Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 7:00 30.05.2018 - 07:00

Федеральный президент Швейцарии в 2017 году Ален Берсе может посетить игру сборных Швейцарии и Бразилии 17 июня в Ростове-на-Дону (на фото — новый стадион в этом городе). (Keystone)

Итак, поедут ли швейцарские министры в Россию на Чемпионат мира по футболу? Протокольными вопросами на высшем уровне в Швейцарии занимается Федеральная канцелярия в Берне (Bundeskanzlei). По её довольно сдержанно сформулированной информации, «предусмотрено посещение членами Федерального совета, правительства Швейцарии, игр группового турнира с участием сборной Конфедерации».

Такие данные предоставила она по запросу газеты «NZZ am Sonntag». Но кто конкретно поедет на ЧМ? Пока официально на этот счёт Федеральная канцелярия хранит таинственное молчание. «Информация о посещении членами Федерального совета игр группового турнира, — как и любая информация относительно зарубежных поездок членов высшего политического руководства страны и об их участии в тех или иных мероприятиях, — будет сообщена дополнительно в соответствующее время».

Как пишет «NZZ am Sonntag», другие источники, в частности, российские, в данном случае делятся информацией более охотно. И если верить им, то получается, что федеральный президент Швейцарии в 2017 году (а президенты здесь избираются из числа семи федеральных министров и меняются каждый год по принципу ротации) Ален Берсе намерен посетить игру сборных Швейцарии и Бразилии 17 июня в Ростове-на-Дону.

А министр обороны, защиты населения и спорта Ги Пармелен поедет 22 июня в Калининград, дабы понаблюдать, как швейцарцы будут сражаться с сербами. Как пишет газета, «хорошо информированные лица в Берне подтверждают эти данные». Отсюда видно, что члены федерального кабинета Швейцарии не намерены обращать внимание на призывы бойкотировать игры ЧМ в России, которые недавно были озвучены влиятельными парламентариями. По словам пресс-секретаря Федерального совета Андре Симонацци, федеральные министры «не учитывают и не рассматривают опцию бойкота».

Политика и спорт В Швейцарии призывают бойкотировать ЧМ Автор: Саманта Цаугг (Samantha Zaugg) и Маттиас Кробат (Matthias Krobath), SRF Представители швейцарских партий «Зелёных» и социал-демократов призывают бойкотировать ЧМ по футболу в России на политическом уровне.



Подготовил: Игорь Петров

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