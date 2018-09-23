Этот контент был опубликован 23 сентября 2018 г. 10:41 23.09.2018 - 10:41

На общенациональный референдум в Швейцарии вынесены вопросы обеспечения продовольственной безопасности и развития велосипедной мобильности. (© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER)

На общенациональный референдум в Швейцарии вынесены вопросы обеспечения продовольственной безопасности и развития велосипедной мобильности. Напомним коротко об основных положениях трёх законопроектов, по которым сегодня в стране пройдет общенациональный референдум.

Народная законодательная инициатива «За продукты питания здоровые, экологически чистые и произведённые в соответствии с самыми строгими этическими и социальными стандартами и нормами» («Für gesunde sowie umweltfreundlich und fair hergestellte LebensmittelВнешняя ссылка») требует, чтобы в Швейцарию импортировались только такие продукты питания, то есть чтобы еда на тарелках швейцарцев удовлетворяла всем самым строгим экологическим и социальным стандартам.

ДОСЬЕ ДОСЬЕ Референдум 23 сентября 2018 года На очередном референдуме народ Швейцарии займется продовольственной безопасностью и велосипедами.

Швейцария как государство обязана, согласно этому законопроекту, стимулировать производство продуктов питания в условиях соблюдения экологических и правозащитных норм, причём условия содержания сельскохозяйственных животных, продукцию которых поставщики собираются экспортировать в Швейцарию, должны соответствовать современным этическим нормам защиты интересов и здоровья животных.

Народная законодательная инициатива «Fair Food» требует внести изменения в Статью 104, пункт «а» федеральной Конституции Швейцарии и дополнить перечень компетенций федерального центра задачей «поддерживать и развивать ассортимент качественных продуктов питания, произведённых в соответствии с самыми строгими техническими правилами и этическими нормами». Продукты и необходимое для их производства сырьё должны производиться на основе природо- и ресурсосберегающих технологий, сельскохозяйственные животные должны содержаться в благоприятных и достойных условиях, условия работы должны соответствовать современным условиям и стандартам в области охраны труда.

Правительство Швейцарии, Федеральный совет, рассматривает данную инициативу в качестве совершенно бессмысленной затеи. Он подчеркивает, что сейчас Швейцария уже сама производит примерно половину необходимых ей продуктов питания. И эти продукты уже сейчас, по меньшей мере в теории, должны удовлетворять все самым строгим требованиям, предъявляемым к безопасности, качеству, а также к обеспечению производства на условиях устойчивого развития. В федеральной Конституции содержится требование к сельскому хозяйству страны — быть экологичным и работать с соблюдением всех социальных норм и стандартов.

Поэтому правительство считает, что большинство требований, выдвигаемых в рамках инициативы, уже реализовано и дальнейшие поправки к Конституции не нужны. Что касается импорта продуктов питания, то правительство указывает на то, что Швейцария уже сейчас активно участвует на международной арене в работе по формулированию международных стандартов, на основе которых можно было бы обеспечить производство экологически чистых продуктов питания. Кроме того, реализация инициативы может вступить в противоречие с международными соглашениями, подписанными Берном. В частности, могут возникнуть проблемы в связи с обязательствами Швейцарии, проистекающими из факта ее участия во Всемирной торговой организации (ВТО).

Нужен ли Швейцарии продовольственный суверенитет?

Народную законодательную инициативу «За продовольственный суверенитет: сельское хозяйство касается нас всехВнешняя ссылка» запустили швейцарские профсоюзы Uniterre и L’autre syndicat. С их точки зрения, сельскохозяйственная политика швейцарского государства (точнее — федерального центра) должна быть кардинально пересмотрена. Текст соответствующей законодательной инициативы — едва ли один не из самых длинных в истории прямой демократии Швейцарии — содержит программу из 10 пунктов, цель которых ясна: добиться перевода сельского хозяйства страны на принципы устойчивого развития при обеспечении достаточной степени его диверсификации.

Интерактив Результаты референдума 23 сентября 2018 года

Если эта инициатива будет принята, то тогда в федеральную конституцию Швейцарии будет введена совершенно новая статья, трактующая такое понятие, как «продовольственный суверенитет». Первые два абзаца текста инициативы содержат информацию об общих целях данной конституционной статьи.

В соответствии с ними федеральный центр будет обязан поощрять «развитие локального фермерского и крестьянского хозяйства, разнообразного и рентабельного, производящего здоровые продукты питания и отвечающего социальным и экологическим ожиданиям населения». Как пища для человека, так и корма для животных должны в основном быть локального происхождения, а их производство должно помогать сохранять невозобновляемые природные ресурсы.

Федеральный совет (правительство Швейцарии) призвал отклонить инициативу. Кабинет полагает, что она ставит под угрозу прогресс в области модернизации сельскохозяйственной политики, достигнутый за последние 25 лет, ухудшает конкурентоспособность и инновационный климат в стране, ограничивая к тому же внешнеполитические возможности Швейцарии.

Правительство напоминает, что, с одной стороны, цель содействия созданию диверсифицированного, работающего на принципах устойчивого развития сельского хозяйства уже закреплена в Федеральной конституции в Статье 104а, новая редакция которой была одобрена народом на референдуме в сентябре 2017 года. У федерального центра уже имеются достаточные полномочия и компетенции в области обеспечения защиты пахотных земель и системы сбалансированных розничных цен на продовольствие.

