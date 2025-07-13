Ярмарка Art Basel выходит на рынок Эмирата Катар

Винченцо де Беллис (Vincenzo de Bellis) на ярмарке Art Basel 2024 в Базеле. Matthieu Croizier / Courtesy of Art Basel

Несмотря на всю нынешнюю геополитическую нестабильность ярмарка Art Basel активно расширяет свою географию и выходит на рынок Эмирата Катар. Первая ярмарка Art Basel пройдёт в этой маленькой, но влиятельной стране в 2026 году под руководством Винченцо де Беллиса, став частью его амбициозных планов по укреплению позиций на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

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Эдуардо Симантоб Будучи онлайн-редактором португалоязычной редакции, отвечающим за освещение вопросов культуры на сайте SWI swissinfo.ch, я работаю как репортёр, редактор, арт- и кинокритик, а также координирую работу с фрилансерами. Я родился в Сан-Паулу (Бразилия), изучал кино и экономику, но сделал карьеру в журналистике в разных качествах (репортёр, редактор, корреспондент-международник), после чего занялся документальным кино, как автор и продюсер, а затем визуальным искусством (в художественном издательстве и в качестве куратора). Пришёл в SWI swissinfo.ch в 2017 году, чтобы использовать весь этот обширный опыт для координации работы нашего отдела культуры. Доступно на 3 других языках English en Art Basel expands to Qatar despite the drums of war in the Middle East Оригинал Читать далее Art Basel expands to Qatar despite the drums of war in the Middle East

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Ярмарка Art Basel давно уже зарекомендовала себя в качестве ведущего мирового смотра актуального искусства с четкой международной стратегией: новое направление своей работы она открывает примерно раз в десять лет. И в самом деле: Майами она присутствует с 2003 года, в Гонконге — с 2013-го, в Париже — с 2022-го. Теперь к этому списку добавится Доха. О предстоящем запуске Art Basel Qatar было объявлено в конце мая 2025 года. Проект курирует Винченцо де Беллис, который занимает должности главного художественного директора и глобального директора ярмарок Art Basel.

Он подчиняется генеральному директору Art Basel Ноа Хоровицу и отвечает за работу всех директоров региональных ярмарок. Назначение для каждой новой мировой площадки отдельного руководителя позволило Art Basel не только консолидировать и сфокусировать своё глобальное развитие, но и начать выстраивать более тесные связи с местными сообществами. Что касается Катара, то там задача Винченцо де Беллиса состоит в том, чтобы для начала просто запустить ярмарку и впоследствии передать её в управление местной команде менеджеров.

«Наша цель — всегда иметь местное руководство и локальную команду, управляющую ярмаркой. Так было везде, так будет и в Катаре», — пояснил Винченцо де Беллис в интервью SWI swissinfo.ch. «Важно, чтобы регион представляли люди, происходящие из самого этого региона», — добавил он. Беседуем мы с ним в закрытых залах Collectors’ Lounge — в своего рода VIP-пространстве Art Basel, недоступном для широкой публики и прессы. Присутствие Катара не заметить уже здесь было невозможно. Модели и визуализации локаций и объектов, связанных с Art Basel Qatar, были призваны дать самое первое представление о том, в каком направлении будет развиваться ярмарка на Ближнем Востоке.

Выставочное пространство Art Basel Qatar — культурный центр M7 в Дохе, спроектированный британским архитектурным бюро John McAslan + Partners и открывшийся в 2022 году. www.juliushirtzberger.com / Julius Hirtzberger

Самый заметный объект — макет музея Lusail, спроектированного швейцарским архитектурным бюро Herzog & de Meuron. Открытие музея намечено на 2029 год. А всего несколькими днями ранее на пресс-конференции перед официальным открытием Art Basel Винченцо де Беллис объявил о заключении договора о партнёрстве с авиакомпанией Qatar Airways. Она станет официальным партнёром всех ежегодных ярмарок Art Basel в Базеле, Париже, Гонконге, Майами и Дохе. Это часть общей пакетной стратегии на катарском направлении?

Работа с разными брендами

«Я бы не назвал это пакетом, — отвечает Винченцо де Беллис. — Это скорее естественное развитие нашей работы с самыми разными брендами, и Qatar Airways — лишь один из таких брендов». По его словам, Art Basel всегда развивает программы в тесном сотрудничестве с региональными партнёрами. «Мы развиваемся, а они следуют за нами и на других площадках. Нам нравится переносить атмосферу наших городов туда, где мы работаем», — говорит он. Тем не менее Art Basel Qatar начнёт работу в довольно скромном формате. Первая ярмарка соберет около 50 галерей.

Для сравнения: в Базеле в этом году были представлены 289 галерей, столько же ожидается в декабре в Майами; в октябре в Париже ожидают до двух сотен участников, в марте 2026 года в Гонконге — 240. Состав участников ярмарки в Катаре будет смешанным, там будут представлены как глобальные, так и региональные галереи из стран Ближнего Востока и Северной Африки. По словам нескольких галеристов, с которыми нам удалось поговорить в Базеле, заявки на участие в катарской ярмарке уже поданы, хотя среди представителей небольших и средних галерей пока превалирует мнение, что на первом этапе ярмарка все-таки отдаст предпочтение крупным игрокам.

