Швейцарский регион Мисокс оказался под ударом стихии

Три человека пропали без вести после оползня в общине Лостальо (Lostallo), кантон Граубюнден, пять деревень региона остались без электричества. Keystone / Ti-Press / Samuel Golay

Три человека пропали без вести после оползня в общине Лостальо (Lostallo), кантон Граубюнден, пять деревень региона остались без электричества. Наш обзор.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Three people missing after landslide in Switzerland Оригинал Читать далее Three people missing after landslide in Switzerland

Что произошло. После сильных ливней, прошедших в пятницу 21 июня 2024 года вечером и ночью, в регионе Мисокс (Misox, кантон Граубюнден) произошло наводнение. Дожди спровоцировали в муниципальном образовании Сорте (Sorte), районном центре общины Лостальо, сильный оползень, им были снесены три дома и три автомобиля.

По словам корреспондента общественного телеканала SRFВнешняя ссылка Марселя Нидермана (Marcel Niedermann), все произошло очень быстро, времени на принятие экстренных мер практически не было. «Сошла огромная лавина камней, фрагменты породы достигали в высоте почти до пояса», — говорит М. Нидерманн. По словам спасателей, общая высота каменной лавины достигает четырех метров.

Три человека пропали без вести. В субботу вечером 22 июня 2024 года было объявлено о пропаже четырех человек, но потом одна женщина была спасена живой из-под фрагментов породы. Одна супружеская пара и пожилая женщина до сих пор числятся пропавшими без вести. Службы спасения задействуют вертолеты и беспилотники, а также команды собак из спасательной организации Redog. «Поисковые группы с собаками ищут пропавших людей с самого рассвета субботы, но надежды становится все меньше (по состоянию на 15.00 субботы)», — говорит корреспондент SRF Марсель Нидерманн (Marcel Niedermann).

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Состояние инфраструктуры. В субботу в пяти деревнях в кантоне Граубюнден не было электричества. В некоторых случаях была прервана и подача воды. Во всех пострадавших деревнях (Лостальо, Каббиоло, Сорте, Арабелла и Норантола / Lostallo, Cabbiolo, Sorte, Arabella, Norantola) вода не пригодна для питья. Автомагистраль A13 из-за повреждений дорожного полотна была перекрыта с вечера пятницы.

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Движение было перенаправлено по автостраде А2 через перевал Сен-Готард. По словам представителя Федерального дорожного ведомства (Astra), ремонтные работы начнутся в понедельник 24 июня, их продолжительность пока не определена. По данным кантональной полиции Граубюндена кантональная дорога в долине Мисокс также перекрыта. До пострадавших деревень по дороге с юга могут добираться только службы экстренной помощи.

По словам спасателей, общая высота каменной лавины достигает четырех метров. Регион Лостальо, 22 июня 2024 года. Keystone / Ti-Press / Samuel Golay

Прогноз погоды в регионе. «Сегодня вечером и ночью, а также в воскресенье утром 23 июня ожидаются новые дожди с грозами», — говорит Луциан Шмассманн (Luzian Schmassmann) из редакции SRF Meteo. Ожидаемое количество осадков, правда, не идет уже ни в какое сравнение с вечером пятницы 21 числа. «По мнению геологов новых оползней в регионе Лостальо быть не должно», — говорит Марсель Нидерманн.

Швейцарский регион Мисокс оказался под ударом стихии. SRF SWI

Реакция политиков. Президент Виола Амхерд заявила, что потрясена разрушениями. «Все мои мысли — с пострадавшим населением», — написала она на платформе X и поблагодарила службы спасения за их неустанный труд. Член кабмина страны Иньяцио Кассис должен будет отправиться в пострадавший регион в воскресенье 23 июня 2024 года вместе с председателем кантонального правительства Граубюндена Йоном Домеником Паролини (Jon Domenic Parolini).

Автомагистраль A13 из-за повреждений дорожного полотна была перекрыта с вечера пятницы. Keystone / Ti-Press / Samuel Golay

Правительство Граубюндена с озабоченностью следит за ситуацией в регионе Мисокс. Правительство Тичино заявило, что готово оказать любую поддержку пострадавшему населению. «Подобные события еще раз напоминают нам о том, насколько жизнь в Альпийском регионе находится во власти сил природы», — говорится в коммюнике правительства Тичино.