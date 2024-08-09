Подскажите армии Швейцарии, как очистить озера от боеприпасов

На дне живописных швейцарских озер ржавеют тонны боеприпасов времен второй мировой. У вас есть идея, как их достать оттуда?

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss authorities call for ideas for clearing ammunition from lakes Читать далее Swiss authorities call for ideas for clearing ammunition from lakes

Deutsch de Munition in den Seen: Armasuisse auf Ideensuche zur Bergung Оригинал Читать далее Munition in den Seen: Armasuisse auf Ideensuche zur Bergung

Тогда свяжитесь со швейцарским Федеральным Ведомством по делам вооружений и материально-технического снабжения войск (Bundesamt für Rüstung / ArmasuisseВнешняя ссылка) и изложите Ваши соображения тамошним экспертам. Три лучших идеи получат награду в размере 50 000 полновесных швейцарских франков.

В период с 1918 по 1964 год швейцарские Вооруженные силы не придумали ничего лучшего, как просто утилизировать старые боеприпасы с истекшим сроком хранения на дне швейцарских озер. Как сообщило в среду 7 августа 2024 года Федеральное ведомство по делам вооружений и материально-технического снабжения войск, старые боеприпасы в основном находятся на дне Тунского, Бриенцского и Люцернского озёр на глубине от 150 до 220 метров.

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С помощью такого необычного конкурса идей ведомство Armasuisse намерено привлечь к решению этой застарелой проблемы сферу академической науки и промышленные круги. Эти идеи не должны иметь совсем уж досконально разработанный формат инженерно-технического решения, скорее они должны быть источником нестандартных подходов на будущее.

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Эти идеи могут быть доработаны и применены в случае, если, например, в одном из озер будет неожиданно установлен факт превышения ПДН (предельно долпустимых норм) по опасным веществам. Проведенное в 2005 году исследование показало, что все на данный момент возможные варианты извлечения боеприпасов привели бы к подъему со дна озер большого количества осадочных пород и грязи, что поставило бы под угрозу чувствительную экосистему указанных водоёмов.

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