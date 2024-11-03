Швейцарская деревня Сен-Круа: где искусство автоматонов живее всех живых

Деревню Сен-Круа (St. Croix) часто называют «Силиконовой долиной автоматонов» — подвижных механических инсталляций, в том числе человекоподобных. ©Mec-Art

Экспозиция Mechanical Marvels из собрания Музея художественной механики и культурного наследия Сен-Круа (Musée de la mécanique d’art et du patrimoine de Sainte-Croix / MuMAPS) предлагает ознакомиться с уникальным культурным наследием ремесленников из этой водуазской деревни, накопивших огромный опыт в области создания «живых» механических конструкций.

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Деревню Сен-Круа (St. Croix) часто называют «Силиконовой долиной автоматонов» — подвижных механических инсталляций, в том числе человекоподобных. Это сравнение конечно выглядит несколько притянутым за уши, коль скоро маленькую деревушку, расположенную в регионе Водуазской Юры к западу от курортного города Ивердон, вряд ли можно сравнивать с регионом, в котором возникли «Гугл» и компания. Эта швейцарская глубинка скорее напоминает небольшой сундучок со сказками, многие из которых можно завести волшебным ключиком.

И тогда у нас есть шанс стать свидетелями чудес совсем иного свойства, чудес, от которых мы, в эпоху господства искусственного разума и прочих информационных технологий, уже почти полностью отвыкли — а жаль! «Это ремесло с многовековыми традициями, — говорит Дени Флажолле (Denis Flageollet), часовой мастер из деревни Сен-Круа и основатель бренда De Béthune. — Раньше зимой у крестьян было много свободного времени, железной руды и дров для выплавки железа хватало. Поэтому часто часовые мастера из Женевы поручали им производство таких необычных устройств, как музыкальные автоматы или музыкальные шкатулки».

У нас есть шанс стать свидетелями чудес совсем иного свойства, чудес, от которых мы, в эпоху господства искусственного разума и прочих информационных технологий, уже почти полностью отвыкли. Carole Alkabes

Эпоха Просвещения стала для создателей человекоподобных автоматов (автоматонов) золотым веком. Великий Вольтер, например, назвал французского механика и изобретателя Жака де Вокансона (Jacques de Vaucanson, 1709 — 1782) ни много ни мало «соперником Прометея». В 19 веке создателей музыкальных автоматов боялись и называли колдунами или ведьмами, но восхищались при этом ими как талантливыми артистами и фокусниками. Свой след автоматоны оставили и в литературе, вспомним только механическую птицу Ганса Христиана Андерсена из сказки «Соловей», куклу Олимпию из «Песочного человека» Э.Т.А. Гофмана или «Городок в табакерке» Владимира Одоевского.

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В истории автоматонов сливаются воедино миф, наука и ремесленное мастерство. На некоторые из этих уникальных творений можно полюбоваться и сегодня, например в Музее искусства и истории Невшателя (Musée d’Art et d’Histoire de NeuchâtelВнешняя ссылка). Там выставлены три наиболее значимых автоматона от мастеров знаменитой швейцарской часовой семьи Жаке-Дро (Jaquet-Droz) — в образе рисовальщика, музыканта и писателя. Прошли века, но эти механические шедевры и сегодня не утратили своего немного страшноватого очарования.

Возрождение автоматонов

«Когда молодые люди приходят к нам в музей сегодня, они обычно сильно удивляются, потому что они-то думали, что век автоматонов давно прошел», — говорит мастер Франсуа Жюно (François Junod). Он родился и вырос в деревне Сен-Круа, и сейчас он там управляет всемирно известной мастерской. Конечно, он весьма опечален тем фактом, что его профессия находится под угрозой исчезновения. «Тем не менее сегодня мы переживаем ренессанс этого искусства. Технические навыки, эмоциональная аура автоматов, да и просто рукотворная магия наконец-то получили всеобщее признание». Скромный мастер Жюно не упоминает, что искусство автоматонов возрождается во многом благодаря именно его таланту.

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Например, в 2010 году он построил по заказу из США автомат, изображающий Александра Пушкина. Эта модель умеет писать, рисовать, а также выражать эмоции с помощью специально разработанного мимического аппарата. Франсуа Жюно и восемь его сотрудников производят автоматы-андроиды и сегодня, портфель их заказов забит под завязку. Но если раньше автоматоны создавались для увеселения королевских дворов, то теперь эти «божественные машины» пользуются большим спросом у коллекционеров и люксовых брендов.

