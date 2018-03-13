Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 7:45 13.03.2018 - 07:45

(swissinfo.ch)

В крупнейших городах Швейцарии (Цюрих, Женева, Базель, Берн, Лозанна, Санкт-Галлен) во власти доминируют «красно-зеленые» силы. В средних по размеру городах в периферийных регионах пока «верховодят» представители «бюргерских» партий, но и там популярность «левых» политиков стремительно растет. Почему?

Неделю назад как мыльный пузырь лопнула мечта «бюргерских партий» о политическом повороте в правительстве города Цюрих. На референдуме 4 марта 2018 года Цюрих не только убедительно отверг инициативу «NoBillag», но он еще и выбирал себе новый Городской совет (правительство) и Городское собрание (парламент). По итогам этих выборов «лево-зеленый» лагерь смог серьезно укрепить свои позиции.

Отныне в Цюрихе, в этой финансовой и деловой столице Швейцарии, «левые» достигли абсолютного большинства в парламенте, кроме того, 6 из 9 министров в правительстве города тоже теперь являются представителями «лево-зеленого» лагеря. Накануне выборов альянс из цюрихских партий правоцентристской ориентации твердо был намерен положить конец «красно-зеленому» господству в городском правительстве, длящемуся вот уже 28 лет. Однако избиратели были иного мнения.

Сильные социал-демократы

«Левые» и «зеленые» идеи стали популярны в Цюрихе отнюдь не вчера. Уже в 1990-х годах Социал-демократическая партия (SP) стала в больших городах страны самой крупной и влиятельной политической силой. «Левый уклон» в последние годы наблюдался даже в таких небольших городах, таких как Аарау, Ольтен, Баден или Бургдорф. По мнению политологов, тому существуют самые разные причины. Одна из них: важность экологической и инфраструктурной повестки именно для больших городов.

Приоритетное развитие проектов строительства социального жилья, совершенствование и расширение сети общественного городского транспорта, развитие инфраструктуры велосипедной мобильности: эти и иные проекты такого рода всегда активно поддерживались партиями «красно-зеленого» спектра, получая и соответствующую поддержку избирателей.

По словам политолога и эксперта в области политической географии Михаэля Херманна (Michael Hermann), сказанным им в интервью швейцарскому радио SRF, политические предпочтения горожан формируются с опорой, прежде всего, даже не на социальный статус или уровень доходов. Гораздо большее значение имеет для них идентичность городских жителей. Они считают себя людьми города и требуют для себя, даже если они очень хорошо зарабатывают, доступа, например, к качественным государственным услугам. «За это они даже готовы платить относительно высокие налоги», — говорит М. Херманн. И именно эту модель и предлагают избирателям-горожанам «левые» и «зеленые» силы, и именно поэтому «бюргерским» партиям в таких городах приходится довольно тяжело.

Дрейф вправо – причина потери голосов?

Одновременно на электоральное поведение населения в крупных городах значительное влияние оказывают политические проблемы федерального уровня. Именно поэтому швейцарские либералы (FDP), совершив в последнее время на федеральном уровне заметный дрейф вправо, дополнительно утратили популярность именно у жителей крупных городов, ставших за этот же промежуток времени гораздо левее, чем раньше.

«Этот разрыв будет очень нелегко преодолеть, а значит в среднесрочной перспективе либералам из FDP вряд ли удастся вернуть себе свои былые позиции в крупных городах. Пусть даже их население растет куда более быстрыми темпами, нежели, например, население глубинки и пусть, в результате этого, растет и потенциальный электорат. Все равно, пока либералам задействовать этот вновь созданный потенциал не удается, несмотря на все усилия. Начатое партией либералов «городское наступление» (см. инфобокс) есть, безусловно, дело полезное, но увенчается ли оно успехом — этого никто гарантировать не может», — резюмирует Михаэль Херманн

В поисках альтернативы После очередной неудачи на выборах — на этот раз в парламент и правительство Цюриха — партия «FDP» всерьез задумалась о том, почему горожане не хотят видеть швейцарских либералов у власти. На прошлой неделе руководство партии объявило, что намерено покончить с «лево-зеленым господством». С этой целью партия одобрила новую стратегию «FDP-urbanВнешняя ссылка», ориентированную на электорат восьми крупнейших городов Швейцарии, то есть на людей «с независимым и предпринимательским мышлением». Депутат федерального парламента Швейцарии от бернской ячейки FDP Кристиан Вассерфаллен (Christian Wasserfallen) добавил, что «в Швейцарии даже у тех, кто обычно выбирает «левые» и «зеленые» партии, все равно в крови есть сильное либеральное начало». Завоевать голоса городских избирателей партия хочет, делая ставку на решение насущных городских проблем, включая проблему парковок для индивидуального транспорта, вопрос развития сети городского общественного транспорта, социального строительства, а также ситуацию в области экологии. Первая реакция политиков «левого» спектра последовала незамедлительно. Депутат федерального парламента от партии «Зеленых» Бастьен Жиро (Bastien Girod) назвал программу FDP «рекламной болтовней» («PR-Blabla»). Конец инфобокса

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