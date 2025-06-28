Истребители F-35: во сколько реально обойдётся Швейцарии эта сделка?

США требуют сотни миллионов сверх изначальной суммы этой сделки. Copyright 2018 The Associated Press. All Rights Reserved.

Самолеты за фиксированную сумму? Министерство обороны Швейцарии многократно утверждало, что страна получит 36 американских истребителей нового поколения F-35 за шесть миллиардов франков. Теперь США требуют сотни миллионов сверх этой суммы. Что происходит — объясняем по пунктам.

11 минут

Почему самолет F-35A оказался дороже, чем предполагалось?

Министерство обороны США (Department of Defense) официально требует увеличить стоимость самолётов F-35, предназначенных для Швейцарии. В качестве причины называют возросшие цены и общая инфляция. Такое объяснение резко противоречит многократным публичным заверениям бывшей главы швейцарского Министерства обороны Виолы Амхерд (Viola Amherd), которая до своей отставки в марте 2025 года заявляла, что покупка будет осуществлена по гарантированной фиксированной цене.

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Власти Швейцарии настаивают, что соглашение о фиксированной цене действительно было официально достигнуто. Однако американская сторона утверждает, что речь идёт о «недопонимании условий контракта». Судебное разбирательство исключено самим содержанием соглашения, поэтому Берн вынужден искать дипломатическое решение. Согласно позиции Пентагона, принцип фиксированной цены распространялся только на момент официального размещения заказа у производителя компании Lockheed Martin. Но при этом окончательная стоимость будет «определена непосредственно только в рамках этого этапа после того, как начнется монтаж машин».

Таким образом, с точки зрения США, фиксированная цена касается исключительно внутреннего механизма размещения заказа, но не итоговой стоимости всей сделки. Швейцарская сторона оценивает возможные дополнительные расходы по сравнению с первоначальным предложением в сумму от 650 миллионов до 1,3 миллиарда франков. Ещё в мае 2022 года Федеральное ведомство финансового контроля (Eidgenössische Finanzkontrolle, EFK) в ходе проверки установило, что в соглашении отсутствует юридическая гарантия фиксированной суммы в классическом понимании и в рамках духа и буквы швейцарского права.

В частности, в контракте неоднократно упоминаются «предполагаемые расходы», а пункт 4.4.1 прямо гласит: «Покупатель соглашается оплатить общую стоимость, даже если она превысит заявленные в заказе суммы». Отчёт Федерального ведомства финансового контроля доступен для широкой публики. В ответ на это Министерство обороны Швейцарии в агрессивном тоне отвергло тогда критику аудиторского ведомства, утверждая, что подобные замечания «подрывают интересы Швейцарии и создают сомнения в надёжности соглашений с США».

Показать больше

Показать больше Швейцария настроена на углубление сотрудничества с НАТО Этот контент был опубликован на Ситуация в мире по-прежнему оценивается в Швейцарии в качестве весьма нестабильной и опасной. Читать далее Швейцария настроена на углубление сотрудничества с НАТО

Как Швейцария пришла к выбору в пользу F-35A?

Попытки обновления нынешнего парка машин швейцарских ВВС имеют долгую историю. Началась она в 2014 году, когда граждане страны на референдуме отклонили предложение о закупке новых истребителей типа Gripen. Чтобы избежать повторного провала в 2020 году правительство Швейцарии поставило на голосование общий вопрос: согласны ли граждане в целом с необходимостью закупки новых истребителей, причем вопрос был сформулирован без указания модели и точного количества машин.

Этот референдум завершился минимальным перевесом сторонников — 50,1% проголосовали «за». Разница составила всего 8 670 голосов. Среди проживающих за рубежом швейцарцев большинство — свыше 56% — высказались против. Существует мнение, что если бы бюллетени были своевременно разосланы гражданам Швейцарии, постоянно проживающим за рубежом, то результат голосования мог бы быть иным, однако достоверных подтверждений этому нет.

Министерство обороны США (Department of Defense) официально требует увеличить стоимость самолётов F-35, предназначенных для Швейцарии. Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.

После одобрения народом самой идеи закупки Министерство обороны приступило к всесторонней оценке сразу четырёх моделей самолётов, среди которых были французский истребитель Rafale и американский F-35A. По словам тогдашней главы оборонного ведомства Виолы Амхерд, озвученным в июне 2021 года, именно F-35 продемонстрировал «наилучшее соотношение стоимости закупки, расходов на эксплуатацию и степени эффективности». Швейцарское законодательство о государственных закупках предусматривает, что основным критерием выбора является именно это соотношение.

Была ли швейцарская общественность введена в заблуждение?

С юридической точки зрения — нет. В 2020 году избиратели голосовали за общий кредит на закупку истребителей без уточнения модели и количества машин. В то же время в ходе голосования фигурировала сумма шесть миллиардов франков, привязанная к индексу потребительских цен 2018 года. Это означало, что реальная сумма к моменту оплаты могла быть скорректирована с учётом инфляции. На сегодняшний день одобренный народом лимит с учётом инфляции составляет 6,4 миллиарда франков. Однако после многочисленных официальных заявлений швейцарских властей и подтверждения этой информации со стороны посольства США в Берне у широкой общественности сложилось устойчивое впечатление о наличии якобы фиксированной цены.

Потребуется ли повторный референдум?

Формального основания для повторного голосования нет. Однако политическое давление усиливается. Социал-демократическая партия (SP) внесла недавно на рассмотрение Совета кантонов и Национального совета (палаты парламента Швейцарии) две идентичные парламентские инициативы, предлагающие ввести порядок, в соответствии с которым если фиксированная цена таковой вдруг не окажется и если возникнут дополнительные расходы, то парламент и, при необходимости, народ должны будут иметь возможность вновь принять окончательное решение методом голосования.