Центр вполне дееспособен и в области содействия предприятиям по переработке, хранению и сбыту сельскохозяйственной продукции на местном уровне. Что же касается экспортных субсидий, то они и без того будут постепенно сокращаться, и полностью они будут отменены к 2020 году в соответствии с соглашениями, достигнутыми Берном в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

С другой стороны, и это немаловажно, правительство рассматривает инициативу в качестве шага в сторону отказа от политики постепенного открытия сельскохозяйственного рынка Швейцарии, проводимой страной в течение последних 25-ти лет. Дополнительное вмешательство государства в деятельность рынка и в рыночные структуры приведёт только к одному, а именно к неизбежному повышению розничных цен на сельскохозяйственную продукцию и, следовательно, к снижению конкурентоспособности швейцарского сельского хозяйства. Кроме того, пострадают туризм и гастрономия.

Велосипед в конституции?

Следует ли внести в Основной закон положение, в соответствии с которым развитие велосипедной мобильности в Швейцарии должно стать конституционным приоритетом для федерального центра, общин и кантонов? Референдум по этому вопросу пройдет в стране сегодня. В Конституции Швейцарии уже есть положение о необходимости системной поддержки и последовательного развития национальной сети пешеходных и туристических маршрутов. Теперь в формате законопроекта «О развитии велосипедных, пешеходных и туристических дорог» («Zur Förderung der Velo-, Fuss- und Wanderwege», / «Velo-InitiativeВнешняя ссылка») предлагается к ним добавить еще и отдельной строкой велосипедную инфраструктуру.

Шансы на успех? Каковы же шансы этих трёх законопроектов? Как показал опрос общественного мнения, проведённый две недели назад общественной негосударственной телерадиокомпанией SRG SSR, швейцарцы склонны одобрить сегодня на референдуме «велосипедную инициативу», а вот идею «этически чистой еды» они рассматривают со скепсисом. — Только 53% граждан Швейцарии с правом голоса готовы поддержать инициативу в пользу «этически чистой еды» («Fair-Food-Initiative»). — Поддержка инициативы «За продовольственный суверенитет» (Initiative für Ernährungssouveränität) упала на 26%, и сейчас в ее пользу готовы отдать свои голоса только 49% граждан. — «Велосипедная инициатива» вполне может рассчитывать на победный финишный рывок. На данный момент 69% опрошенных выступают в ее пользу. Конец инфобокса

Двухколёсная машина позволяет ведь «убить сразу двух зайцев»: сократить интенсивность использования личного автотранспорта и одновременно разгрузить транспорт общественный, что в совокупности привело бы к дополнительному снижению объёмов энергопотребления и выбросов в атмосферу вредных веществ, равно как и к уменьшению акустической нагрузки. В качестве средства личного передвижения велосипеды в Швейцарии весьма популярны.

Подсчитано, что в настоящее время в стране на ходу около 4 млн велосипедов, а объёмы продаж новых машин в последние годы остаются на высоком уровне. В 2017 году, в частности, было продано примерно 330 тыс. новых велосипедов, что на 4,2% больше, чем годом ранее. Из них почти 90 тыс. машин принадлежали к категории велосипедов с электроприводом. В этой области в Швейцарии отмечается наибольший темп проста продаж: сейчас он находится на уровне 16,3%.

Однако потенциал повседневного использования велосипедов исчерпан далеко еще не до конца. Подсчитано, что почти в 80% случаев автобус или трамвай используются в стране для поездок на дистанцию не более 5 км. В области автомобильной мобильности эта квота находится на уровне в 50%. А между тем пять километров — это как раз та самая дистанция, преодолеть которую на велосипеде вполне способен почти каждый здоровый человек.

Поправки к Конституции, по которой 23 сентября будет проводиться голосование, дадут федеральному центру новые полномочия в части определения общих принципов обустройства велосипедных дорог, как это уже было ранее в отношении туристических и пешеходных маршрутов. Тем самым, как всегда в Швейцарии, почти любой референдум, и этот тоже, по сути своей является очередным шагом в области перераспределения полномочий и предметов ведения между федеральным центром, кантонами (субъектами федерации) и местным, муниципальным уровнем.

В выносимом на голосовании парламентском варианте центр имеет право формировать такие «принципы обустройства». А вот предоставить центру право, даже при сохранении «полномочий и автономии кантонов», в обязательном порядке координировать и регулировать соответствующую деятельность субъектов федерации, депутаты не захотели, мол, слишком сильным было бы тогда вмешательство федерального центра в суверенные права кантональной автономии.

Поэтому, учитывая принципы федерализма и кантональной автономии, швейцарское правительство предпочло формулировку со словом «может», а именно: федеральный центр не обязан, но он «может» (при соответствующих условиях) развивать и координировать велосипедную инфраструктуру кантонов. И именно это и помогло выносимой на суд народа формулировке пройти «парламентский фильтр». Против нее выступили только представители SVP, правоконсервативной партии.



В кантонах / субъектах федерации На уровне субъектов федерации сегодня в Швейцарии также пройдут народные референдумы. С нашей точки зрения интересно обратить внимание на голосования по следующим темам: — кантон Санкт-Галлен решит, принимать или не принимать закон, запрещающий, по примеру кантона Тичино, носить в обществе одежду, скрывающую лицо. Речь идет о запрете закутывать лица платками, как это делают иные «футбольные фанаты» и участники несогласованных протестных акций, а также о запрете носить скрывающую лицо одежду, принятую в некоторых исламских традициях; — в кантоне Граубюнден на референдум вынесен законопроект, закрепляющий обязанность преподавать в школах этого трёхъязычного кантона только один иностранный язык. Это означает, что немецкоязычные школьники начальных классов будут учить только английский, а школьники в итало- и ретороманоязычных школах — только немецкий в качестве первого иностранного. Конец инфобокса



Подготовил: Игорь Петров

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