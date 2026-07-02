Трамп украл юбилей США, грозящий долговой кризис и «Аллигаторный Алькатрас»

Люди молятся на Национальной аллее в Вашингтоне 17 мая. Эта широкая парковая зона между Капитолием, монументом Вашингтона и Мемориалом Линкольна часто становится местом массовых церемоний, протестов и религиозных собраний. SWI

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Будете ли вы в США в эту субботу, когда страна отметит 250 лет со дня провозглашения своей независимости? А если нет (скорее всего, нет), то поднимете ли вы всё равно бокал за «великий либеральный эксперимент» — за американский проект, задуманный в духе Просвещения на основе прав человека, идеи верховенства закона и на базе принципа, согласно которому для защиты всех этих прав и идей учреждаются правительства, черпающие свои законные полномочия из согласия управляемых? Как сказал на прошлой неделе Дональд Трамп: «1776 год — вот это были времена, а!?»

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Президент США Дональд Трамп на открытии Great American State Fair на Национальной аллее 24 июня. Это праздничная ярмарка, организованная в центре Вашингтона к 250-летию США. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved.

В субботу Соединённые Штаты отметят 250 лет со дня провозглашения независимости. Швейцарская пресса в шоке от того, как президент США Дональд Трамп (Donald Trump) делает себя главным героем юбилейных торжеств. Но удивлена ли она? Скорее нет.

Как отмечает швейцарская франкоязычная общественная телерадиокомпания RTS, День независимости 4 июля обычно был в США народным праздником, во время которого страна объединялась вокруг своих ценностей. Но Дональд Трамп, по оценке RTS, превратил его в митинг движения MAGA: он выдвигает на первый план свои собственные достижения и утверждает, что именно при нём Америка вернула себе величие, якобы утраченное при президенте Джо Байдене.

Дошло до того, что Трамп стал сравнивать себя с патриотами 1776 года — колонистами, восставшими против британской короны. Юбилейные мероприятия он открыл ещё 24 июня выступлением на Национальной аллее в Вашингтоне — в парковом комплексе между Капитолием, монументом Вашингтона и Мемориалом Линкольна, где традиционно проходят главные государственные церемонии, массовые собрания и протесты.

Газета Neue Zürcher Zeitung пишет, что речь его была неожиданно короткой, но насыщенной самовосхвалением и превосходными степенями: Трамп хвалил самого себя, политиков Республиканской партии и своих союзников. Газета Le Nouvelliste обращает внимание на то, что концерт, задуманный как праздник для всех, в итоге стал политическим митингом с публикой в кепках Make America Great Again. Ранее Трамп отменил все запланированные на Национальной аллее концерты после того, как большинство групп и артистов отказались в них участвовать.

По оценке Le Nouvelliste, ярмарка Great American State Fair задумывалась как праздник национального единства, но в итоге лишь подчеркнула существующий в стране раскол. С этим соглашается и лозаннская газета 24heures. Она пишет, что 80-летний Дональд Трамп обещает Америке начало нового золотого века, но сама страна выглядит глубоко расколотой и ослабленной непопулярной войной против Ирана, из-за которой, по оценке издания, в США резко выросла стоимость жизни.

Несколько наблюдателей, напоминает газета, уже указали на разницу между нынешними торжествами и празднованием 200-летия США в 1976 году: тогда эта дата помогла вновь объединить страну после войны во Вьетнаме, Уотергейтского скандала и нефтяных кризисов. Вывод газеты 24heures: Трамп сделал всё возможное, чтобы 250-летие США вращалось только вокруг одного человека — вокруг него самого.

Что сказал бы Джордж Вашингтон (George Washington), первый президент США и один из основателей американского государства, о нынешней ситуации? Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved.

США вряд ли объявят дефолт и прямо откажутся платить по своим долгам. Но кредиторы всё равно могут потерять свои деньги: если Вашингтон не решится сократить дефицит госбюджета, государственный долг будет постепенно обесцениваться инфляцией.

Об этом предупреждает газета Neue Zürcher Zeitung. По оценке NZZ, политические круги в Вашингтоне настолько расколоты, что огромную гору госдолга, возможно, удастся уменьшить только одним способом, а именно, позволив инфляции съесть значительную часть его реальной стоимости. Инвесторам, пишет газета, в любом случае стоит быть настороже. В своём редакционном комментарии NZZ напоминает: предупреждения о долговой проблеме США звучат уже много лет, и всё это время их в основном игнорировали. Но делать это становится всё труднее.

Фискальный кризис в США приближается не потому, что долг сам по себе уже стал неподъёмным, а потому, что американская политика потеряла способность принимать неприятные бюджетные решения. При Трампе, Байдене и снова Трампе в Вашингтоне так и не нашлось политического большинства, готового честно сказать избирателям: чтобы остановить увеличение госдолга, придётся либо повышать налоги, либо сокращать расходы, либо пересматривать социальные обязательства государства.

