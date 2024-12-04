Как авторитарные режимы подавляют права женщин

Развитые страны по всему миру реализуют меры по поддержанию уровня рождаемости, обеспечивающего стабильность населения и экономический рост. В авторитарных странах, таких как Россия, такие меры применяются режимами с целью укрепить за счет репродуктивных прав женщин свою собственную власть. Illustration: Kai Reusser / SWI swissinfo.ch

Все мы знаем, что уровень рождаемости снижается во всём мире, и на протяжении последних десятилетий меньше всего детей появлялось на свет в таких развитых странах, как Швейцария. Политики обеспокоены тем, чем всё это нам аукнется в будущем, но решают проблему по-разному. Например, авторитарные режимы её активно эксплуатируют и ограничивают права женщин, чтобы удерживать их под своим неусыпным контролем.

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«Предназначение женщины – это продолжение рода. Это уникальный, абсолютно уникальный природный дар», – заявил президент России Владимир ПутинВнешняя ссылка, выступая перед участниками Всемирного фестиваля молодёжи в начале этого года. Он особо отметил, как важно, чтобы в семьях рождалось не менее трёх детей, и сказал, что получение высшего образования и карьерный рост мешают женщинам обрести семейное счастье и что «семья должна рождаться пораньше».

Законодательная репрессия: Россия запрещает «идеологию чайлдфри»

В ноябре Государственная дума, нижняя палата парламента РФ, приняла закон, запрещающий «пропаганду идеологии чайлдфри» и предусматривающий для нарушителей штрафы в размере от 50 тыс до 5 млн рублей (от 445 до 44,5 тыс швейцарских франков). К числу таких нарушений относится и «пропаганда идей чайлдфри» в интернете или СМИ. Фильмы, «пропагандирующие отказ от деторождения», не получат в России прокатных лицензий, а владельцы сайтов будут обязаны контролировать их контент на предмет наличия информации, «пропагандирующей отказ от материнства». Если такие материалы будут обнаружены, вебсайт внесут в реестр запрещённых интернет-платформ.

Не ходи работать в разведку Швейцарии в российский отдел, не надо! Keystone / Sputnik

Развитые страны во всём мире изо всех сил пытаются поддерживать суммарный коэффициент рождаемости хотя бы на уровне воспроизводства населения, обеспечивающем относительную демографическую стабильность и возможности для экономического роста в будущем. Но законы, преследующие вроде бы ту же самую цель в странах с авторитарным режимом, таких как Россия, показывают, как далеко готовы зайти их лидеры, чтобы удержаться у власти, пусть даже ценой ущемления прав женщин.

Глобальные проблемы рождаемости и авторитарные ответы

«Это законодательство можно считать одним из элементов российской кампании по пропаганде традиционных семейных ценностей, которая ведётся как внутри страны, так и за её пределами в рамках согласованных международных лоббистских усилий, в том числе в Совете ООН по правам человека», – говорит Джоанна Бурк Мартиньони (Joanna Bourke Martignoni), научный сотрудник Женевского института международных отношений и Женевской академии международного гуманитарного права и прав человека.

Бурк Мартиньони считает, что реакционные и замшелые законы о сексуальной ориентации, гендерной идентичности, сексуальном и репродуктивном здоровье лоббируются консервативными правительства, включая российское руководство и его сторонников из США, Европы, Африки и Ближнего Востока. Их влияние становится всё более ощутимым даже в таких трансрегиональных и межправительственных органах, как Совет по правам человека ООН (СПЧ ООН).

Внешний контент

Вот вам свежий пример: в октябре он принял резолюцию о правах семьи, поощряющую «семейно-ориентированные» подходы к правам человека, которую активно продвигали Катар, Саудовская Аравия, Китай и Россия. Обсуждение таких инициатив ведётся в рамках более широкого дискурса касательно абортов, прав ЛГБТК+ и сексуального образования, инициированного правительствами ряда стран и НПО консервативного толка.

Доктор Джоанна Бурке Мартиньони, специалист в области гендерных исследований в Geneva Graduate Institute. Dr. Joanna Bourke Martignoni

Бурк Мартиньони утверждает, что российский «закон о пропаганде идеологии чайлдфри» эксплуатирует антизападные настроения, ведь «Россия увязла в войне с Украиной и ищет новые способы сплотить страну в борьбе со внешним врагом».

Рождение ребёнка мешает женщинам «стать реальной силой»

«Для России сейчас наступил критический момент, потому что, если женщины объединятся и станут реальной силой, они, естественно, будут выступать против войны и за разоружение вернувшихся с неё солдат, многие из которых склонны к насилию и имеют доступ к оружию», – объясняет российский политик и юрист Алёна Попова, которую российские власти заклеймили как «иноагента».

В России женщины составляют демографическое большинство. Попова говорит, что до войны в Украине население России состояло из 77 миллионов женщин и 66 миллионов мужчин. Она объясняет, что для сохранения электоральной базы путинский режим сосредоточился на пропаганде «семейных ценностей», просто чтобы это женское большинство не осознало, что живёт в нищете, и не восстало против нынешнего руководства страны.

