Правительство Швейцарии: что будет этим летом
На период летних каникул и отпусков министры Федерального совета планируют в основном оставаться в Швейцарии.
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В Швейцарии официально началась летняя пауза, которая продлится до начала нового учебного года в середине августа. Семь министров правительства Швейцарии распределили свои отпуска между походами в горы, чтением книг и короткими зарубежными поездками. Агентство Keystone-SDA опубликовало обзор летних планов швейцарских министров.
Самый «молодой» министр Федерального совета, глава Минобороны Мартин Пфистер (Martin Pfister), останется в стране и посвятит лето спорту. Как сообщили в Федеральном департаменте обороны, защиты населения и спорта (VBS), политик из Цуга планирует посетить несколько матчей чемпионата Европы по футболу среди женщин.
Глава Федерального департамента/Министерства иностранных дел Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) вернётся после командировки в Малайзию и проведёт отпуск в родном кантоне Тичино. Там он намерен посвятить себя походам в горы, чтению книг и работе с документами. Министр окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций Альберт Рёшти (Albert Rösti) также останется в Швейцарии, хотя, как уточнила его пресс-служба, «краткая поездка в какую-то соседнюю страну не исключена».
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Глава Федерального департамента внутренних дел Элизабет Бом-Шнайдер (Élisabeth Baume-Schneider) отправится в железнодорожное путешествие по Франции, Бельгии и Нидерландам. После этого она вернётся домой и будет наслаждаться «однодневными выездами на природу, временем с семьёй, садом и хорошими книгами».
Министр экономики Ги Пармелен (Guy Parmelin) останется в родном кантоне Во и посвятит свободное время походам в горы. Запланирована четырёхдневная поездка к друзьям в Бургундию (Франция), но при необходимости он снова выехать в Берн или «туда, где потребуется его присутствие».
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Министр финансов и президент страны в 2025 году Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) и глава Федерального департамента юстиции и полиции Беат Янс (Beat Jans) запланировали схожую программу. Оба посвятят эти дни отдыху, общению с друзьями, родными и близким и, может быть, коротким поездкам в ближнее зарубежье.
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