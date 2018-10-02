Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 7:00 02.10.2018 - 07:00

Система 3S состоит из двух опорных канатов и одного петлевого тяглового каната, что делает подъёмник более устойчивым в ситуации повышенной ветровой нагрузки.

(Keystone)

Два года работы и 52 миллиона швейцарских франков понадобились для того, чтобы построить самую высокую в мире канатную дорогу, работающую на основе технического стандарта «3S» (трёхканатная). Она была торжественно открыта в субботу, 29 сентября, на горном курорте Церматт.

В церемонии открытия нового подъёмника приняли участие около 500 гостей, в их числе —министр транспорта Швейцарии Дорис Лойтхард. Система получила название «Matterhorn Glacier Ride», она соединяет вершины Трокенер Штег (Trockener Steg, 2 939 метров над уровнем моря) и Кляйн Маттерхорн (Klein Matterhorn, 3 883 метра). Чем же уникальна эта «трёхканатная» система?

Она состоит из двух опорных каната и одного петлевого тяглового каната, что делает подъёмник более устойчивым в ситуации повышенной ветровой нагрузки. В настоящее время таких суперсовременных канатных дорог в мире существует лишь полтора десятка. При этом система в Церматте «превосходит их всех как по высоте, так и расстоянию между вершинами», — пояснил Ян Зорг (Jan Sorg), инженер из итальянской компании-производителя канатных дорог Leitner Ropeways.

Новая дорога в Церматте отличается как вместительностью, так и комфортом: здесь целых 25 гондол, рассчитанные, в том числе, и на людей с ограниченными физическими возможностями, например, на инвалидов—колясочников. Дорога способна перевозить до 2 000 человек в час. Доставка пассажиров на максимальную высоту занимает девять минут.

Изюминкой дороги стали четыре гондолы класса «люкс». Спроектированы они так, что их пол во время короткого спуска и подъёма делается прозрачным, и пассажиры могут полюбоваться видом не только вокруг, но и в буквальном смысле под ногами. Прокатиться на обычной гондоле стоит 100 франков, а на «роскошной» — 115 франков.

Новая «трёхканатная» дорога призвана дополнить систему канатных дорог, уже существующую в регионе курорта Церматт. Теперь пользоваться такого рода подъёмниками можно будет 365 дней в году. Время ожидания для пассажиров, которым в разгар зимнего туристического сезона приходилось до полутора часов стоять в очереди на посадку, теперь значительно сократится.



Подготовила: Людмила Клот

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