Российский политик и юрист Алёна Попова. Alena Popova

Россия – страна с одним из самых высоких показателей разводовВнешняя ссылка среди всех государств-членов ООН. После расторжения брака ответственность за семью, включая финансовую сторону, в основном ложится на женские плечи. В 2019 году мужчины-россияне задолжали по алиментамВнешняя ссылка рекордную сумму в 152 млрд рублей.

Той же идеологии придерживается и давний сторонник Путина Реджеп Тайип Эрдоган (Recep Tayyip Erdoğan). Турецкий лидер неоднократно выступал против гендерного равенства, призывая турчанок заводить не менее трёх детей и называя бездетных женщин «неполноценными». Его супруга, Эмине Эрдоган (Emine Erdoğan), в октябре призвала турчанок рожать «физиологически естественным» способом, заявив, что кесарево сечение «противоречит природе».

Китай переходит от «политики одного ребенка» к поощрению многодетных семей

В Азии вторая по величине экономика мира, Китай, в вопросах рождаемости вообще совершила разворот на 180 градусов. Сегодня китайские власти призывают женщинВнешняя ссылка иметь до трёх детей: ведь к 2023 году КНР пришла с одним из самых низких показателей рождаемости в мире, что стало закономерным результатом демографической политики «один ребёнок на семью», проводившейся с 1970-х годов.

«Китай десятилетиями контролировал права женщин на материнство, рассматривая их репродуктивные способности как национальное достояние, когда государству это было удобно, и как бремя, когда нет», – говорит Анна Квок (Anna Kwok), исполнительный директор гонконгского Совета по демократии (Hong Kong Democracy Council). Хотя, по её словам, эти суровые меры не распространяются на её родной Гонконг, в таких местах, как Тибет и Восточный Туркестан, где уйгурских женщин принуждают рожать детей от ханьцев в рамках кампании по искоренению уйгурской идентичности, они применяются наиболее последовательно и жёстко.

Анна Квок, исполнительный директор гонконгского Совета по демократии (Hong Kong Democracy Council). Anna Kwok

А. Квок отмечает, что эти нарушения прав человека привлекли внимание демократических стран, но найти эффективные адекватные ответные меры сложно, учитывая глобальное влияние КНР, в том числе и в ООН. «Не удивлюсь, если Китай обменивается с другими авторитарными режимами своим опытом и наработками в области контроля над женским телом и уровнем рождаемости», – говорит она.

Недавно газета New York Times написалаВнешняя ссылка об участившихся попытках китайских чиновников как-то повлиять на женщин в вопросах планирования семьи: они звонили по телефону или даже приходили к ним домой, выспрашивая, когда те планируют обзавестись детьми. Некоторые пары на свадьбу получали от местных властей в качестве подарка витамины для беременных. В социальных сетях китаянки пишут, что представители районных администраций периодически интересуются, когда у них был последний менструальный цикл. В университетах КНР теперь ведётся курс, пропагандирующий «позитивный взгляд на брак и деторождение».

Авторитарный взгляд на деторождение становятся всё более популярным

Посылы и тактика, используемые Россией, Китаем и Турцией в целях стимулирования рождаемости, уже вышли за границы этих стран. Британское медиаиздание Byline Times в 2022 году сообщилоВнешняя ссылка, что по всей Европе путинская агентура ведёт активную подрывную деятельность в области защиты прав женщин и ЛГБТК+ сообщества, распространяет дезинформацию, финансирует кампании против гендерного равенства и поддерживает ультраправые политические партии, которые исповедуют «антигендерную теорию» или выступают в качестве «ревнителей семейных ценностей».

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По данным Byline Times, в период с 2009 по 2018 год в Европу поступило не менее 186,7 млн долларов (165 млн швейцарских франков), выделенных российскими олигархами на антигендерные инициативы, причём все эти средства были направлены в организации, которые так или иначе связаны с ультраправым американским политтехнологом Стивом Бэнноном (Steve Bannon), особенно в Италии и Испании.

В Италии правое правительство премьер-министра Джорджи Мелони (Giorgia Meloni) недавно приняло закон, предусматривающий крупные штрафы и тюремные сроки для граждан, которые выезжают за границу, чтобы воспользоваться услугами суррогатных матерей.

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Это решение – яркий пример реакционности политического курса первой в Италии женщины-премьер-министра и лидера ультраправой партии «Братья Италии» (Fratelli d’Italia). Она гордится быть христианкой и матерью и ратует за то, что детей должны воспитывать только гетеросексуальные пары. Мелони открыто выступает против суррогатного материнства для ЛГБТК+ пар, сделав ограничение прав сексуальных меньшинств одной из основных тем своей предвыборной кампании.

