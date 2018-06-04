Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 7:00 04.06.2018 - 07:00

Швейцарская штурмовая винтовка SIG SG 550/Stgw 90 является видом автоматического огнестрельного оружия, запрещённым к владению в личном порядке в странах Шенгенского соглашения. Швейцария, не будучи членом ЕС, входит в Шенген, при этом швейцарским военнослужащим позволено забирать свое штатное оружие после «дембеля» домой. Или всё скоро изменится? (Keystone)

Обязана ли Швейцария перенимать и реализовывать обновлённое законодательство ЕС, регулирующее порядок оборота, хранения и владения лёгким огнестрельным оружием, с учётом того, что оно однозначно запрещает владение на полуавтоматическим огнестрельным оружием? Дебаты на этот счёт начались на прошлой неделе в швейцарском федеральном парламенте.

Напомним, что в Швейцарии военнослужащим позволено забирать штатное оружие с собой на «дембель». Речь идёт о штурмовой винтовке SIG SG 550/Stgw 90Внешняя ссылка, которая является видом автоматического огнестрельного оружия, запрещённым к владению в личном порядке в странах Шенгена. Так как же быть с традициями хранения оружия дома с одной стороны, и с другой — с обязанностями, вытекающими из членства Швейцарии в Шенгенском соглашении?

Пока в Конфедерации действуют положения, по которым швейцарское правительство с трудом, но все-таки договорилось с ЕС. В соответствии с ними военнослужащие могут и дальше хранить у себя дома свое табельное оружие, в частности, указанные полуавтоматические штурмовые винтовки, коль скоро это право является одним из краеугольных принципов формирования швейцарских Вооружённых сил, обладать полуавтоматическим оружием могут и спортсмены — при условии, что все они будут регулярно проходить курсы стрелковой переподготовки.

Несмотря на эти поблажки со стороны ЕС, швейцарские оружейное лобби все равно считает, что швейцарские исконные права, в том числе право на ношение личного оружия, находится под угрозой. Оно объявило, что будет внимательно следить за дебатами в парламенте, и что если результаты этих дискуссий ему не понравятся, то оно не замедлит прибегнуть к референдуму, вынеся принятую депутатами новую редакцию оружейного законодательства на суд народа.

Два депутата, два мнения

Мотивация Евросоюза совершенно ясна и прозрачна: последние террористические акты потребовали модернизации оружейного законодательства, в частности, были приняты меры по усложнению доступа полуавтоматическому огнестрельному оружию. Швейцария, не будучи членом ЕС, входит в Шенгенское соглашение, а это значит, что она обязана адаптировать свое законодательство в соответствии с общеевропейскими нормами.



Оружейное лобби в Швейцарии намерено любой ценой не допустить ужесточение действующего швейцарского оружейного законодательства, существуют и влиятельные группы, которые хотят добиться именно этого. Мы предлагаем оценить две диаметрально противоположных точки зрения на данную проблематику.



Вернер Зальцманн. (Keystone)

​​​​​​​Пять вопросов для Вернера Зальцманна (Werner Salzmann Внешняя ссылка )



Депутат Национального совета (большой палаты парламента) от Швейцарской народной партии (SVP), председатель парламентского Комитета по вопросам политики безопасности. По профессии — инженер-агроном. Он противник ужесточения швейцарского законодательства об оружии.



swissinfo.ch: Когда Вы в последний раз стреляли из Вашей винтовки?

Вернер Зальцманн (Werner Salzmann): В прошлый вторник, на тренировке членов «Стрелкового общества региона Мюльхи» («Schützengesellschaft Mülchi»).

swissinfo.ch: Почему право владения оружием является для вас столь важным?

В. З.: Это право является составной частью нашей исконной и вполне оправдавшей себя традиции, в соответствии с которой каждый швейцарец в качестве солдата со своим личным оружием должен быть готов в любое время защитить свою Родину, не говоря уже о том, что тем самым мы не даём возникнуть пропасти между военным сословием и гражданским обществом — народ и армия у нас едины.

