Гаджет от Geosatis выполнен из пластика и титана, весит меньше 180 граммов и работает от батареи, которую можно подзаряжать при помощи мобильного зарядного устройства. (swissinfo.ch)

Электронное слежение за осужденным – относительно недорогой, достаточно гуманный, а также социально приемлемый способ лишения свободы, который сейчас все чаще применяют по всему миру в качестве альтернативы краткосрочному пребыванию в тюрьме. Без электронных браслетов, однако, такой режим невозможен. Швейцарская компания Geosatis за последние несколько лет стала одним из ведущих их поставщиков по всему миру.

«В наше время все более очевидно, что заключение — это не лучшая форма наказания для людей, допустивших только незначительные нарушения действующего законодательства. В тюрьме они могут подвергаться негативному влиянию со стороны других заключенных, совершивших тяжкие преступления. Кроме того, они оказываются полностью отрезанными от мира, а вернувшись на свободу, нередко теряются, не могут найти работу, а иногда им ещё и некуда возвращаться, потому что за время за решеткой они потеряли жильё», — рассказывает Франсуа Вижье (François Vigier), менеджер по связям с общественностью компании GeosatisВнешняя ссылка.

Франсуа Вижье, специалист по связям с общественностью фирмы Geosatis. (swissinfo.ch)

По его словам, «электронное наблюдение за поднадзорными предлагает альтернативу тюремному заключению с тем, чтобы избежать десоциализации людей, которые представляющих минимальный риск для общества». Это дает им возможность жить дома в семье, иметь работу и вносить позитивный вклад в развитие общества. Все эти факторы также снижают вероятность рецидива, то есть повторного совершения правонарушения.

К такому выводу сейчас пришли уже во многих странах. Практика электронного наблюдения была впервые применена Соединенных Штатах в 1980-х годах, а в настоящее время оно практикуется или тестируется примерно в 40-ка странах, включая и Швейцарию. Во всем мире сейчас насчитывается более 350 тыс. человек, постоянно носящих на лодыжках электронные браслеты, и более половины из этих правонарушителей живут в Северной Америке.

Переполненные тюрьмы и пытки

Помимо содействия процессу социализации и реабилитации ранее осужденных лиц электронное наблюдение видится многом в качестве эффективного инструмента решения проблемы переполненности тюрем, с которой столкнулось сейчас более половины стран мира.

На Филиппинах и Гаити, например, переполненность тюрем достигает 400%, в Боливии, Гватемале, Уганде и Замбии — на 300%, и на 200% — еще в двух десятках других стран. Европейские государства также заполнили свои тюрьмы практически до предела, и некоторые — даже больше, как показано в сравнительном обзоре в этой таблице. А во многих тюрьмах, например, в России, практикуются систематические пытки заключенных.

(1) Graphique

В Швейцарии, где пыток в тюрьмах нет, средний уровень заполненности пенитенциарных учреждений все равно составляет 94%, хотя пока ситуация в целом находится под контролем. С другой стороны, система исполнения наказаний здесь входит в компетенцию кантонов, субъектов федерации, поэтому в разных тюрьмах разных кантонов плотность «заселения» варьируется, причем в некоторых случаях данный показатель превышает даже 150%.

Жозе Деметрио (José Demetrio) заинтересовался этой проблемой около десяти лет назад. Этот специалист по электронной безопасности по своей работе регулярно бывал в переполненной тюрьме в Женеве. Он пришел к выводу, что многим из находившихся там людей необязательно было бы отбывать наказание именно за решеткой. Однако электронные браслеты той эпохи в техническом смысле были далеки от совершенства.

«С помощью спутниковых технологий мы можем отслеживать любые передвижения человека на пространстве между домом и работой». Франсуа Вижье, Geosatis Конец цитаты

В частности, само устройство с легкостью подвергалось манипуляциям, а применявшиеся коммуникационные стандарты позволяли производить мониторинг режима поднадзорных, только если они находились в каком-то одном определенном месте — обычно, на работе или дома. В 2011 году Жозе Деметрио основал стартап Geosatis в статусе компании, аффилированной со Швейцарским федеральным технологическим институтом в Лозанне (EPFL). Целью фирмы стало создание более безопасной и более надежной системы электронного наблюдения.

Сверхсложный гаджет

В результате на свет появился чрезвычайно сложный с технической точки зрения браслет, включающий две SIM-карты, способные определять местонахождение носителя как на обычной радиоволне, так и через приемник, подключенный к системе глобального спутникового позиционирования. «С помощью спутниковых технологий мы можем отслеживать любые передвижения человека на пространстве между домом и работой. Мы можем также узнать, насколько быстро он движется, отклоняется ли от своего обычного маршрута и не покидает ли границ разрешенного периметра», — объясняет Франсуа Вижье.



Выполненное из пластика и титана электронное устройство в форме браслета гарантированно защищено от несанкционированного доступа. «Если вы попытаетесь стянуть браслет, сломать или разрезать его, то датчики немедленно отправят сигнал тревоги на диспетчерский пульт слежения, с которого затем он будет переадресован в полицейский участок». Сигнал тревоги прозвучит также, если уровень зарядки батареи опустится ниже определенного показателя.

Это достижение в области высоких технологий стало возможно благодаря применению передовых технологий, разработанных в EPFL в комбинации со швейцарскими традициями точной механики. Жозе Деметрио зарегистрировал свою фирму в местечке Ле-Нуармон (Le Noirmont) в кантоне Юра, а как раз в этом регионе Швейцарии накоплен большой опыт работы в области часовой индустрии и микро-технологий. Этот выбор себя более чем оправдал: буквально за несколько лет продукция Geosatis сумела зарекомендовать себя на международном рынке с самой лучшей стороны, в том числе даже и в Америке, где работают ее основные конкуренты.

В Швейцарии все происходит медленнее

Хотя электронные браслеты из кантона Юра уже используются в двадцати странах и к ним приковано внимание властей на пяти континентах, саму Швейцарию эти гаджеты пока не покорили. Для электронного наблюдения за преступниками здесь долгое время не было необходимой правовой базы. Напомним кратко, что еще в 1999 году федеральное правительство разрешило ряду кантонов поэкспериментировать с этой альтернативной формой исполнения наказаний. Первые тесты дали положительные результаты, но, несмотря на это, правительство и парламент в начале 2000-х годов предпочли заняться разработкой и реализацией поправок к Уголовному Кодексу, позволявших заменять небольшие тюремные сроки денежными штрафами или общественными работами.

Поправки в УК заработали в 2007 году, однако быстро стали очевидны все их недостатки: слишком уж легко оказалось осужденным увиливать и от штрафов, и от работ на благо общества. Поэтому в 2015 году парламент отошел на шаг назад, проведя еще один пересмотр Уголовного Кодекса, новые положения которого вступили в силу уже в начале 2018 года. На этот раз в поправках учли и использование электронного наблюдения в качестве альтернативы тюремному заключению на срок до одного года или же при отбытии финальной части срока длительного тюремного заключения.

Такая возможность может быть предоставлена только по просьбе самого осужденного и только при условии соблюдения им определенных критериев. Среди них, в частности, отсутствие реального риска рецидива, наличие у осужденного преступника жилья, места работы или учебы, проживающие же вместе с ним лица должны дать свое согласие на проведение электронного наблюдение. Швейцарское законодательство исходит из того, что ограничивая свободу передвижения и свободное время осужденного общество уже оказывает на оступившегося серьёзное воспитательное и реабилитирующее воздействие.

Вы какие браслеты предпочитаете?

Электронное наблюдение — это не только наименее затратная форма исполнения наказаний! Стоимость её можно было дополнительно сократить, если бы все кантоны использовали единую модель браслета, создав общий операционный центр для всей страны, способный обеспечивать круглосуточное наблюдение за поднадзорными. Но кантоны, однако, до сих пор единого знаменателя здесь не нашли: одни выступают за систему, разработанную Geosatis, другие предпочли бы продукцию еще одной фирмы, базирующейся в Израиле, а третьи об этом пока даже всерьез не задумывались.

Таким образом электронное наблюдение все еще находится в Швейцарии на экспериментальной стадии и используется только по отношению к нескольким сотням осужденных в год. В 2018 году электронные браслеты носили в Швейцарии примерно 400 человек. Недавно, правда, кантоны решили объявить открытый тендер, так что к какому-то общему решению они смогут прийти, но не ранее 2023 года.

А между тем в международном масштабе электронное наблюдение стремительно набирает популярность. Недаром с момента запуска своего гаджета в серию компании Geosatis удавалось почти каждые год-два практически удваивать торговый оборот увеличивать число сотрудников, создав к сегодняшнему дню более 60-ти рабочих мест. «Сначала у нас были заказы на несколько десятков браслетов в год, затем на несколько сотен, а теперь мы получаем предварительных заказов на несколько тысяч», — доволен Франсуа Вижье.

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