, не бить потом «по хвостам».

swissinfo.ch: Наверное, свою роль играет и швейцарское уголовно-процессуальное законодательство, которое просто не рассчитано на особо сложные дела?

Д.Р.: Мы обязаны придерживаться действующего законодательства. Но вы правы, швейцарский УПК часто действительно пасует перед делами, с которыми мы работаем. Это обстоятельство, разумеется, не облегчает нам наш труд и оно может вести к затягиванию сроков. И этот аспект мы тоже обязаны учитывать.

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Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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