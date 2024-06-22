Швейцарский курорт Церматт отрезан от внешнего мира

Сильные осадки в виде дождя переполнили местные водоемы и отрезали курортный Церматт в кантоне Вале от внешнего мира, 21 июня 2024 года. Keystone / Claude Volken

Движение по железнодорожной ветке между городами Висп и Церматт было остановлено из-за аномальных осадков в пятницу 21 июня и в субботу утром 22 июня 2024 года.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss resort of Zermatt off-limits due to flooding risk Оригинал Читать далее Swiss resort of Zermatt off-limits due to flooding risk

Об этом на платформе Х сообщила компания «Железная дорога Маттерхорн-Готард» (Matterhorn-Gotthard-Bahn). Автодорога к Церматту также остаётся (по состоянию на субботу 22 июня 13.00 местного времени) перекрытой из-за риска наводнения. Вечером в пятницу муниципальные власти Церматта призвали население оставаться по домам. Тем, кто живет рядом с горными ручьями или каналами, было рекомендовано переместиться на верхние этажи зданий.

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Мэр Церматта Роми Бинер-Хаузер (Romy Biner-Hauser) заявила в эфире швейцарского общественного телеканала SRF, что все туристы и отдыхающие находятся в безопасности. Тем, кто не смог вовремя уехать из города, будет предоставлено жилье. В целом Швейцария остается во власти непогоды, регион Гроно (Grono, кантон Граубюнден) лидирует по объему осадков, в среднем за июнь 2024 года здесь выпало 154 миллиметра осадков в виде дождя.

Река Navisence, впадающая в Рону, в субботу 22 июня 2024 г., регион Chippis, кантон Вале. Железнодорожное сообщение между городами Riddes и Ardon возобновилось в 8 утра 22 июня. В субботу утром поезда до Церматта ещё не ходили. Keystone / Jean-Christophe Bott

Об этом сообщил швейцарский Гидрометцентр на канале Meteonews Schweiz (платформа X). На перевале Сан-Бернардино с восьми часов утра пятницы до восьми часов утра субботы 22 июня было зафиксировано 80,2 миллиметра осадков. В городах Кур и Иланц количество осадков составило 48,8 и 47,7 миллиметра соответственно. По данным Meteonews Schweiz в регионе Церматта за последние 24 часа выпало 30,1 миллиметра осадков, кроме того, по всему кантону Вале было зафиксировано 1 070 ударов молнии.

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В кантоне Вале и в южной долине кантона Граубюндена Мисокс (Bündner Südtal Misox) произошли частичные разрушения объектов транспортной и иной инфраструктуры, причиной чего стали сильные дожди. По сообщениям Meteonews Schweiz в кантоне Вале в субботу утром было облачно, с прояснениями, в течение дня 22 июня возможны локальные грозы. В субботу днем сильные ливни прогнозируются и в кантоне Граубюнден, там возможны локальные грозы.

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Президент Швейцарии Виола Амхерд выразила свое потрясение масштабами ущерба, нанесенного непогодой в различных регионах Швейцарии. Все её мысли, по ее словам — с пострадавшим населением. Она также поблагодарила службы спасения за их «неустанные усилия» по устранению последствий непогоды.

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