Даже если не учитывать обязательства, вынесенные за рамки основного бюджета, например пенсионные обязательства, госдолг США всё равно составляет почти 32 трлн долларов, или около 26 трлн швейцарских франков. Это значит, что он недавно превысил размер всей американской экономики: ВВП США сейчас также составляет почти 32 трлн долларов. Если не считать краткого провала экономики во время пандемии 2020 года, такого не было со времён Второй мировой войны. Но тогда, напоминает NZZ, США и весь свободный мир находились в состоянии чрезвычайной ситуации. Сегодня американская экономика, напротив, в целом чувствует себя хорошо: безработица составляет 4,3%, а темпы роста экономики превышают 2%.

Газета NZZ критикует и республиканцев, и демократов за то, что они не объясняют избирателям всю серьёзность ситуации. Вместо честного разговора о налогах, расходах и социальных обязательствах политики предлагают им козлов отпущения и простые, но ложные решения. Часть демократов утверждает, что для сбалансированного бюджета и новых социальных выплат достаточно будет обложить налогом небольшую группу сверхбогатых. Но Трамп и контролируемый республиканцами Конгресс, по мнению NZZ, ничем не лучше. Комиссия по сокращению расходов во главе с Илоном Маском (Elon Musk) в 2025 году создала лишь дополнительный хаос, после чего Маск бросил этот проект и вернулся к более простым задачам — например, к колонизации Марса.

Вывод NZZ: инвесторы, вкладывающиеся в американские активы, например в акции «выдающихся американских компаний», возможно, переживут худшее относительно спокойно. Но тем, кто собирается покупать государственные облигации США, стоит дважды подумать. «Дядя Сэм» почти наверняка не откажется от обещания вернуть деньги. Но вернуть их он может уже в долларах, которые будут стоить заметно меньше.

Центр временного содержания мигрантов был построен в болотистой местности, населённой питонами и аллигаторами. Keystone

Как сообщают швейцарские общественные телерадиокомпании SRF и RSI, во Флориде прекращает работу центр депортации мигрантов, известный как «Аллигаторный Алькатрас» (Alligator Alcatraz). Его построили в болотистом регионе Эверглейдс на юге штата. Решение о закрытии центра принято по итогам постоянной критики условий содержания мигрантов в этом центре и жалоб со стороны экологов.

Губернатор Флориды Рон Десантис (Ron DeSantis) на прошлой неделе подтвердил факт закрытия этого центра, проработавшего около года. Как пишет телеканал SRF, Рон Десантис и президент Дональд Трамп рассматривали этот лагерь как эффективный инструмент своей политики радикальной депортации нелегальных мигрантов. Теперь всех, кто ещё оставался в центре, переводят в другие схожие учреждения — в том числе и по причине приближения сезона ураганов.

По словам Рона Десантиса, всего за время работы центра оттуда в страны происхождения была депортирована 21 тыс человек. Правозащитные организации, напоминает SRF, неоднократно критиковали тяжёлые санитарные условия содержания мигрантов в этом центре и проблемы с доступом задержанных к юридической помощи. Центр построили в болотистой местности Эверглейдс, там, где водятся питоны и аллигаторы. Отсюда и прозвище «Аллигаторный Алькатрас». Алькатрас — это остров в заливе Сан-Франциско, на котором с 1934 по 1963 год находилась федеральная тюрьма строгого режима.

Газета Neue Zürcher Zeitung ещё в мае 2026 года называла этот центр «результатом реализации плохо продуманного и негодно спланированного проекта». Центр строили в спешке, не решив заранее, отмечает NZZ, как обеспечить мигрантам нормальные условия содержания, доступ к юридической помощи и как обеспечить защиту экосистемы региона Эверглейдс. В этом смысле центр стал символом провальной иммиграционной политики администрации Трампа. Пытаясь противопоставить себя более мягкому подходу администрации Джо Байдена (Joe Biden) к охране границ страны, власти, как пишет NZZ, временами уходили в пустой активизм.

К чему это может привести в худшем случае, уже показала эскалация насилия во время операций иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) и пограничной службы в Миннеаполисе в начале 2026 года, когда погибли два человека. Но история с «Аллигаторным Алькатрасом» на этом не заканчивается. По данным телеканала SRF, критики утверждают, что центр был построен без оценки характера его воздействия на окружающую среду. Теперь суды должны установить, кто понесёт за это ответственность и какой ущерб мог быть нанесён экосистеме региона Эверглейдс.

Следующий выпуск нашего швейцарского взгляда на новости из США выйдет в четверг, 9 июля 2026 года. До встречи!

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