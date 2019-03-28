В вагоне панорамного поезда Gotthard Panorama Express, следующего через Сен-Готардский перевал. (Keystone)

Иностранные гости Швейцарии потратили в 2018 году на железнодорожные билеты на 6,4% больше, чем в годом раньше. Всего они пробрели билетов на сумму в 130 млн франков. Продажи туристических проездных документов на общественный транспорт Швейцарии растут уже несколько лет подряд, подчеркивается в пресс-релизеВнешняя ссылка компании «Швейцарские Федеральные железные дороги» (SBB/CFF).

Среды туристов, пользующихся местным общественным транспортом, основную часть составляли гости из Китая. Они одни в 2018 году скупили билетов на 20,3 млн. швейцарских франков, что на 14,9% больше, чем годом ранее. За ними последовали туристы из Индии и США. Они увеличили покупки билетов, соответственно, на 18,1% и 14,9%. А вот Южная Корея, лидировавшая в 2017 году, в этот раз заняла четвертое место с показателем роста в только 8,2%.

+ Сайт Швейцарской железной дороги: сервис для иностранных гостей.Внешняя ссылка

Как говорится на сайте SBB, одной из причин прошлогоднего успеха стал маршрут Grand Train Tour of SwitzerlandВнешняя ссылка, или Большой железнодорожный тур по Швейцарии. Он стал настоящим магнитом для туристов, поскольку дает возможность увидеть самые красивые панорамные виды страны на уникальном пути протяженностью в 1 280 километров, а также позволяет туристам, приобретая комбинированные билеты на все виды транспорта буквально «одним кликом мыши», добираться к основным достопримечательностям на общественном транспорте, причем круглый год.

Данные о продажах билетов иностранным туристам были предоставлены Swiss Travel SystemВнешняя ссылка, маркетинговой компанией, основанной в 2011 году Швейцарскими федеральными железными дорогами (SBB), Швейцарским туристическим офисом (Schweiz Tourismus) и еще пятью частными туристическими железнодорожными компаниями.



Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот.

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