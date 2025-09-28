Швейцария одобрила на референдуме электронный паспорт

Граждане Швейцарии одобрили введение электронной идентификационной системы (e-ID). Keystone / Anthony Anex

Граждане Швейцарии одобрили введение электронной идентификационной системы (e-ID), а также отмену налога на вменённый доход от собственного жилья (Eigenmietwert).

В соответствии с окончательными данными 50,4% избирателей поддержали введение в Швейцарии электронной идентификационной системы (e-ID), кроме того, 57,7% одобрили реформу налогообложения жилья, находящегося в собственности (Eigenmietwert). Исход голосования в целом не стал неожиданностью, но налог на собственное жильё был отвергнут куда более значимым большинством голосов, тогда как судьба электронного паспорта (e-ID) решилась буквально в последний момент: все стало ясно только после того, как поступили голоса из Цюриха (Zürich). Явка составила около 50%, что гораздо выше среднего.

В 2021 году избиратели отклонили систему e-ID из-за опасений, что такой документ, выпускаемый частными фирмами, будет иметь критические уязвимости в сфере защиты персональных данных. В новом законопроекте это возражение учли: теперь избиратели получат полностью государственную систему.

Комментируя результаты воскресного голосования, а особенно очень небольшой перевес голосов, поданных в пользу системы электронной идентификации, политолог Лукас Голдер (Lukas Golder) заявил в эфире швейцарского общественного телеканала SRF, что начиная с пандемии Covid он регистрирует в стране рост степени недоверия граждан к государству, причем особенно явно это недоверие фиксируется в консервативных деревенских регионах страны.

Ольга Баранова (Olga Baranova), генеральный секретарь ассоциации CH, выступавшей в поддержку системы e-ID, признала, что для части населения эта технология остаётся трудной для понимания. «Теперь крайне важно, чтобы правительство взяло на себя обязательство лучше разъяснять народу суть цифровых технологий и те вызовы, источником которых они становятся для нашей страны, иначе Швейцария рискует значительно отстать от остального мира», — подчеркнула она. Ниже все подробности:

Удивление по поводу результатов голосования отмечается даже в лагере противников e-ID. «Однако в новом законе не хватало гарантий безопасности, и многие это прекрасно поняли», — отметил Йонас Зульцер (Jonas Sulzer), член комитета, вынесшего проект электронного паспорта на референдум. Также он обратил внимание на проявившийся разрыв между тем, сколь велико было парламентское большинство (в парламенте проект получил самую широкую поддержку), и итоговым волеизъявлением граждан, доля сторонников проекта среди которых оказалась куда более скромной.

Голосование по виртуальному налогу

Второй законопроект, вынесенный на голосование в эти выходные, касался налога на недвижимость. Парламент предлагал отменить так называемый вмененный налог на условный доход от сдачи в аренду собственного жилья владельцем данного объекта недвижимости, или, если коротко, Eigenmietwert. Ранее владельцы домов и квартир обязаны были платить налог, словно они сдают жильё или сами себе, или еще кому-либо. Идея была в том, чтобы уравнять тех, кто платит аренду, и тех, кто имеет свое жильё в собственности. Ниже все подробности:

Дело только в том, что многие горные курортные кантоны давно уже рассчитывают на поступления от данного налога, с учетом того, что у них очень много строится «второго», каникулярно-дачного жилья. Чтобы компенсировать кантонам возможные финансовые потери, был предложен компромисс: отменить Eigenmietwert, но оставить за суверенными кантонами (субъектами федерации) право вводить или не вводить такой налог на своем уровне и своей властью. Но поскольку такое решение потребовало внесения изменений и дополнений в Конституцию Швейцарии, то его следовало в обязательном порядке вынести на референдум.

Один из вопросов федерального референдума касался отмены налога на «условный доход от собственного жилья» (Eigenmietwert). Keystone / Gaetan Bally

Для победы на нём сторонникам реформы следовало получить так называемое «двойное большинство», то есть заручиться поддержкой как большинства граждан, так и большинства кантонов. Если первый опрос в августе 2025 года показывал, что за реформу готовы голосовать 58% граждан, то результаты второго сентябрьского опроса показали сокращение доли тех, одобряет ее, до 51%. Не знали, как голосовать около 4%. За эту реформу выступали Швейцарская народная партия (SVP/UDC), партия «Центр» (Die Mitte) и партия «Либералы» (FDP.Die Liberalen).

Обе палаты парламента и Федеральный совет также рекомендовали голосовать за реформу, считая, что это шаг к более простому и справедливому порядку организации рынка жилья в стране. Против выступали Социал-демократическая партия Швейцарии (SP) и «Зелёная партия» (GPS). Ассоциация арендаторов (Mieterverband), представляющая интересы большинства жителей страны, предупреждала: в рамках новой системы арендаторы окажутся в менее выгодном положении по сравнению с владельцами недвижимости. Попытки отменить Eigenmietwert уже предпринимались раньше — в 1999 и в 2004 году, — и оба раза реформа народом отвергалась.

«Результаты голосования снова выявили чёткую языковую разделительную черту, — указал политолог Лукас Голдер (Lukas Golder). — Так, в немецкоязычной части Швейцарии наблюдалась куда более активная по сравнению с франкоязычными кантонами мобилизация сторонников отмены виртуального налога на собственное жилье». По словам Лукаса Голдера, в ходе голосования явно проявился социальный конфликт между собственниками жилья и арендаторами. «Но в стране есть и арендаторы, рассчитывающие унаследовать или приобрести в собственность своё жильё, и большинство из них также проголосовало в пользу отмены налога на вмененный доход от сдачи этого жилья в предполагаемую аренду».

Кто мог голосовать?

Право голосовать 28 сентября имели только граждане Швейцарии старше 18 лет, не находящиеся под опекой органов социального обеспечения. Сделать это можно было по почте или лично на голосовательном участке; швейцарцы, живущие за границей, должны были заранее встать на учёт в швейцарском консульском учреждении в своей стране проживания. Всего голосовать в Швейцарии могут около 5,5 миллиона человек, что составляет примерно две трети населения страны (общая численность которого перевалила за 9 миллионов). Около четверти населения — иностранцы — такого права не имеют. По данным Федерального статистического ведомства (Bundesamt für Statistik, BFS), в среднем за последние 10 лет явка на референдумы составляла показатель от 41% до 57%.

