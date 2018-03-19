За последние 52 недели швейцарское федеральное Ведомство здравоохранения (Bundesamt für Gesundheit — BAG, подразделение Министерства/Департамента внутренних дел) зарегистрировала 11 858 случаев заболевания гриппом, что на 1 тыс. больше, чем годом раньше и почти в 4 раза больше, чем в сезон 2016/2017 гг.
«Мы сейчас переживаем самую мощную гриппозную волну», — говорит Флориан Бандере (Florian Banderet), главный врач амбулатории при Университетской клинике г. Базель. В одном только этом медицинском учреждении за последнее время госпитализированы 400 человек с диагнозом грипп. Для сравнения — в прошлом году таковых насчитывалось только 280.
Такие же показатели зарегистрированы в инфекционном отделении Люцернской кантональной клиники. По словам ее замглавврача Сони Берчи (Sonja Bertschy) в прошлом году число госпитализированных с гриппом за весь год составило 230 человек, а на данный момент только за первый квартал текущего года этот показатель взлетел до 360-ти».
В качестве причины Штефан Кустер (Stefan Kuster), ведущий врач инфекционного отделения Цюрихской Университетской клиники, называет необычное наложение друг на друга двух разных волн эпидемии, вызванных двумя разными штаммами вируса гриппа. Не исключено, что свою роль дополнительно сыграла и необычно холодные для Швейцарии зима и начало весны.
Подготовил: Игорь Петров
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