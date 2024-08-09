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Экология и Альпы

Подскажите армии Швейцарии, как очистить озера от боеприпасов

На дне живописных швейцарских озер ржавеют тонны боеприпасов времен второй мировой. У вас есть идея, как их достать оттуда?

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Тогда свяжитесь со швейцарским Федеральным Ведомством по делам вооружений и материально-технического снабжения войск (Bundesamt für Rüstung / ArmasuisseВнешняя ссылка) и изложите Ваши соображения тамошним экспертам. Три лучших идеи получат награду в размере 50 000 полновесных швейцарских франков.

В период с 1918 по 1964 год швейцарские Вооруженные силы не придумали ничего лучшего, как просто утилизировать старые боеприпасы с истекшим сроком хранения на дне швейцарских озер. Как сообщило в среду 7 августа 2024 года Федеральное ведомство по делам вооружений и материально-технического снабжения войск, старые боеприпасы в основном находятся на дне Тунского, Бриенцского и Люцернского озёр на глубине от 150 до 220 метров.

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историческое фото сброса боеприпасов в озеро

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Взрывоопасное наследие в озёрах Швейцарии!

Этот контент был опубликован на Боеприпасы времен Второй мировой войны (авиационные бомбы, ручные гранаты, патроны, взрывчатка) тоннами лежат на дне швейцарских озер. Почему?

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С помощью такого необычного конкурса идей ведомство Armasuisse намерено привлечь к решению этой застарелой проблемы сферу академической науки и промышленные круги. Эти идеи не должны иметь совсем уж досконально разработанный формат инженерно-технического решения, скорее они должны быть источником нестандартных подходов на будущее.

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На дне Женевского озера неподалеку от города Женева захоронены сотни тонн неиспользованных боеприпасов.

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Боеприпасы времен Второй мировой захоронены в Женевском озере

Этот контент был опубликован на Сотни тонн боеприпасов захоронены на дне озера неподалеку от Женевы. Защитники природы провели расследование и сделали пугающие открытия.

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Эти идеи могут быть доработаны и применены в случае, если, например, в одном из озер будет неожиданно установлен факт превышения ПДН (предельно долпустимых норм) по опасным веществам. Проведенное в 2005 году исследование показало, что все на данный момент возможные варианты извлечения боеприпасов привели бы к подъему со дна озер большого количества осадочных пород и грязи, что поставило бы под угрозу чувствительную экосистему указанных водоёмов.

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