Стрелковые клубы, которым поручено организовывать и проводить переподготовку лиц, владеющих оружием, выступают гарантами данной концепции. В ее защиту выступаю и лично я сам, человек и гражданин, имеющий дома оружие.

swissinfo.ch: Новые положения в европейском оружейном законодательстве, фактически, не ведут ровным счётом ни каким изменениями ни для военнослужащих, ни для охотников. Только лишь граждане, занимающиеся стрелковым спортом, обязаны будут проходить регулярные курсы переподготовки и учебные стрельбы. Неужели же вы не заинтересованы в том, чтобы лица, имеющие право обладать оружием, располагали и соответствующей квалификацией?

В. З.: Давайте назовём вещи своими именами: поправки (в швейцарское оружейное законодательство), которые сейчас обсуждаются, являются сплошным лицемерием. Да, с одной стороны, военнослужащие, выслужившие установленные сроки и уволенные в запас, по-прежнему смогут забирать домой свое оружие. С другой стороны, позже, когда гражданину, может быть, понадобится обменять свой «ствол» на новый или если ему захочется купить ещё один, то тогда ему придется получать отдельное специальное разрешение, поскольку этот тип оружия будет уже относиться к категории запрещённых для личного владения в странах Шенгена. Тем самым у нас в стране появится оружие двух классов: запрещённое и законное.

swissinfo.ch: И что же в этом плохого?

В. З.: Это будет бюрократический абсурд, цель которого очевидна: малыми шажками двигаться в сторону полного запрета на владение оружием и к уничтожению швейцарской уникальной оружейной культуры. Фактически запрет хранения штатного оружия стал бы первым шагом на пути именно в этом направлении.

swissinfo.ch: Однако ни о каком полном разоружении швейцарцев не идёт пока и речи. И если это и произойдёт, то очень нескоро!

В. З.: Постоянные попытки ужесточить оружейное законодательство показали нам, что в теории всё это делается с (вроде бы благой) целью вообще исключить применение (оружие с террористическими целями). Но покажите-ка мне хоть одну статью в оружейном законодательстве ЕС, которая смогла в прошлом предотвратить хотя бы один теракт? Поэтому в том, что происходит сейчас, я усматриваю лишь одно, а именно, стремление поставить нас на колени перед ЕС.

Пьер-Ален Фриде. (Keystone)

Пять вопросов для Пьера-Алена Фриде (Pierre-Alain Fridez Внешняя ссылка ​​​​​​​)



Депутат Национального совета (большой палаты парламента) от партии социалистов, член парламентского Комитета по вопросам безопасности. По профессии врач, сторонник ужесточения правил владения оружием.



swissinfo.ch: Когда Вы в последний раз стреляли из Вашей винтовки?

Пьер-Ален Фриде (Pierre-Alain Fridez): Я сам бывший мотострелок швейцарской армии. Во время службы у меня было штатное оружие, у нас были регулярные стрельбы. Обязанность применять оружие не представляла для меня никаких сложностей. В возрасте 42 лет (то есть уже два десятка лет назад, — прим. ред.) я сдал моё штатное оружие на армейский склад. С тех пор стрелять мне не доводилось.

swissinfo.ch: С какой целью вы хотите в законодательном смысле усложнить жизнь десятков тысяч граждан, занимающихся в Швейцарии спортивной стрельбой?

П.-А. Ф.: Никаких законодательных ужесточений их не ожидает. В ЕС, в самом деле, запрещено полуавтоматическое оружие, каковой является и штурмовая винтовка, стоящая на вооружении швейцарской армии. Тем не менее, Федеральному совету, правительству, удалось убедить Брюссель в том, что владение оружием является исторической особенностью Швейцарии, и поэтому в итоге ее от такого рода ограничений освободили на основе особого исключения.

swissinfo.ch: Тем не менее, владельцам полуавтоматического оружия в будущем понадобится разрешение на владение им, чего раньше не было. Чтобы получить этот документ, гражданин должен будет либо вступить в стрелковый клуб, либо ещё каким-то образом доказать, что он регулярно участвует в учебных стрельбах. Разве это не ужесточение?

