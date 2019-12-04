Стенд марки Milus (г. Биль) в марте 2019 года на Международной часовой выставке Baselworld. (Keystone / Georgios Kefalas)

История часовых марок не всегда протекает гладко и скучно. Примером тому может служить швейцарский часовой бренд Milus. Основанный в 1919 году, он был в 2003 году куплен китайскими инвесторами, доведен ими буквально до «клинической смерти», но потом он вдруг получил новый шанс на продолжение своей славной истории. Мы встретились с Люком Тиссо, новым владельцем и спасителем бренда.

«Я, безусловно, стал первым швейцарцем, который умудрился выкупить швейцарский часовой бренд у китайских инвесторов», — говорит Люк Тиссо с легким налётом иронии. Этот 82-летний профессионал часового дела, последний из наследников династии Тиссо, чье имя носит знаменитый часовой бренд из Невшателя, даже в таком почетном возрасте не утратил ни капли своих энергии и энтузиазма. В 2016 году Люк Тиссо встал во главе часового бренда Milus, который в этом году отмечает свое 100-летие.

«Бывшие владельцы допустили серьезную стратегическую ошибку, пытаясь позиционировать эти часы в престижном сегменте роскоши» Люк Тиссо, новый владелец марки Milus Конец цитаты

Основанная в 1919 году Полем Уильямом Жюно (Paul William Junod, 1896-1951), эта марка снискала себе в целом позитивную репутацию среди любителей высокого часового искусства. Среди лучших их выпущенных ею часов — модель Snow Star («Снежная звезда»), которая входила в наборы для выживания американских парашютистов во время Второй мировой войны, а также модель «Archimèdes» («Архимед») — спец-часы для дайвинга, выпускавшаяся в 1970-е годы.

Стратегическая ошибка

На протяжении трех поколений компания оставалась в семейных руках, но в 2003 году она была куплена китайскими инвесторами. Вначале бренд принадлежал группе Peace Mark, позже, в 2008 году, марка перешла в распоряжение китайского холдинга Chow Tai Fook. Новые владельцы не экономили почти ни на чем и вложили в бренд значительные деньги, особенно в реконструкцию главного здания фабрики, на которой эти часы производились. Но в итоге это «китайское приключение» завершилось полным провалом.

«Бывшие менеджеры допустили серьезную стратегическую ошибку, пытаясь позиционировать эту марку в престижном сегменте роскоши, где продаются часы стоимостью от 5000 до 30 000 франков, в то время как в прежние времена бренд Milus предлагал потребителям довольно красивые часы, но по вполне доступным ценам (от 1000 до 2000 франков)», — говорит Люк Тиссо.

У модели Milus Snow Star особенное прошлое. Начиная с 1940-х годов ее закупали американцы для нужд своих вооруженных сил. Предназначались часы для парашютистов. Считалось, что те во время войны могут быть заброшены в тыл врага, а потому им могут понадобиться ценные вещи, которые можно было обменять у местного населения на еду или информацию «в целях успешного выполнения миссии». В набор входили швейцарские часы, а также мужские запонки из золота или стали. Конец инфобокса

По его словам, китайскому инвестору, специализировавшемуся главным образом на ювелирных украшениях, не удалось правильно оценить всю сложность задач, характерных вообще для часового производства, в рамках которого без удачного симбиоза технического совершенства и эмоционального воздействия на клиента об успехе можно и не мечтать.

Дополнительным негативным фактором стали «сложности перевода» в рамках межкультурной коммуникации представителей двух совершенно разных школ менеджмента и стилей управления. Похожие сложности в своё время возникали и у других марок часов (Corum или Eterna), и они также оказали на мотивацию сотрудников скорее негативное воздействие.

Возвращение к истокам

Идея перезапустить часовой бренд Milus стала для восьмидесятилетнего уроженца Невшателя возвращением к истокам после длинной и успешной карьеры в сфере медицинской техники.

«Заработать денег никогда не было моей основной мотивацией. Я всегда руководствовался желанием прежде всего поддерживать культурное наследие и развивать местные промышленные ноу-хау. Покупка Milus, часовой марки с реальной исторической ценностью, идеально соответствует этой философии», — говорит Люк Тиссо.

