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Меры безопасности Россиянин сообщил о бомбе в аэропорту Женевы

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Полицейские и пассажиры на взлетной площадке аэропорта Женевы после сообщения о том, что на борту самолета  «Аэрофлота» заложена бомба. 

Полицейские и пассажиры на взлетной площадке аэропорта Женевы после сообщения о том, что на борту самолета  «Аэрофлота» заложена бомба. 

(Artem Pervushin)

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь сегодня, 13 октября, из Женевы в Москву, был задержан на взлете. Причина: сообщение о заложенной на его борту бомбе. Пассажиров эвакуировали и затем пересадили на другой борт. А россиянин, который позвонил в полицию, сейчас задержан, сообщили из прокуратуры Женевы.

Ровно в полдень по женевскому времени (или в 14 часов по московскому) в полицию Женевы поступило сообщение о том, что на борту лайнера «Аэрофлота», который должен был вылететь из аэропорта Куантрен в Шереметьево в 12:35, заложено взрывное устройство.

Сообщение о бомбе было сделано мужчиной, который подошел к стойке в аэропорту, уточнил затем представитель прокуратуры Женевы в коммюнике. Мужчина, россиянин по национальности, был задержан для допроса. В самолет были направлены специалисты по разминированию компании Netex, уточняет газета Tribube de Genève.

А полицейские немедленно приступили к оперативно-следственным мероприятиям. Пассажиры были без паники эвакуированы из самолета и доставлены в терминал для дополнительного досмотра. Полиция тщательно исследовала их багаж и сам самолет.

Компания «Аэрофлота» пообещала отправить 115 пассажиров задержанного самолета в столицу России на лайнере повышенной вместимости рейсом 2383/84. Они пока остаются в аэропорту, им выдали еду и одеяла, написал один из наших читателей. 

Наказание за ложную тревогу

Предыдущее сообщение о бомбе в аэропорту Женевы поступило 27 июля. Оно было ложным: жительница Франции позвонила в полицию для того, чтобы таким способом задержать мужа, который якобы собирался улететь в отпуск с другой женщиной.

Против нее были возбуждены дела и во Франции, и в Швейцарии. Теперь она она должна выплатить значительный денежный штраф. Полиция обоих секторов аэропорта, швейцарского и французского, мобилизовалась тогда по тревоге и действовала, как положено как при угрозе теракта. В результате множество пассажиров просто опоздали на свои рейсы. 


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