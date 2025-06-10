Парламент Швейцарии ограничит английский язык в дипломатии?

Президент Карин Келлер-Суттер раскритиковала инициативу, которая может запретить ей говорить на английском языке на международной арене. Keystone-SDA

Президент Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Суттер (Karin Keller-Sutter) в будущем может быть обязана использовать только один из четырёх национальных языков страны — немецкий, французский, итальянский или ретороманский — при официальных контактах с международными организациями. Национальный совет (большая палата федерального парламента) поддержал соответствующую депутатскую инициативу, ограничивающую использование английского.

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Keystone-SDA Доступно на 2 других языках English en Will Swiss president be forbidden from speaking English to counterparts? Читать далее Will Swiss president be forbidden from speaking English to counterparts?

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С таким предложением выступил депутат Совета кантонов страны (малая палата федерального парламента) Карло Соммаруга (Carlo Sommaruga, представитель социал-демократической партии / SP). Он предложил, чтобы при взаимодействии с международными организациями, в которых хотя бы один из национальных языков Швейцарии признан официальным, представители Швейцарии использовали один из этих языков.

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Поводом к этим дебатам стало решение международной межправительственной организации FATF (Financial Action Task Force — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) проводить следующую национальную оценку Швейцарии исключительно на английском языке.

Министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Суттер (партия «Либералы» / FDP), в 2025 году замещающая должность президента страны, публично раскритиковала эту инициативу: «С этим предложением я больше не буду иметь права говорить на английском языке с лидерами других стран и международных организаций».

Она напомнила, что немецкий, французский и итальянский языки уже признаны официальными в ряде международных структур, включая Европейский союз, но в действительности основным языком коммуникации часто выступает английский.

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Показать больше Английский как универсальный язык общения в Швейцарии: благо или зло? Этот контент был опубликован на Способствует ли английский язык национальной сплоченности, или всё же вредит ей? Читать далее Английский как универсальный язык общения в Швейцарии: благо или зло?

Николо Паганини (Nicolo Paganini, депутат от партии «Центр» / Mitte), заявил, что Швейцария может оказаться в ситуации, когда «придётся приглашать переводчика, если все остальные участники встречи говорят по-английски».

По его словам, это повлечёт за собой ненужные расходы и может ослабить способность страны эффективно продвигать свои интересы. И тем не менее, Национальный совет поддержал инициативу 93 голосами против 81 при 15 воздержавшихся.

Представитель Швейцарской народной партии (SVP) Жан-Люк Аддор (Jean-Luc Addor), выступая от имени профильного парламентского комитета, указал, что в итоге все равно следует руководствоваться здравым смыслом, и подчеркнул, что в «особых случаях будут возможны исключения из нового правила».

Теперь инициатива должна пройти рассмотрение в Совете кантонов — малой палате федерального парламента. Только после одобрения обеими палатами предложение может вступить в силу.

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