Два года работы и 52 миллиона швейцарских франков понадобились для того, чтобы построить самую высокую в мире канатную дорогу, работающую на основе технического стандарта «3S» (трёхканатная). Она была торжественно открыта в субботу, 29 сентября, на горном курорте Церматт.
В церемонии открытия нового подъёмника приняли участие около 500 гостей, в их числе —министр транспорта Швейцарии Дорис Лойтхард. Система получила название «Matterhorn Glacier Ride», она соединяет вершины Трокенер Штег (Trockener Steg, 2 939 метров над уровнем моря) и Кляйн Маттерхорн (Klein Matterhorn, 3 883 метра). Чем же уникальна эта «трёхканатная» система?
Она состоит из двух опорных каната и одного петлевого тяглового каната, что делает подъёмник более устойчивым в ситуации повышенной ветровой нагрузки. В настоящее время таких суперсовременных канатных дорог в мире существует лишь полтора десятка. При этом система в Церматте «превосходит их всех как по высоте, так и расстоянию между вершинами», — пояснил Ян Зорг (Jan Sorg), инженер из итальянской компании-производителя канатных дорог Leitner Ropeways.
Новая дорога в Церматте отличается как вместительностью, так и комфортом: здесь целых 25 гондол, рассчитанные, в том числе, и на людей с ограниченными физическими возможностями, например, на инвалидов—колясочников. Дорога способна перевозить до 2 000 человек в час. Доставка пассажиров на максимальную высоту занимает девять минут.
Изюминкой дороги стали четыре гондолы класса «люкс». Спроектированы они так, что их пол во время короткого спуска и подъёма делается прозрачным, и пассажиры могут полюбоваться видом не только вокруг, но и в буквальном смысле под ногами. Прокатиться на обычной гондоле стоит 100 франков, а на «роскошной» — 115 франков.
Новая «трёхканатная» дорога призвана дополнить систему канатных дорог, уже существующую в регионе курорта Церматт. Теперь пользоваться такого рода подъёмниками можно будет 365 дней в году. Время ожидания для пассажиров, которым в разгар зимнего туристического сезона приходилось до полутора часов стоять в очереди на посадку, теперь значительно сократится.
Все права защищены. Контент веб-сайта swissinfo.ch защищен авторским правом. Он предназначен исключительно для личного использования. Для использования контента веб-сайта не по назначению, в частности, распространения, внесения изменений и дополнений, передачи, хранения и копирования контента необходимо получить предварительное письменное согласие swissinfo.ch.Если вы заинтересованы в таком использовании контента веб-сайта, свяжитесь с нами по электронной почте contact@swissinfo.ch.
При использовании контента для личных целей разрешается использовать гиперссылку на конкретный контент и размещать ее на собственном веб-сайте или веб-сайте третьей стороны. Контент веб-сайта swissinfo.ch может размещаться в оригинальном виде в без рекламных информационных средах. Для скачивания программного обеспечения, папок, данных и их контента, предоставленных swissinfo.ch, пользователь получает базовую неэксклюзивную лицензию без права передачи, т.е. на однократное скачивание с веб-сайта swissinfo.ch и сохранение на личном устройстве вышеназванных сведений. Все другие права являются собственностью swissinfo.ch. Запрещается, в частности, продажа и коммерческое использование этих данных.