Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 8:17 18.06.2018 - 08:17

Имеющиеся цифры являются, «скорее всего, верхушкой айсберга». (Keystone)

Согласно результатам исследования, опубликованным на прошлой неделе в среду, каждый год швейцарские органы опеки регистрируют от 30 до 50 тыс. случаев жестокого обращения с детьми. Речь идёт о физическом и психологическом насилии, и даже о случаях сексуальных домогательств.

Исследование, результаты которого опубликованы на этой неделе, было проведено фондом UBS OptimusВнешняя ссылка в Цюрихе. Авторы этого доклада проанализировали количество случаев насилия над детьми, типы рисков, а также виды услуг, которые предоставляют существующие в Швейцарии организации по защите интересов детей.

Как указал в своём пресс-релизе вышеуказанный фонд, такое относительно заметное количество зарегистрированных случаев насилия над детьми должно служить «последним звонком». Авторы доклада опросили в общей сложности 423 швейцарских организации и ведомства, занимающиеся вопросами защиты интересов детей.

К этим относятся как структуры, финансируемые из бюджетов федерального центра и кантонов, так и учреждения социальной защиты детей и взрослых, клиники, правоохранительные органы и службы помощи жертвам насилия. В итоге оказалось, что в соответствующие ведомства за защитой и помощью обращаются примерно от 2 до 3,3 % всех детей, проживающих в Швейцарии, что в абсолютных цифрах составляет от 30 до 50 тыс. детей в год.

Кроме того, оказалось, что в 22,4% зарегистрированных случаев жестокого обращения с детьми жертвы происходили из неблагополучных семей. В 20,2% случаев речь шла о физическом насилии, в 19,3% - о психологическом, в 18,7% случаев дети были свидетелями насилия в семье, а еще 15,2% подверглись даже сексуальному насилию.

В исследовании можно было учитывать только те случаи, о которых официально сообщалось властям, и, таким образом, эта цифра является, «скорее всего, только верхушкой айсберга», - пишут авторы доклада. Исследователи также обнаружили, что услуги организаций и структур, занимающихся вопросами помощи детям, «не всегда отвечают реальным потребностям» и что они не одинаково доступны для детей в разных регионах страны.



Подготовила: Надежда Капоне, SDA-ATS

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