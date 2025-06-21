Возвращение к истокам: движение анабаптистов отмечает 500-летие

Даже для космополитического Цюриха день 29 мая 2025 года выдался внешне очень необычным. Screenshot

В конце мая около три с половиной тысячи меннонитов со всего мира собрались в Цюрихе. Поводом для встречи стало 500-летие религиозного движения, возникшего на берегах реки Лиммат и распространившегося по всему миру.

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Оливье Пошар В основном я занимаюсь переводом, корректурой и публикацией статей для сайта SWI swissinfo.ch. Также иногда пишу обзоры прессы и собственные статьи о «швейцарских диковинках» - вещах, которые делают Швейцарию уникальной. Получив образование в области истории и религиоведения, я начал свою журналистскую карьеру на Радио Фрибура. После работы в отделе новостей Швейцарского телеграфного агентства в 2000 году я пришёл в SWI swissinfo.ch, где специализировался на федеральной политике и истории. Сейчас занимаюсь переводами, корректурой и подготовкой материалов. Доступно на 3 других языках Deutsch de Die Täuferbewegung auf den Spuren ihrer Schweizer Wurzeln Читать далее Die Täuferbewegung auf den Spuren ihrer Schweizer Wurzeln

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Даже для космополитического Цюриха день 29 мая 2025 года выдался внешне очень необычным. Улицы города заполнили участники особого религиозного собора, прибывшие со всех континентов мира: ведь 2025 году особый юбилей отмечает не только католическая церковь (Святой год), но и движение анабаптистов, известных также как меннониты.

По случаю 500-летия этого течения в протестантизме в Цюрихе состоялась международная встреча под названием Mut zur Liebe – 500 Jahre TäuferbewegungВнешняя ссылка («Мужество любить — 500 лет движения анабаптистов»). Её организовала Всемирная конференция меннонитов (Mennonitische Weltkonferenz MWKВнешняя ссылка). В течение года предусмотрены и другие мероприятия как в Швейцарии, так и за её пределами. В энциклопедиях обычно указаноВнешняя ссылка, что анабаптизм был оформлен в качестве движения в 1540 году усилиями голландского реформатора Менно Симонса, чьим именем и назвались потом меннониты.

Но почему же тогда юбилей проходит в 2025 году?

Ответ прост: меннониты являются частью более широкой духовной традиции, начало которой принято связывать именно с событиями в Цюрихе. В это течение входят и амиши в США, а отправной точкой считается первое крещение взрослого человека, совершённое 21 января 1525 года группой бывших последователей Ульриха Цвингли в доме Феликса Манца в городе Цолликон. Движение анабаптистов принадлежит к традиции протестантской Реформации 16 века, но стремилось идти дальше, чем Лютер, Цвингли или Кальвин. Его цель — через «радикальную Реформацию» вернуть церковь к апостольским истокам..

Официальный плакат собора Mut zur Liebe – 500 Jahre Täuferbewegung («Мужество любить — 500 лет движения анабаптистов»). ZvG

Вероучение этого движения базировалось на трёх принципах: вера должна быть осознанной и рождаться в процессе личного обращения; крещение допускается только для взрослых; государство не имеет права вмешиваться в дела церкви. Кроме того, анабаптисты отказывались от применения насилия, ношения оружия и принесения присяги. К религиозным убеждениям примыкали и социально-политические идеи: анабаптисты выступали в защиту крестьян, находящихся в зависимости от феодалов и городских властей. По этой причине их иногда называют «левым крылом» Реформации.

Анабаптисты или меннониты? Анабаптисты: религиозное движение, возникшее в Европе в первой половине 16 века в контексте Реформации. Основным отличием анабаптистов от других реформаторских течений было отрицание детского крещения: они настаивали на повторном (взрослом, сознательном) крещении, что и дало название движению (от греческого ἀναβαπτίζω — «крещу снова»). Помимо этого, анабаптисты выступали за отделение церкви от государства, радикальную форму христианского пацифизма и часто — за общинный, коллективистский уклад жизни. Их взгляды привели к жестоким гонениям как со стороны католических, так и протестантских властей. Из анабаптистской среды впоследствии сформировались различные устойчивые течения, самым известным из которых стали меннониты, последователи нидерландского проповедника Менно Симонса. Меннониты унаследовали ключевые анабаптистские принципы, такие как отказ от насилия, сознательное крещение, простота в быту и ограниченное участие в политической жизни. Сегодня меннонитские общины существуют в разных странах, от Швейцарии и Германии до Канады, США, Латинской Америки и России. Таким образом, меннониты — это часть более широкого анабаптистского движения, но с собственной историей и идентичностью.

Свои убеждения анабаптисты отстаивали открыто, что дало им не только многочисленных последователей, но стало причиной серьёзных репрессий. Так, Исторический словарь Швейцарии отмечает: «Радикальная критика анабаптистами религиозно-социального порядка своего времени и, прежде всего, пагубного союза церкви с властью быстро навлекла на них гнев правящих кругов». В результате анабаптисты, также называемые в Швейцарии «тауферами» (от слова taufen или «крестить»), были вынуждены покидать свои насиженные места и эмигрировать, находя сначала убежище в отдалённых регионах Швейцарии, особенно в Эмментале и Бернском Нагорье.

Глобальный феномен

Во франкоязычной части Швейцарии их радушно принял Князь-епископ Базеля — в области, ныне известной как Бернская Юра. Однако им было позволено жить лишь на высотах свыше 1000 метров над уровнем моря, то есть значительно выше обычных деревень. В других регионах, прежде всего в кантонах Берн и Цюрих, репрессии были особенно жестокими: «тауферов» сжигали на кострах, обезглавливали, топили. Преследования как в Швейцарии, так и на территории Священной Римской империи вынудили их эмигрировать всё дальше — вплоть до Северной Америки и Российской империи. Так это движение стало глобальным феноменом.

В новейшее время меннонитская община продолжала расти, в основном за счёт миссионерской работы. По данным Всемирной конференции меннонитов (Канада), сегодня в мире в 86 странах насчитывается 2,13 миллиона крещёных анабаптистов. Основные регионы распространения — Африка (36,4%) и Северная Америка (30,5%). В Швейцарии зарегистрировано около 1 900 членов этого движения (0,09% от мирового числа), объединённых в 13 общин. Географически они сконцентрированы в кантоне Берн, в двух исторических регионах — Эмментале и Юре (регион Гранд-Шассераль).

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Несмотря на малочисленность своей анабаптистской общины, Швейцария занимает особое место в исторической памяти меннонитов — в качестве колыбели этого движения и как место мученичества ведущих моральных авторитетов. Памятная доска в Цюрихе, например, была установленная на тот месте, где 5 января 1527 года был казнён Феликс Манц: его утопили по решению городских властей в ледяной воде Лиммата. Сегодня считается первым святым мучеником анабаптистов.

В телепрограмме Mise au point от 8 июня 2025 года была показана поездка американской супружеской пары меннонитов и семьи из кантона Юра по местам, связанным с историей швейцарских анабаптистов. Хотите проверить свой французский? Посмотрите в оригинале этот репортаж швейцарского франкоязычного телеканала RTS:

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