Что ждёт Швейцарию: ключевые политические темы 2026 года

Возможно, на этот раз все получится: министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис и комиссар ЕС Марош Сефчович. Keystone

Новый год станет решающим для отношений между Швейцарией и Европейским союзом и одновременно предложит гражданам страны необычайно насыщенную программу всенародных референдумов.

Год 2026 станет для Швейцарии «моментом истины» в плане, прежде всего, отношений с Европейским союзом. Парламенты в Берне и Брюсселе должны будут сказать своё слово по новому Третьему пакету секторальных соглашений, цель которого «стабилизировать и перезапустить отношения» двух партнеров. Уже сейчас ясно: это досье как определяло политическую повестку дня уходящего года, так и продолжит делать это и в новом году.

В октябре 2025 года, напомним, завершилась процедура общественных консультаций и межведомственного согласования (Vernehmlassung) этого пакета, в ходе которой партии, отраслевые объединения и кантоны обозначили свои «красные линии». Теперь мяч на стороне правительства, Федерального совета Швейцарии: после анализа всех полученных отзывов кабмин намерен скорректировать отдельные положения Третьего пакета и, как ожидается, уже в марте он направит его в парламент.

Весной по Третьему пакету начнутся парламентские дебаты — и они обещают быть жаркими. Единственной политической силой, категорически отвергающей этот пакет, остаётся правая Швейцарская народная партия (SVP). Все остальные партии готовы сказать ему «да» — но с оговорками. Социал-демократы (SP) требуют защиты рынка труда, партия «Центр» (Die Mitte) настаивает на дополнительных гарантиях в сфере миграции, партия «Либералы» (FDP) критикует механизм «динамического заимствования и имплементации» Швейцарией европейского права, аграрные круги готовятся отстаивать автономию Швейцарии в продовольственной политике до последней картофелины.

В Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVP) алебарды сегодня служат символом сопротивления Европейскому союзу. Для депутата Национального совета (большой палаты парламента страны) Магдалены Мартулло-Блохер (Magdalena Martullo-Blocher) это не только политическое, но и личное дело: её отец Кристоф Блохер (Christoph Blocher) на протяжении многих лет оставался знаковой фигурой, последовательно выступавшей против любого институционального сближения страны с ЕС. Keystone / Christian Beutler

И это лишь начало дискуссии. Потому что в Берне весь «процесс» не заканчивается. Третий пакет секторальных соглашений должен быть одобрен Советом ЕС, а затем — осенью — внесен на голосование в Европейский парламент. В Брюсселе работа уже идёт полным ходом: парламентские фракции под руководством докладчика по отношениям со Швейцарией Кристофа Грюдлера (Christophe Grudler) приступили к чтению досье объёмом в почти 1 800 страниц. «Критические моменты, безусловно, есть, — признаёт он, — но сегодня большинство евродепутатов заинтересовано в хороших и устойчивых отношениях со Швейцарией». Именно необходимость как учитывать внутренние политические разногласия и так и одновременно отвечать ожиданиям Брюсселя и будет определять швейцарскую политику на европейском направлении в 2026 году.

Борьба за референдум

Но даже если новый Третий пакет и получит одобрение в Берне и Брюсселе, самый сложный этап все равно будет ещё впереди. Речь идет о референдуме. Общенациональное голосование по соглашениям пакета ожидается в 2027 году, то есть ещё до очередных парламентских выборов, намеченных на октябрь. Но уже в 2026-м начнется ещё одна, не менее принципиальная схватка: какой именно референдум следует проводить по данному вопросу? А что, есть разные референдумы? В том-то и дело!

Федеральный совет Швейцарии (правительство) предлагает вынести эти соглашения на факультативный (необязательный) референдум. В этом случае для одобрения пакета достаточно будет простого большинства голосов избирателей. Правая Швейцарская народная партия (SVP) с этим не согласна и намерена добиваться «обязательного референдума», который обычно проводится по поправкам к конституции и требует для победы «двойного большинства», то есть списочного большинства как граждан, так и кантонов (субъектов федерации). Такой формат заметно повышает вероятность провала всего Третьего пакета.

Формально решение по этому вопросу предстоит принять парламенту. Но, по швейцарской традиции, окончательное слово может остаться за самими избирателями. Потому что они могут провести… референдум по референдуму. Уже запущена так называемая инициатива «Компас», которая требует для одобрения любого соглашения с Брюсселем обязательного двойного большинства, существенно усложняя тем самым процесс ратификации любых будущих договоров с ЕС. Дополнительную угрозу для нового пакета с ЕС создаёт ещё одна инициатива, которая может быть вынесена на голосование уже в июне 2026 года.

Речь идёт об инициативе SVP «Против Швейцарии с населением в 10 миллионов». Эта поправка к конституции предусматривает введение жёсткого контроля за процессом иммиграции и ограничительного механизма, автоматически срабатывающего после того, как численность населения страны превысит 9,5 млн человек (сейчас она находится на уровне примерно в 9,01 млн). В случае одобрения этой инициативы под вопрос может быть поставлен принцип свободы передвижения между ЕС и Швейцарией. А это, в силу так называемого принципа «домино» (то есть в данном пакете соглашения действуют либо все, либо не действует ни одно из них), может привести к денонсации как минимум одного из двух первых пакетов двусторонних соглашений Швейцарии с ЕС. При таком сценарии Брюссель, в свою очередь, вообще может не увидеть никакого смысла в завершении процесса консультаций со Швейцарией по Третьему пакету секторальных соглашений.