Набрав небольшую команду молодых специалистов, Люк Тиссо твёрдо намерен возродить былую славу часов благородных на вид, со сдержанным и элегантным дизайном и с безупречным выполнением, но при этом — по доступной цене.

«У наших часов должен быть четкий имидж, чтобы Milus узнавали с первого взгляда. Эти 100 лет истории — наша сила, наш актив, который позволяет нам выделиться на фоне новых брендов, которым приходится формировать свой образ с нуля», — говорит опытный часовщик.

Столетний стартап

Опираясь на традиции, новый владелец бренда, тем не менее, пользуется всеми техническими преимуществами и инструментами 2019-го года. «В некотором роде Milus — это столетний стартап», — говорит Люк Тиссо, который видит в нынешней цифровой революции прекрасные шанс и возможность, которыми грех не воспользоваться.

Благодаря развитию онлайн-торговли, в которой теперь активно участвуют и снизошедшие с небес люксовые бренды, марка Milus способна заинтересовать конечного потребителя во всех уголках земного шара без необходимости платить отдельную высокую арендную плату за место в «аналоговом» часовом магазине.

«Мы вовсе не пренебрегаем розничной торговлей, ведь в магазине часы можно увидеть, потрогать и, примерив, купить. Но с нашей точки зрения магазины скорее играют роль „выставочного зала“, под крышей которого покупатель может хорошенько познакомиться с часами, прежде чем пойти домой и заказать их онлайн», — объясняет Люк Тиссо.

Несмотря на преклонный возраст Люк Тиссо продолжает активно заниматься бизнесом, черпая в нем своё вдохновение. (swissinfo.ch)

Цифровые технологии становятся значительным подспорьем и собственно для сотрудников бренда Milus. Они занимаются дизайном, разработкой и маркетингом бренда. Все эти задачи лучше всего решать именно в цифровом формате. Производство же компонентов, сборка и послепродажное обслуживание переданы компанией на аутсорсинг промышленным партнерам в Юрском регионе Швейцарии, туда, где находится родина и бъётся сердце швейцарского часового производства.

«Интернет позволяет нам очень быстро реагировать, проверяя в режиме реального времени качество заказанных часов и тут же отправляя их потребителю», — подчеркивает Люк Тиссо.

5000 часов в год?

Сегодня Milus все еще находится в фазе запуска. Как отмечает Люк Тиссо, продажи в Швейцарии, Германии, Франции и США стартовали «многообещающе». Впрочем, не ясно пока, удастся ли ему достичь своей довольно амбициозной цели: продавать в среднесрочной перспективе 5000 часов в год.

Такой объем продаж позволил бы Milus занять ведущие позиции в среднем ценовом сегменте, одном из самых плотно насыщенных конкурентами, став лидером среди независимых брендов, имеющих право носить лейбл «сделано в Швейцарии».

«Мы хотим сохранить скромную по масштабам и гибкую производственную структуру, которая позволяет быстро адаптироваться к изменениям рынка. И поскольку я на данный момент являюсь единственным акционером, то уж я как-нибудь переживу, если мы, паче чаяния, этой цели не достигнем», — говорит он с широкой улыбкой.

Люк Тиссо, нетипичный предприниматель Прямой потомок основателя часовой марки Tissot, Люк Тиссо родился в Буэнос-Айресе в 1937 году. Большую часть своего детства и юности он провел в аргентинской столице. В 1962 году окончил Высшую техническую школу Цюриха (ETHZ), получив специальность инженера-механика. После учебы возглавил отдел производства завода Tissot в Ле-Локле, кантон Невшатель, на котором тогда работало до 800 человек. В 1977 году, в разгар кризиса в швейцарской часовой индустрии, он занялся производством медицинской техники и создал компанию Precimed, выпускавшую кардиостимуляторы. Затем он создал компанию Medos, которая разработала первый программируемый клапан для лечения гидроцефалии. С 2010 года Люк Тиссо является главой Tissot Medical Research, компании, которая разрабатывает датчик для выявления глаукомы путем измерения внутриглазного давления. В 2016 году он ответил на следующий бизнес-вызов, возглавив часовой бренд Milus. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот.

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