За пределами Европы, в США, коалиция «Всемирный конгресс семей» (World Congress of Families, WCF) тоже рьяно отстаивает ортодоксальные ценности, подчёркивая важность продолжения рода и выступая против разводов, абортов, контроля рождаемости и ЛГБТК+. По каналам WCF российские средства направляются на финансирование кампаний в поддержку его главных инициатив в Америке. Президент WCF Брайан Браун (Brian Brown) также возглавляет Национальную организацию за брак (National Organization for Marriage) и связан с такими европейскими политиками правого толка, как венгерский лидер Виктор Орбан (Viktor Orbán) и вице-премьер Италии Маттео Сальвини (Matteo Salvini).

Идеи WCF прозвучали и в ходе недавней президентской кампании, когда избранный вице-президент Джей Ди Вэнс (JD Vance) обвинил кандидата в президенты и нынешнего вице-президента Камалу Харрис (Kamala Harris) и других демократов в неприятии семейных ценностей и назвал их «кучкой бездетных кошатницВнешняя ссылка». Ранее Вэнс дал высокую оценку политике Виктора Орбана, стимулирующей население к активному размножению, и предложил Соединённым Штатам перенять венгерскую модель.

Карен Олсон-Робинс, живущая в Женеве активистка Демократической партии США. Karen Olson-Robins

Карен Олсон-Робинс (Karen Olson-Robins), активистка Демократической партии США, живущая в Женеве, и бывший координатор работы с волонтёрами во время предвыборной кампании Обамы в 2008 году, говорит, что для американских женщин это весьма тревожный звонок. «В большинстве европейских стран, в отличие от Соединенных Штатов, здравоохранение считается одним из неотъемлемых прав человека. А у нас, в США, Трамп и его сторонники пытаются взять под контроль даже принимаемые американками решения относительно собственного здоровья: это очень опасный для женщин, аморальный и недопустимый политический курс», – говорит она.

Страны-консерваторы сплачиваются на почве притеснения женщин

Такие государства, как Иран, который уже давно находится под международными санкциями и втянут в многополярные международные конфликты, также пытаются использовать рождаемость для укрепления своей экономики и усиления власти. Можде Абтахи (Mojdeh Abtahi), независимая исследовательница проблем Ближнего Востока, работающая в Женеве, говорит, что иранские власти меряются численностью населения со своими противниками, пытаясь показать, что обладают внушительной силой.

Можде Абтахи (Mojdeh Abtahi), независимая исследовательница проблем Ближнего Востока. Mojdeh Abtahi

«Они заявляют, что Израиль с его шестью миллионами жителей никогда не сможет конкурировать с 90-миллионной страной», – говорит она. Иранские власти не только ввели законы об обязательном ношении хиджаба, что привело к массовым протестам по всей стране, но и наложили ограничения на дородовое медицинское обслуживание.

Недавно они отменили разрешение на проведение пренатальных скринингов, которые позволяют женщинам выявить проблемы со здоровьем плода. Эта мера лишает женщин возможности сделать судьбоносный выбор касательно перспектив своего материнства (например, решиться на аборт, если в развитии плода обнаружены серьёзные патологии), вынуждая их в любом случае продолжать вынашивать ребёнка.

Правозащитные организации пытаются противостоять этим процессам

Бурк Мартиньони считает, что в вопросах феминизма, а также сексуальных и репродуктивных прав и свобод сейчас во всём мире наблюдается резкий откат назад. «Это видно на примере правозащитных организаций, где многочисленные «нечестивые союзы» консервативных и авторитарных правительств со всего мира всё чаще объединяются для продвижения политики, препятствующей равноправию женщин и ЛГБТИК+ под предлогом защиты «традиционных» ценностей», – говорит она.

Филипп Жаффе (Philip Jaffé), профессор Женевского университета, член Комитета ООН по правам ребёнка, а также соавтор работы «Права женщин и права детей» (Women Light and Children’s RightsВнешняя ссылка), заявляет, что репродуктивные и фундаментальные права женщин и девочек «находятся под ударом во множестве стран, например в США или в Восточной Европе». Он поясняет, что Комитет постоянно занимается государствами, проводящими политику, ущемляющую права женщин, подчеркнув, что в репродуктивный выбор женщин «правительства должны вмешиваться как можно меньше». «Запреты, преграды и ограничения недопустимы», – говорит он.

Адриана Ламачкова (Adriana Lamačková), помощник директора по национальным и правовым стратегиям для Европы в Центре репродуктивных прав в ЖеневеВнешняя ссылка, говорит, что, «контролируя действия государства, предоставляя рекомендации и заставляя правительства выполнять свои обязательства, правозащитные организации играют жизненно важную роль в защите и расширении прав [женщин]». Однако Жаффе признаётся, что «из-за влиятельности определённых консервативных сил в сочетании с их религиозной пропагандой у правозащитников часто возникает чувство, что все их призывы – просто глас вопиющего в пустыне».

Русскоязычная оригинальная версия подготовлена и проверена русскоязычной редакцией / ап.

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