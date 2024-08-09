Подскажите армии Швейцарии, как очистить озера от боеприпасов
На дне живописных швейцарских озер ржавеют тонны боеприпасов времен второй мировой. У вас есть идея, как их достать оттуда?
Тогда свяжитесь со швейцарским Федеральным Ведомством по делам вооружений и материально-технического снабжения войск (Bundesamt für Rüstung / ArmasuisseВнешняя ссылка) и изложите Ваши соображения тамошним экспертам. Три лучших идеи получат награду в размере 50 000 полновесных швейцарских франков.
В период с 1918 по 1964 год швейцарские Вооруженные силы не придумали ничего лучшего, как просто утилизировать старые боеприпасы с истекшим сроком хранения на дне швейцарских озер. Как сообщило в среду 7 августа 2024 года Федеральное ведомство по делам вооружений и материально-технического снабжения войск, старые боеприпасы в основном находятся на дне Тунского, Бриенцского и Люцернского озёр на глубине от 150 до 220 метров.
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Взрывоопасное наследие в озёрах Швейцарии!
С помощью такого необычного конкурса идей ведомство Armasuisse намерено привлечь к решению этой застарелой проблемы сферу академической науки и промышленные круги. Эти идеи не должны иметь совсем уж досконально разработанный формат инженерно-технического решения, скорее они должны быть источником нестандартных подходов на будущее.
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Боеприпасы времен Второй мировой захоронены в Женевском озере
Эти идеи могут быть доработаны и применены в случае, если, например, в одном из озер будет неожиданно установлен факт превышения ПДН (предельно долпустимых норм) по опасным веществам. Проведенное в 2005 году исследование показало, что все на данный момент возможные варианты извлечения боеприпасов привели бы к подъему со дна озер большого количества осадочных пород и грязи, что поставило бы под угрозу чувствительную экосистему указанных водоёмов.
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