Глава швейцарского Министерства обороны Виолы Амхерд (Viola Amherd) до своей отставки в марте 2025 года постоянно заявляла, что покупка будет осуществлена по гарантированной фиксированной цене. Keystone / Alessandro Della Valle

При этом SP подчёркивает, что партия не ставит под сомнение саму целесообразность закупки, речь идёт исключительно о соблюдении демократических процедур при перераспределении бюджетных средств. Кроме того, представители SP и партии «Зелёных» (GPS) заявили, что рассматривают возможность подачи исковой жалобы по итогам референдума, на котором было принято решение закупить новые самолеты. Обе партии также настаивают, что любой дополнительный кредит для покрытия перерасхода средств должен быть вынесен на всенародное голосование. Министерство обороны пытается избежать такого сценария, рассчитывая покрыть дополнительные расходы за счёт уже утверждённых бюджетов и смет.

Могут ли сказать свое слово поставщики-конкуренты?

Такая вероятность существует. После решения Берна в пользу F-35 отношения между Швейцарией и Францией серьёзно обострились. Французский самолёт Rafale компании Dassault Aviation был Швейцарией отвергнут, и это несмотря на продолжавшиеся на тот момент переговоры между некоторыми министрами Федерального совета и французским правительством относительно цены и условий сделки.

Юридически выбор самолёта регулируется швейцарским законодательством о закупках и рассчитанными совокупными расходами на эксплуатацию сроком в 30 лет. В 2021 году Министерство обороны заявляло, что общая стоимость закупки и эксплуатации F-35 составит 15,5 миллиарда франков — примерно на два миллиарда меньше, чем у ближайшего конкурента. Однако если подтвердится значительный перерасход, то главное преимущество F-35 (общие расходы) может быть поставлено под сомнение.

Почему модель F-35 вызывает столько споров?

Самолет F-35A считается в среде экспертов одним из самых дорогих самолётов как в плане покупки, так и в эксплуатации. Несколько стран, заказавших эту модель, уже столкнулись с серьёзными перерасходами. В Канаде итоговая стоимость проекта выросла с 19 до 27,7 миллиарда долларов. В Дании расходы на эксплуатацию этого самолета оказались на 50% выше прогнозов. В Норвегии совокупные эксплуатационные расходы за 30 лет могут превысить стоимость закупки в 2,5 раза. Федеральное ведомство финансового контроля Швейцарии также выражало сомнения в достоверности прогнозов по затратам на обслуживание F-35.

Дополнительные опасения вызывает наличие в самолёте технологии так называемого Kill Switch — гипотетического механизма, позволяющего США в удаленном режиме заблокировать любой самолёт по своему усмотрению. Как заявил бывший глава французской военной разведки, в случае конфликта европейские страны рискуют утратить возможность самостоятельно поднимать свои F-35 в воздух. Кроме того, многие эксперты и политики ставят под сомнение стратегическую необходимость закупки пилотируемых истребителей в эпоху доминирования беспилотников. Среди наиболее известных критиков этого самолета находится Илон Маск, назвавший F-35 «самым провальным военным проектом по соотношению цены и эффективности».

Какие возможности остаются у Швейцарии?

Если дополнительные расходы невозможно будет покрыть за счёт текущих бюджетов, то тогда правительство вынуждено будет запросить у парламента дополнительный кредит. Этот процесс может затянуться из-за острых политических дебатов и даже завершиться новым референдумом. Министерство обороны пока надеется избежать такого сценария за счёт оптимизации условий контракта и перераспределения средств внутри регулярного оборонного бюджета.

В качестве самого крайнего варианта рассматривается даже полный отказ от сделки. Однако подобное решение сопряжено с высокими финансовыми рисками. На данный момент Швейцария уже перевела США около 700 миллионов, ещё 300 миллионов должны быть перечислены в текущем году. Одновременно продолжаются переговоры с Вашингтоном по вопросам тарифов и торговых соглашений, что делает ситуацию в дипломатическом плане еще более сложной. Тем не менее представители SP и «Зелёных» требуют серьёзно рассмотреть вариант отказа от сделки.

А как бывало раньше?

Покупки летательных аппаратов для ВВС Швейцарии регулярно сопровождаются скандалами. Один из самых известных примеров — это закупка истребителей Mirage III в 1964 году. Адаптация самолётов под швейцарские условия эксплуатации, включая учет их размещения в горных укрытиях, привела к удорожанию проекта на две трети. В итоге количество самолетов было сокращено с 100 до 57, что сопровождалось серьёзными политическими скандалами, включая громкие отставки.

Показать больше

Показать больше Как Швейцария самолеты покупала… Этот контент был опубликован на История швейцарской авиации с самого начала сопровождалась авариями и необыкновенными казусами. Читать далее Как Швейцария самолеты покупала…

Схожие проблемы возникли недавно при закупке у Израиля разведывательных дронов Hermes 900 HFE. Изначальная стоимость шести аппаратов составляла 250 миллионов франков, но в процессе реализации проекта цена выросла до 300 миллионов. В частности, дополнительные расходы потребовались для установки дизельных двигателей, позволяющих беспилотникам преодолевать сложные погодные и топографические условия швейцарских Альп.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Семь прорех в стене швейцарской крепости Этот контент был опубликован на Армия Швейцарии сталкивается с колоссальными проблемами и будущему новому главе Минобороны не позавидуешь. Читать далее Семь прорех в стене швейцарской крепости

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch