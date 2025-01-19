Армия Швейцарии предпочитает новое оружие, а не элегантный внешний вид

Отныне, отслужив свой срок, швейцарские военнослужащие смогут забирать домой, кроме своего оружия, лишь камуфляж. Парадная форма будет оставаться в цейхгаузе. Keystone / Laurent Gillieron

Как и большинство западных стран, Швейцария вынуждена экономить и сокращать масштабы федеральных бюджетных расходов. Экономить нужно и в военной сфере, но при этом принято решение увеличить военные ассигнования. Как решить эту квадратуру круга? Выход был найден: одной из жертв программы жесткой экономии бюджетных расходов стала парадная армейская форма.

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Туристы, путешествующие по Швейцарии, иногда с удивлением сталкиваются в поездах или ресторанах с военнослужащими в камуфляжной форме, да еще и со своим штатным оружием. Вероятно, в будущем такие сцены станут еще более частыми, поскольку швейцарская армия вынуждена экономить и теперь парадную форму для поездки домой на выходные или для похода в увольнение она выдавать не будет. Кроме того, увольняясь в запас, военнослужащий (в очень редких случаях и военнослужащая) будет оставлять парадный мундир на складе, получив только набор камуфляжной формы.

В прошлом военнослужащие обычно носили единую форму на все случаи жизни. И она была яркой. Keystone / Max Rossi

«В будущем парадная форма из соображений экономии будет выдаваться только тем военнослужащим, которым она необходима для представительских целей», — говорится в официальном пресс-релизе армейского руководства. Речь идет, например, о музыкантах военных оркестров. Оригинальная парадная форма для Вооруженных сил Швейцарии производится в Азии и Восточной Европе, один комплект стоит около 330 франков / долларов. В настоящее время каждый год такой набор выдается примерно 1500 рекрутам, пришедшим в учебные подразделения. А всего на руках у солдат находится в настоящее время около 20 000 комплектов парадной формы. Ежегодные расходы на экипировку и обмундирование военнослужащих составляют сумму в размере около 5,2 миллиона франков.

Швейцарская полевая униформа времен Второй мировой войны. Keystone

Как говорится дальше в упомянутом пресс-релизе, «если парадная форма будет выдаваться только тем, кто выполняет представительские обязанности в соответствии с Уставом ВС, а также с иными наставлениями и служебными инструкциями, то к 2035 году можно будет таким образом сэкономить до 55 миллионов франков». В итоге призывникам, пришедшим в войска в ходе последнего осенне-зимнего призыва, парадная форма больше не выдается, а форма, находящаяся в распоряжении военнослужащих, уходящих в запас, должна быть возвращена на склады. Она будет храниться там для дальнейшего использования или же, при необходимости, заменяться на новые комплекты.

От парадной форме к камуфляжной

В прошлом военнослужащие обычно носили единую форму на все случаи жизни. Однако потом, с появлением в конце 19 века высокоточных видов вооружений, в частности магазинных винтовок Мосина, Спенсера или швейцарской винтовки Шмидт-Рубина, ставших основным видом личного штатного легкого стрелкового оружия во время двух мировых войн, возникла насущная потребность поменять военную форму так, чтобы солдат на поле боя был заметен на фоне окружающей местности в как можно меньшей степени. Поэтому первым шагом стал отказ от ярких цветов.

«А поворотись-ка, сынку! Экой ты смешной какой!» Многие говорят, что парадная форма в Швейцарии «уродлива», «плохого покроя» и «непрактичная» и хорошо, что ее теперь носить больше не придется. Keystone / Alessandro Della Valle

Полевая униформа обрела приглушенный серо-зеленый цвет. Швейцарская армия последовала этой тенденции во время Первой мировой войны, перейдя с униформы темно-синего на форму серо-зеленого цвета. Вторая мировая война дала новый толчок движению в этом же направлении, появился современный камуфляж, позволяющий солдату почти полностью сливаться с местностью. Швейцарские Вооруженные силы ввели у себя камуфляж (так называемый Kämpfer) в 1957 году.

С появлением в конце 19 века высокоточных видов вооружений, в частности, магазинных винтовок, возникла насущная потребность поменять военную форму так, чтобы солдат на поле боя был заметен на фоне окружающей местности в как можно меньшей степени. Keystone / Christian Beutler

Парадная форма (так называемая Tenü A) во все большей степени превращалась в менее важный вид формы одежды, всё основное время солдаты проводили в более удобном и практичном «камуфляже». Поэтому решение относительно отказа от «парадки» не стало какой-то уж полной неожиданностью. При этом, конечно, в Швейцарии, армия которой все еще формируется на основе всеобщей воинской обязанности, то есть в стране, через Вооруженные силы которой проходит практически все мужское население, это решение не могло не стать предметом общественных дискуссий. Мнения высказываются порой полярные.