Свой след они оставили и в литературе, вспомним только механическую птицу Ганса Христиана Андерсена из сказки «Соловей», куклу Олимпию из «Песочного человека» Э.Т.А. Гофмана или «Городок в табакерке» Владимира Одоевского. Van Cleef & Arpels

Сам Ф. Жюно уже много лет сотрудничает с ювелирным брендом Van Cleef & Arpels, для которого он в 2017 году создал автоматон Fée Ondine: маленькую фею, пробуждающуюся в раскрывающемся цветке водяной лилии в сопровождении хлопающей крыльями бабочки. В 2022 году автоматон Fontaine des Oiseaux получил Grand Prix d’Horlogerie de Genève, а ведь это ни много ни мало «Оскар» часового мира. В том же году Франсуа Жюно был удостоен специальной премии жюри этого конкурса. В ближайшем будущем под маркой Van Cleef & Arpels в Сен-Круа в новой современной мастерской будут создаваться эксклюзивные объекты, предназначенные только для собственной коллекции бренда.

Больше, чем просто механика

«Наши работы конечно необычны. Но дело ведь не только в механике. Дело в том, что эти механические объекты почти магическим образом создают у зрителей ощущение причастности к волшебству», — объясняет Ф. Жюно. Когда его спрашивают, являются ли его автоматоны живыми, он отвечает: «Конечно, они живут и рассказывают нам каждый свою историю! Обычно клиенты приходят к мастерам-часовщикам с определенным сценарием. Но тут все по-другому, в этой сфере вы не можете просто взять и нанять актеров (и скопировать их) — вы должны для начала создать их образ сами».

Сен-Круа приложил немало усилий, с тем чтобы сохранить свою репутацию мирового центра производства автоматонов. «С этой целью была создана ассоциация Mec-Art,Внешняя ссылка ее цель и задача: продвижение этого искусства на рынке и сохранение производителей автоматов с их опытом для будущих поколений», — говорит Пьер Фелле (Pierre Fellay), глава ассоциации Mec-Art. История деревни Сен-Круа началась с производства музыкальных шкатулок. Сейчас их выпускает только компания Reuge. В 20-м веке местные фабрики производили ещё и фотокамеры Bolex, лыжные крепления Kandahar и печатные машинки Hermes. Потом наступила глобализация, и Сен-Круа утратил почти всё своё механическое производство.

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Сегодня эта деревня стала международно признанным центром, широко известным в узких кругах часовщиков и художников, посвятивших себя редкой профессии создателя автоматонов. «В этой сфере нет возможностей для формального профессионально-технического, обучения, Вы учитесь в ходе работы, перенимая опыт своего мастера-наставника или наставницы», — объясняет Пьер Фелле.

При поддержке кантональных властей ассоциация Mec-Art каждое лето предлагает, правда, четырехнедельные курсы повышения квалификации для шести-восьми желающих. «Некоторые из них никогда не видели часовую мастерскую изнутри, другие уже имеют некоторый опыт», — говорит Пьер Фелле. Существует также специальная программа для опытных профессионалов длительностью в один год.

Выставка Mechanical Marvels

Экспозиция будет работать ещё до 17 ноября 2024 года, на ней выставлены автоматоныВнешняя ссылка, созданные членами ассоциации Mec-Art в сотрудничестве со студентами лозаннского Кантонального колледжа искусства и дизайна (École cantonale d’art de Lausanne ECALВнешняя ссылка). «С помощью этой выставки мы хотим представить основы, так сказать, азбуку автоматонов, машин в человеческом обличье, — объясняет Пьер Фелле, глава ассоциации Mec-Art. — Мы показываем объекты, которые активно взаимодействуют с публикой: их можно заводить и трогать, чего нельзя сказать о привычных музейных экспонатах». Кстати, в 2020 году ремесло создания автоматонов было внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Оригинал на французском языке отредактирован Оливье Пошаром (Olivier Pauchard/sj), оригинал на немецком языке создан и отредактирован на основе перевода с французского на немецкий Лоренца Моллера (Lorenz Mohler), оригинал на русском языке переведен, адаптирован, дополнен и отредактирован русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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