В каком состоянии сейчас находятся швейцарские партии? Ниже — наша аналитика.

Лавина референдумов

Европейское досье — это лишь верхушка айсберга. В 2026 году Швейцарию накроет настоящая лавина народных голосований (не путать с т.н. плебисцитами): избирателям предстоит принять решение по почти двум десяткам поправок к конституции. Уже в первый референдум 2026 года, намеченный на 8 марта, швейцарцам предстоит решить судьбу сразу четырёх инициатив — и скучно не будет. В центре внимания окажется так называемая инициатива «200 франков достаточно». Её поддерживают Швейцарская народная партия (SVP), Швейцарский союз предпринимателей (Schweizerischer Gewerbeverband) и молодёжное крыло партии «Либералы» (FDP).

Идея проста: снизить обязательный медиасбор Serafe с нынешних 335 до 200 франков в год и полностью освободить от него бизнес. Но именно за счёт этих средств и финансируются в Швейцарии общественные СМИ в лице медиахолдинга SRG SSR, в состав которого входит и швейцарское иновещание, наш портал Swissinfo. В тот же день избирателям предстоит высказаться и по вопросу «индивидуального налогообложения» — это очередная попытка положить конец так называемому «налоговому брачному наказанию». В пакете также будут и ещё две инициативы: одна требует закрепить наличные деньги в Конституции, другая — создать так называемый «климатический фонд».

Но и это только разминка. В течение года на голосование будет вынесена, например, спорная «Инициатива о нейтралитете», продвигаемая кругами, близкими к SVP, и патриотическим объединением Pro Schweiz. Её авторы предлагают прописать нейтральный статус страны в Конституции, закрыв для нее навсегда путь в любые военные или оборонные союзы — за исключением случая прямого нападения на неё — и резко ограничив возможности Берна в плане участия в международных санкциях (таких, как, например, санкции ЕС в отношении России), ограничив это право только санкциями ООН.

В поисках новых торговых партнёров

В Швейцарии традиционно гарантированным «политическим триггером» последнюю четверть века является якобы всесильный Европейский союз, который, де, спит и видит, как бы прислать в Конфедерацию «чужих судей». Однако в уходящем 2025 году самое болезненное внешнеполитическое унижение последних лет Берну пришлось вытерпеть не от Брюсселя, а от Вашингтона. Американские таможенные пошлины на швейцарский экспорт в размере 39 процентов стали для страны настоящим шоком — они были, правда, в итоге снижены до 15%, шок прошел, но раздражение осталось.

Негативную реакцию Берна усилил и сам способ, которым это решение было преподнесено швейцарской стороне. Таможенный диктат был воспринят как откровенная демонстрация силы, как попытка выжать из «богатеньких гельветов» максимум финансовых уступок. Особый резонанс вызвал не только стиль (а в Швейцарии даже давить принято вежливо, а приказы отдаются только в форме просьб), но и тот факт, что американская сторона о своих таможенных пошлинах сообщила Берну 1 августа, в День национального праздника Швейцарии. Инструментов для жёсткого ответа у Берна было немного.

Зато цель очень оперативно была сформулирована предельно ясно: следует еще более последовательно реализовывать в рамках внешнеэкономических связей принцип диверсификации — то есть, если совсем просто, следует расширять сеть торговых соглашений с партнёрами по всему миру. В последние месяцы Берн уже подписал или подготовил несколько новых договоров о свободной торговле, тем более что сегодня многие государства сами стремятся сократить свою зависимость от всё менее предсказуемых США.

В то же время они объективно усилили позиции тех, кто выступает в стране за более тесное сближение с Европейским союзом:

Швейцария в третий раз возглавляет ОБСЕ

Возглавить практически парализованную организацию — задача неблагодарная. Нейтральная Швейцария уже два раза, в 1996 и в 2014 году, выполняла обязанности председателя ОБСЕ, а вот теперь она согласилась сделать это в третий раз главным образом потому, что сама эта организация так и не смогла согласовать какого-то иного кандидата. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе объединяет 57 государств-членов и около десятка «партнёров». Имея годовой бюджет всего в 138 миллионов франков, она выглядит весьма скромно по сравнению с другими многосторонними дипломатическими структурами.

Но даже согласование и этого бюджета становится с каждым годом задачей все более всё трудной. США уже угрожают прекратить свое финансирование, если ОБСЕ «не сосредоточится на своих ключевых задачах». Как сообщило российское посольство в Берне, «поддержку» швейцарской кандидатуры Москвой следует рассматривать как своего рода аванс — дальнейший успех председательства будет, мол, зависеть от того, насколько «убедительно Швейцария проявит себя в роли нейтрального посредника». В переводе с языка Смоленской площади на общечеловеческий это означает, что Россия заранее ни к чему себя не обязывает. Фактически же вся российская «поддержка» свелась к одному: отказу использовать право вето.

Тем не менее швейцарское председательство, скорее всего, принесёт Берну заметные как дипломатические, так и политические дивиденды. ОБСЕ остаётся единственной международной площадкой, на которой Европа, Россия и США всё ещё могут сидеть за одним столом. Возможный мирный процесс в Украине при участии ОБСЕ стал бы наилучшим сценарием. Такого мнения придерживается министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis), которому и предстоит возглавить организацию.

Однако, как подчёркивает бывший генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер (Thomas Greminger), Швейцарии придётся быть готовой к самым разным сценариям — и далеко не все из них будут благоприятными:

