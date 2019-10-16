За последние месяцы стало известно о целом ряде проблем с двигателями самолетов A220.

(Keystone)

Вчера, 15 октября, авиакомпания Swiss временно отменила все запланированные вылеты самолетов модели Airbus A220. Причиной стало происшествие с двигателем одного из таких самолетов – всем остальным теперь необходимо пройти проверку. Воздушное сообщение должно вернуться в нормальное русло к четвергу.

Около сотни отмененных рейсов и порядка тысячи пассажиров, не вылетевших из Женевы и Цюриха – таков результат мер безопасности, принятых авиакомпанией Swiss, с целью проверки двигателей своего парка Airbus A220 – всех 29 самолетов.

Это решение последовало за очередным инцидентом технического характера вчера утром, когда самолет, летевший из Лондона в Женеву, был срочно перенаправлен в Париж из-за проблемы с двигателем.

С момента начала использования в Швейцарии этих самолетов, выпущенных под названием Bombardier C Series, у них обнаружился ряд проблем с эксплуатацией. Согласно базе данных The Aviation HeraldВнешняя ссылка, инцидент, произошедший во вторник утром, стал уже восьмым на двигателе такого типа всего за один год.

Расследование формально должна вести Франция, а точнее, ее Управление расследований и анализа безопасности гражданской авиации, поскольку самолет приземлился в Париже. Однако она поручила это США, поскольку проблемный двигатель был сделан американским производителем, компанией Pratt & Whitney.

Кроме того, Соединенные Штаты уже изучают два случая неполадок на A220: один касается инцидента 25 июля, когда рейс Swiss по маршруту Женева-Лондон был перенаправлен в Париж после того, как от самолета отвалилась деталь во время полета над центральной частью Франции. При этом было выпущено обращение к добровольцам, нашедшим деталь на земле – ее просили вернуть. То же самое повторилось 16 сентября, на самолете того же типа, и также связавшем Женеву с Лондоном. На этот раз «некоторые из поврежденных частей застряли в двигателе и исследуются». При этом никто из пассажиров не пострадал, а летательный аппарат получил «минимальные повреждения».

Как заявили в Swiss, «только после полной проверки самолеты вернутся к регулярным полетам. Swiss очень серьезно относится к этим инцидентам и находится в тесном контакте с ответственными органами, Airbus Canada и производителем двигателей Pratt & Whitney. Безопасность наших клиентов и экипажей – наш главный приоритет. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы как можно скорее вернуть наш флот [A220] в нормальный воздушный режим и продолжать обеспечивать безопасные полеты».

В компании Pratt & Whitney заявили во вторник, что после недавних происшествий с двигателями рекомендуют провести дополнительные проверки компрессора низкого давления для двигателей PW1500G и PW1900G, работающих на Airbus A220, и некоторых пассажирских самолетах Embraer E2.

Вчера в компании Swiss связывались с пострадавшими пассажирами, предлагая им новое бронирование за счет авиакомпании, с выбором наилучшей из возможных альтернатив, перенос рейса или отказ от него в выплатой обратно денег за билет.

В среду, 16 октября, воздушное сообщение частично восстановилось, в Swiss сообщают, что в четверг оно вернется к обычному порядку.

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