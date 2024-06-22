Швейцарский курорт Церматт отрезан от внешнего мира
Движение по железнодорожной ветке между городами Висп и Церматт было остановлено из-за аномальных осадков в пятницу 21 июня и в субботу утром 22 июня 2024 года.
Об этом на платформе Х сообщила компания «Железная дорога Маттерхорн-Готард» (Matterhorn-Gotthard-Bahn). Автодорога к Церматту также остаётся (по состоянию на субботу 22 июня 13.00 местного времени) перекрытой из-за риска наводнения. Вечером в пятницу муниципальные власти Церматта призвали население оставаться по домам. Тем, кто живет рядом с горными ручьями или каналами, было рекомендовано переместиться на верхние этажи зданий.
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Швейцарский регион Мисокс оказался под ударом стихии
Мэр Церматта Роми Бинер-Хаузер (Romy Biner-Hauser) заявила в эфире швейцарского общественного телеканала SRF, что все туристы и отдыхающие находятся в безопасности. Тем, кто не смог вовремя уехать из города, будет предоставлено жилье. В целом Швейцария остается во власти непогоды, регион Гроно (Grono, кантон Граубюнден) лидирует по объему осадков, в среднем за июнь 2024 года здесь выпало 154 миллиметра осадков в виде дождя.
Об этом сообщил швейцарский Гидрометцентр на канале Meteonews Schweiz (платформа X). На перевале Сан-Бернардино с восьми часов утра пятницы до восьми часов утра субботы 22 июня было зафиксировано 80,2 миллиметра осадков. В городах Кур и Иланц количество осадков составило 48,8 и 47,7 миллиметра соответственно. По данным Meteonews Schweiz в регионе Церматта за последние 24 часа выпало 30,1 миллиметра осадков, кроме того, по всему кантону Вале было зафиксировано 1 070 ударов молнии.
В кантоне Вале и в южной долине кантона Граубюндена Мисокс (Bündner Südtal Misox) произошли частичные разрушения объектов транспортной и иной инфраструктуры, причиной чего стали сильные дожди. По сообщениям Meteonews Schweiz в кантоне Вале в субботу утром было облачно, с прояснениями, в течение дня 22 июня возможны локальные грозы. В субботу днем сильные ливни прогнозируются и в кантоне Граубюнден, там возможны локальные грозы.
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Наводнения и паводки становятся проблемой и для Швейцарии
Президент Швейцарии Виола Амхерд выразила свое потрясение масштабами ущерба, нанесенного непогодой в различных регионах Швейцарии. Все её мысли, по ее словам — с пострадавшим населением. Она также поблагодарила службы спасения за их «неустанные усилия» по устранению последствий непогоды.
Das Ausmass der Unwetterschäden in verschiedenen Landesteilen ist erschütternd. Meine Gedanken sind bei der betroffenen Bevölkerung. Ich danke den Einsatzkräften für ihren unermüdlichen Einsatz in dieser schwierigen Lage.— Viola Amherd (@Violapamherd) June 22, 2024Внешняя ссылка
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