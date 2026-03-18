Кабмин Швейцарии: ограничение иммиграции не решит ни одной проблемы

Федеральный совет Швейцарии совместно с кантонами, объединениями работодателей и профсоюзами выступил против народной законодательной инициативы «Против Швейцарии с населением в 10 млн человек». По оценке правительства, этот проект ставит под угрозу благосостояние страны, её безопасность и гуманитарные традиции.

Министр юстиции и полиции Швейцарии Беат Янс (Beat Jans) заявил на пресс-конференции в Берне, что одобрение этой инициативы может привести в худшем случае к расторжению соглашения Швейцарии с ЕС о свободе передвижения физических лиц. Вместе с министрами перед журналистами со своей позицией выступили представители кантонов (субъектов федерации), а также работодателей и профсоюзов («социальных партнеров»).

По словам Беата Янса, в наше и без того нестабильное время эта инициатива создаст ещё больше неопределённости. «Мы не должны разрушать мосты между нами и Европой», — подчеркнул он. По словам Беата Янса, отмена режима свободы передвижения физических лиц поставит под угрозу весь двусторонний формат отношений между Швейцарией и ЕС и ещё сильнее обострит нехватку квалифицированных кадров. Чтобы добиться цели, поставленной в тексте инициативы, недостаточно будет, как он выразился, «просто закрыть границы».

Ограничит пространство для маневра

Под угрозой в этом случае окажется и участие Швейцарии в Шенгенском и Дублинском соглашениях. Полиция страны лишится доступа к международным базам розыска. Кроме того, стране придётся столкнуться с ростом числа прошений о предоставлении убежища и с дополнительными расходами в сотни миллионов франков. Свою обеспокоенность выразили также кантоны, а также социальные партнеры. По их мнению, жёстко установленный верхний предел численности населения страны противоречит федерализму Швейцарии.

На это указал председатель Постоянного совещания (Конференции) представителей кантональных правительств Маркус Дит (Markus Dieth). «Такая мера серьёзно ограничит пространство для маневра кантонов». Он напомнил, что кантоны представляют собой самостоятельные экономические пространства, которым критически необходимо опираться на принцип регионального разнообразия. Участники пресс-конференции также указали, что инициатива игнорирует факт старения населения, а значит, и увеличения потребности в специалистах по уходу за престарелыми.

Президент Швейцарского Союза малых и средних ремесленных предприятий Фабио Регацци (Fabio Regazzi, Präsident des Schweizerischen Gewerbeverbands) отметил, что компаниям, больницам, домам престарелых и другим общественным учреждениям стало бы труднее набирать персонал из стран ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли. Эти работники, подчеркнул Фабио Регацци, «вносят заметный вклад в экономический успех Швейцарии, дополнительная административная нагрузка затруднила бы быстрый наём таких кадров как раз в момент, когда они столь нужны рынку труда, а без трудовой иммиграции швейцарскому рынку труда ежегодно не хватало бы от 20 000 до 30 000 работников».

Референдум: 14 июня

Председатель Швейцарского объединения профсоюзов Пьер-Ив Майяр (Pierre-Yves Maillard, Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes) со своей стороны предупредил и о возможных негативных последствиях одобрения этой инициативы для системы социального и пенсионного страхования и обеспечения. Снижение уровня трудовой иммиграции, по его словам, «неизбежно скажется на пенсиях по старости».

Так называемую «Инициативу в интересах устойчивого развития страны» (это второе название инициативы «Против Швейцарии с населением в 10 млн человек») выдвинула правая Швейцарская народная партия (Schweizerische Volkspartei, SVP). В этой партии считают, что нынешний уровень трудовой иммиграции в страну слишком высок. По её версии, именно этот фактор ведёт к возникновению нехватки жилья на рынке, к увеличению арендной платы, к дальнейшей застройке природных территорий, к пробкам на дорогах и переполненным поездам, к росту преступности, перегрузке системы здравоохранения и снижению качества образования.

Беат Янс возражает: Федеральный совет видит проблемы, связанные с увеличением численности населения, и не сидит без дела. «Это вызовы, с которыми мы вполне сможем справиться», — сказал он. Он также напомнил о новом Третьем пакете секторальных соглашений с Европейским союзом, который сейчас находится на рассмотрении парламента, и о предусмотренной в его рамках «миграционной защитной оговорке», позволяющей ограничивать иммиграцию в случае «серьёзных социальных или экономических проблем», не ставя при этом под угрозу весь двусторонний формат отношений между Швейцарией и ЕС. Референдум по этой инициативе состоится 14 июня 2026 года.

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deep l или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