Хорошая новость или «экономия на спичках»?

Одни говорят, что парадная форма в Швейцарии «уродлива», «плохого покроя» и «непрактичная» и хорошо, что ее теперь носить больше не придется. Другие комментарии носят скорее ностальгический характер. В самом армейском руководстве мнения также разделились. «Я думаю, что это хорошая новость. Ведь это деньги, которые можно в ситуации нынешних вызовов и угроз использовать куда более разумно. Парадную форму у нас носят все меньше и меньше, военнослужащие-призывники будут только рады от нее избавиться», — указал в интервью франкоязычному радио RTS Гийом Жено (Guillaume Genoud), председатель Ассоциации военнослужащих запаса кантона Женева (président des Sociétés miliaires du canton de Genève).

Какая форма одежды выглядит с вашей точки зрения более элегантной? Schweizer Armee / Armée suisse

В частных беседах, однако, тон иногда становится более критичным. Один пехотный капитан так и сказал мне, что это «какой-то позор, ведь по форме одежды сразу видно, в отпуске человек или на службе». В целом ситуация складывается странная. Военные ассигнования увеличиваются. В сентябре 2024 года швейцарский парламент увеличил бюджет Вооруженных сил на 4 миллиарда франков до 29,8 миллиарда франков (на период с 2025 по 2028 год). Это означает, что военный бюджет Швейцарии увеличится уже к 2030, а не к 2035 году, как планировалось, до 1% от ВВП. И все равно армия экономит, решая отказаться от парадной формы.

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Кроме того, Планово-стратегический отдел МО (Gruppe Verteidigung / Le Groupement Défense), важнейшее звено во всей системе обороны, также намерен к 2030 году сэкономить в сфере персонала до трех процентов своих расходов (максимально 210 миллионов франков) за счет сокращения числа штатных должностей. Это означает, как указал представитель ВС Швейцарии Штефан Хофер (Stefan Hofer), что новых сотрудников получат не все должности, освобождающиеся в результате выхода на пенсию замещающих их лиц, хотя «никаких прямых увольнений не планируется». Кроме того, было принято решение вдвое сократить количество разного рода демонстрационных мероприятий, проводимых Военно-Воздушными силами.

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Освободившиеся средства армия намерена направитьВнешняя ссылка на расширение и укрепление своего «оборонного потенциала» в связи «с нынешней ситуацией в области безопасности в Европе». Имеется в виду, конечно, российская агрессия против Украины. Намерение похвальное, но насколько разумно и рационально будут инвестированы освободившиеся средства? В начале января 2025 года расследование телеканала SRF рассказало о том, что Швейцария заказала в Израиле сразу шесть разведывательных беспилотников и что теперь она сталкивается с серьезными проблемами. Речь идет о системе распознавания препятствий в воздухе Detect and Avoid, позволяющая дронам уклоняться во время полета от парапланов или парашютистов.

Восемь швейцарских армий

Беспилотники, поставляемые в Швейцарию израильской компанией Elbit, пока на это неспособны. Соответствующим образом допрограммировать БПЛА должна будет швейцарская сторона. Кроме того, депутаты парламента критикуют «значительные риски с точки зрения технической осуществимости и затрат» на осуществление данной сделки. Но если не провести модернизацию программного обеспечения, то тогда «автономные операционные возможности беспилотников будут сильно ограничены, а эксплуатационные расходы при этом значительно возрастут».

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Эвфемизм «ограниченные операционные возможности» означает, что для того, чтобы избежать столкновений с объектами в воздухе, разведывательным дронам понадобится сопровождение в лице, например, вертолета или другого летательного аппарата с фиксированными несущими плоскостями, то есть обычного самолета. На это указывает, в частности, Урс Лоэр (Urs Loher), директор Федерального ведомства по вопросам материально-технического снабжения Вооруженных сил Armasuisse. Тем не менее, будучи конкретным заказчиком этих дронов, чиновник предполагает, что Ruag вполне сможет справиться с поставленной задачей. Стоимость же всех заказанных дронов составляет 300 миллионов швейцарских франков. На эти деньги можно было бы обеспечить парадной формой 900 000 человек, то есть восемь швейцарских армий.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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