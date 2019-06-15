Самая маленькая опера в мире? Она действовала в Швейцарии, на окраине Цюриха в районе Швамендинген. Зрительный зал «оперы» насчитывал всего восемь мест — а больше стульев в узкой комнатке на втором этаже жилого дома и не помещалось. Сейчас в Цюрихе можно ознакомиться с выставкой, сформированной из творческого наследия умершего в 1995 году изобретателя идеи «мини-оперы» и ее основателя Бернарда Фогельзангера (Bernhard Vogelsanger).

По виду он куда больше напоминал крутого рокера, нежели оперного импресарио. В своих неизменных джинсах, в кожаной куртке с логотипом группы AC/DC на спине и с массивными кольцами на пальцах сильных рук он неизменно привлекал к себе заинтересованное внимание. Ведь и личностью Бернард Фогельзангер был неординарной, потому что идея создать самую маленькую оперу в мире могла прийти на ум только такому оригиналу, как он! В этой опере он был сам себе и дирижер и оркестр, сценограф и режиссер, портной, декоратор, актер и даже кукловод, и всё в одном лице.

(Emanuel Ammon/AURA)

Зрительный зал самой маленькой оперы в мире насчитывал всего восемь мест — а больше стульев в узкой комнатке на втором этаже жилого дома и не помещалось. Обычно Б. Фогельзангер разыгрывал здесь мини-варианты великих мировых опер для узкого круга посвященных, члены которого получали шанс насладиться удивительным шоу, в котором тщательнейшим образом изготовленные фигурки-марионетки двигались и «пели» под музыку из старого граммофона. Иногда их создатель мог запеть и сам — чтобы зрители не скучали в те минуты, когда требовалось сменить пластинку.

(Emanuel Ammon/AURA)

Бернард Фогельзангер родился в 1920 году в семье ремесленника. Подростком он впервые побывал в театре, увидев оперу Джузеппе Верди «Симон Бокканегра» — с тех пор этот волшебный мир полностью захватил его душу. Он мечтал стать сценографом, чтобы самому делать театральные постановки. Увы, этой мечте не суждено было осуществиться — на учебу по этому профилю его не приняли. И тогда он переключился с прекрасного на полезное — став декоратором витрин в швейцарском сетевом, но очень престижном и дорогом супермаркете «Глобус».



(Emanuel Ammon/AURA)

В годы после Второй мировой войны он начал потихоньку изготавливать миниатюрные фигурки-марионетки, которым он сам шил костюмы. Для каждого представления он проектировал и делал роскошные оперные декорации в миниатюре. По выходным он приглашал в гости друзей и разыгрывал перед ними театральные представления — совершенно бесплатно. Со смертью Бернарда Фогельзангера ушла в небытие и миниатюрная «Швамендингенская опера».

(Emanuel Ammon/AURA)

Благодаря же выставке в цюрихском Musée VisionnaireВнешняя ссылка, который специализируется на произведениях искусства авторов-аутсайдеров и прочих «неформалов», можно увидеть некоторые из шестидесяти сценических решений, придуманных за всю его жизнь эксцентричным «мини-импресарио». На выставке представлены артефакты из наследия и других «художников», широко известных в узких Цюрихских кругах любителей творчества «городских оригиналов с поехавшей крышей».

(Emanuel Ammon/AURA)

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Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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