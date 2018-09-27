Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 10:52 27.09.2018 - 10:52

Парламент Швейцарии усилит надзор за деятельностью правительства в области экспортных поставок вооружений и товаров двойного назначения.

(Keystone)

После бурных дебатов в Национальном совете, большой палате парламента Швейцарии, депутаты отказались либерализировать рамочные условия экспорта военных материалов и товаров двойного назначения в той форме, в какой этой либерализации требовал кабинет, Федеральный совет, ограничив полномочия правительства в сфере экспорта вооружений.

О чём шла речь. Федеральный совет, правительство Швейцарии, уже давно пытался смягчить условия экспорта военных материалов и товаров двойного назначения, в том числе и в страны, в которых идут вооружённые конфликты. С точки зрения правительства, экспорт таких материалов в «горячие точки» может быть одобрен в случае отсутствия оснований полагать, что поставленные материалы будут применены во внутринациональных вооружённых столкновениях. Депутаты раскритиковали такой подход и обсудили вопрос о том, в какой степени в будущем правительству вообще может быть позволено самому себе формировать критерии допуска на экспорт военных материалов, включая оружие и боеприпасы.

Что произошло. Вчера в среду 26 сентября парламент Швейцарии большинством в 97 голосов против 82 и при 11 воздержавшихся принял предложение, поступившее из рядов фракции Бюргерско-демократической партии (BDP), в центре которого стояла идея усиления парламентского контроля и надзора за деятельностью правительства в области экспортных поставок вооружений и товаров двойного назначения в «проблемные» страны, ограничив тем самым полномочия правительства в сфере экспорта вооружений. И если с этим решением согласится и малая палата, Совет кантонов, то в будущем отвечать за экспорт военных материалов в Швейцарии будет не правительство, а парламент.

Какого мнения придерживались партии в ходе дебатов. Партии левого центра подчёркивали в ходе дебатов, что, ослабляя условия экспорта военных материалов, правительство предаёт гуманитарные традиции страны и ставит под вопрос швейцарский нейтралитет. Именно с такими претензиями в адрес Федерального совета выступили депутаты от социалистов (SP), «Зелёных» (Grüne), «Зелёных либералов» (Grünliberale) и Бюргерско-демократической партии (BDP). В пользу смягчения условий военного экспорта выступали представители правых консерваторов из Швейцарской народной партии (SVP) и правых центристов из партии Швейцарских либералов (FDP). С их точки зрения отечественный военно-промышленный сектор укрепляет национальную безопасность.

Мнение правительства. Уходящий в отставку министр экономики Швейцарии Иоганн Шнайдер-Амман признал, что вопрос экспорта вооружений по-настоящему взволновал граждан. «Никогда еще не получал я такого количество обращений от швейцарцев по данной теме, я не согласен с тем, что правительство принимает легкомысленные решения». С точки зрения министра, речь идет прежде всего о сохранении рабочих мест и об обеспечении интересов Швейцарии в области безопасности. «Даже после их „смягчения“ швейцарские условия экспорта вооружений остаются самыми жёсткими в Европе», — напомнил министр.

Прямая демократия В Швейцарии хотят запретить экспорт вооружений Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и общественное (негосударственное) швейцарское ТВ SRF. Швейцарии начат сбор подписей под инициативой, требующей запретить экспорт вооружений в страны, охваченных гражданскими войнами.



Подготовил: Игорь Петров

Neuer Inhalt Horizontal Line