П.-А. Ф.: Да. В этом смысле мы действительно имеем дело с решением ЕС ужесточить законодательство о вооружениях. Швейцария не входит в ЕС, но она является членом Шенгена, и если Швейцария хочет и дальше остаться в Шенгенской зоне, то она обязана будет внести в свое законодательство соответствующие коррективы.

swissinfo.ch: Эти коррективы приведут к дополнительной бюрократии, но обеспечат ли они большую степень безопасности?

П.-А. Ф.: Статистически доказано, что после ужесточения швейцарского законодательства в области вооружений, произошедшего в 1998 году, количество убийств с применением стрелкового оружия сократилось с 460 до 200 в год. Чем труднее доступ к такому оружию, тем меньше случаев насилия с его применением.

swissinfo.ch: А почему Вы так уверены, что эти самые коррективы, в том виде, в каком они предусмотрены Федеральным советом, действительно приведут к сокращению количества стволов, находящихся в частных руках?

П.-А. Ф.: В Швейцарии уже имеется значительное количество незарегистрированного оружия. Эта ситуация должна измениться. Если вам понадобится оружие, вы сможете его приобрести, но торговый оборот оружия следует поставить под контроль. В будущем торговцев оружием обяжут отчитываться перед властями о том, кто, когда и какое оружие у них купил.

Народ и армия Швейцария распустила 9-ю горнострелковую бригаду Автор: Русская редакция SWI Swissinfo и агентства новостей Швейцарские вооруженные силы переживают кризис предназначения. А еще молодежь не хочет больше в ней служить. Что делать?

Оружие в Швейцарии: правовые основы (справка) Действующий в настоящее время в Швейцарии Федеральный закон «Об оружии, оружейных принадлежностях и боеприпасах» (Bundesgesetz über Waffen, Waffenzubehör und MunitionВнешняя ссылка / Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitionsВнешняя ссылка) вошёл в силу в 1999 году. В 2008 и 2010 годах в него вносились поправки, которые стали определённым ужесточением, с учётом того, что до их внесения в Швейцарии, например, не существовало даже обязанности регистрировать легально приобретённое огнестрельное оружие. В настоящее время продавец оружия обязан в 30-дневный срок направить копию договора купли-продажи на адрес соответствующего Кантонального оружейного рееста (Kantonale Meldestelle) по месту жительства покупателя. В кантоне Цюрих (единственном в Швейцарии) разрешения на приобретение и владение оружием выдаются не кантональными властями, а муниципальными органами власти. У этого подхода есть одно, но существенное преимущество: власти по месту жительства лучше знают, что за человек покупает оружие, и в случае обоснованных сомнений ходатайство о предоставлении права на приобретения оружия может быть отклонено. Оружие, в котором часть операций перезаряжания и производства выстрела осуществляется автоматически, а остальные операции выполняются вручную, называется полуавтоматическим. Таковы современные артиллерийские орудия с клиповым затвором и полуавтоматикой заряжания и разряжания, а также штурмовые винтовки SIG SG 550/Stgw 90 и 57, находящиеся на вооружении швейцарской армии. Пистолеты также относятся к разряду полуавтоматических видов оружия. Винтовки и пистолеты активно используются в стрелковом спорте. В Швейцарии торговля, приобретение и владение полностью автоматическим оружием запрещены. Источник: Ведомство по контролю за оборотом ЛСО кантона Цюрих / Waffenbüro des Kantons Zürich Конец инфобокса



Перевод с немецкого языка и адаптация: Людмила Клот, swissinfo.ch

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