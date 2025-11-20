Стал известен средний доход швейцарских семей

В 2023 году около 61% семей имели доход ниже общенационального среднего уровня. Keystone-SDA

Средний располагаемый доход домохозяйств в Швейцарии в 2023 году составил 7 186 швейцарских франков (9 040 долларов) в месяц. По данным Федерального Статистического ведомства Швейцарии (BFS), этот показатель, если сравнивать с предыдущими годами, остался без изменений.

Однако далеко не все домохозяйства располагают суммой на уровне этого среднего значения. В 2023 году около 61% семей имели доход ниже общенационального среднего показателя. В среднем швейцарские домохозяйства тратили на потребление 5 049 франков в месяц, что составляет 48,8% от их совокупного дохода. Крупнейшие статьи постоянных расходов — аренда жилья и энергия (14%). Эта категория заметно выросла по сравнению с 2022 годом: с 1 374 до 1 449 франков в месяц.

После вычета потребительских расходов у домохозяйств оставалось в среднем 1 736 франков на сбережения, что соответствует 16,8% совокупного дохода. Откладывать деньги, однако, могли позволить себе далеко не все семьи. Домохозяйства с совокупным располагаемым доходом на уровне менее 4 839 франков в месяц зачастую тратили больше, чем зарабатывали.

В большинстве случаев речь шла о пенсионерах: более 60% таких семей — пожилые люди, которые покрывают дефицит бюджета за счёт ранее накопленных активов. Обязательные расходы в 2023 году составляли в среднем 3 154 франка в месяц, или 30,5% валового дохода. Основную часть этой суммы составляли налоги (12%). Также к обязательным расходам относились взносы в пенсионные фонды (10,3%), обязательные медицинские страховые премии (6,7%) и переводы другим домохозяйствам (1,5%), включая алименты.

В структуре доходов швейцарских домохозяйств 73,6% составляли трудовые доходы. На пенсии и социальные выплаты приходилось 20,8%, доходы от инвестиционных активов составляли 4,5%, поступления от других домохозяйств — 1,1%. По определению BFS, располагаемый доход — это сумма, остающаяся у домохозяйства после вычета всех обязательных расходов из общего дохода. Он включает в себя заработную плату, компенсации, социальные выплаты, переводы и доходы от активов всех членов домохозяйства, которое в Швейцарии в среднем состоит из 2,07 человека.