Макет будущего музея Lusail в Катаре, открытие которого запланировано на 2029 год. ©Herzog & de Meuron, Courtesy of Qatar Museums

Параллельно Art Basel сталкивается с той же критикой, что в свое время омрачила Чемпионат мира по футболу в 2022 году — речь идет в первую очередь о ситуации с правами человека и об условиях труда иностранных гастарбайтеров в Катаре. Нарушения прав человека в отношении мигрантов, женщин и ЛГБТ-сообщества стали в своё время причиной обвинений в том, что Катар хочет «спортом отмыть свой имидж».

Эхо футбольного ЧМ

А сейчас? Винченцо де Беллис отвергает все эти упрёки, заявляя, что Art Basel следует строгому кодексу поведения, обязательному для всех его партнёров. При этом, по его словам, его компания уважает законы той страны, где она работает. Но что будет происходить, если местные законы начнут противоречить стандартам Art Basel? Винченцо де Беллис не уточнил. «Во всяком случае, эта дискуссия, возможно, несправедливо концентрирует внимание именно на Катаре, учитывая, что Art Basel уже давно работает в Гонконге, где ситуация с правами человека тоже далека от идеала», — добавляет он.

Он также напоминает, что ярмарка проходит и в штате Флорида, где, по мнению критиков, под управлением губернатора-республиканца Рона де Сантиса наблюдаются ограничения свободы слова и образовательных инициатив. Так или иначе, ярмарка в Катаре будет реализована в партнёрстве Art Basel и её материнской компании MCH с двумя ключевыми катарскими структурами: Qatar Sports Investments — подразделением Суверенного фонда Катара и главным организатором футбольного чемпионата мира, а также структурой под названием QC+, которая называет себя «коллективом, специализирующимся на арт-кураторстве и культурной коммерции».

В день финального матча чемпионата мира по футболу в Катаре (2022 год) у штаб-квартиры FIFA активисты нарисовали гигантские цифры «15 000» с целью привлечь внимание к числу рабочих мигрантов, погибших в Катаре с тех пор, как страна получила право на проведение турнира (по данным Amnesty International). Keystone / Michael Buholzer

Запуск Art Basel Qatar вписывается в долгосрочную культурную стратегию Катара, которую вот уже более 20 лет развивает Шейха Аль-Майасса бинт Хамад бин Халифа Аль-Тани, родная сестра Эмира Катара. Она играет ключевую роль в создании арт-инфраструктуры Эмирата и является председателем совета директоров Qatar Museums и Doha Film Foundation, структур, вот уже более десяти лет активно инвестирующих в кинопроизводство развивающихся стран.

Во время нынешней Art Basel Шейха Аль-Майасса вместе с архитектором Жаком Херцогом и художником Урсом Фишером приняла участие в публичной дискуссии на площадке фонда Fondation Beyeler, сообщив, что проект Lusail Museum вступает в финальную фазу и его запуск состоится в 2029 году. Этот музей, вероятно, станет самой концептуально смелой институцией ближневосточного региона наряду с Национальным музеем Катара и Музеем исламского искусства. Город Лусайл, где появится музей — это рационально спланированный на чертежной доске современный город, известный своей инновационной архитектурой.

Шейха Аль‑Майасса бен Хамад бен Халифа Аль‑Тани, председатель правления фонда Qatar Museums и весьма влиятельная фигура в мировом арт‑пространстве, на приёме, проведенном в связи с первым официальным участием Катара в Венецианской биеннале архитектуры. Qatar Pavillon

Новый музей станет «выставкой идей», посвящённым восточному искусству и восприятию идеи «Востока» на Западе. Эмират Катар в целом выбрал иной путь в области культуры, заметно отличаясь от своих соседей по Персидскому заливу. Дубай, например, развивает свой Media City, объединяющий творческую индустрию региона, Абу-Даби приобрёл лицензию Лувра, даже в Саудовской Аравии наблюдается увеличение численности коллекционеров и галерей.

Эжен Делакруа, «Арабский всадник в стремительном галопе» (1849 год). © Lusail Museum, Qatar Museums, 2022

Однако ни одна из этих стран не инвестирует в развитие своего потенциала и своих культурных институтов в таком масштабе как Катар. Поэтому слова В. де Беллиса о том, что «Art Basel и Катар взаимно тяготеют друг к другу», вовсе не звучат как пустая корпоративная формальность. «Речь идёт не только о Катаре как таковом, но он основа нашего проекта. Сегодня Катар — это центр, а завтра он станет эпицентром гораздо более широкой культурной территории». Шейха Аль-Майасса предпочла не комментировать возможную конкуренцию с Саудовской Аравией, которая также стремится сократить степень зависимости от нефти своих экономики и политики.

«Конкуренция — это западное понятие. Саудиты не воспринимают нас в качестве конкурентов. Мы скорее дополняем друг друга», — сказала она. Тем не менее все равно остаётся фактор непредсказуемости. Спустя несколько дней после интервью В. де Беллиса иранские ракеты нанесли удар по американской военной базе в Катаре. На следующий день было достигнуто перемирие, однако никто пока не может гарантировать, что оно будет продолжительным. Катар поддерживает отношения со всеми сторонами нынешней фазы ближневосточного конфликта — с Израилем, Ираном и США — и формально не считается иранской мишенью. Но все равно, любые планы на будущее в регионе зависят от этого хрупкого статус-кво. С этой точки зрения февраль 2026 года кажется очень далёким горизонтом. Хотя пока что всё идёт по плану.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

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