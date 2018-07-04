Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 9:58 04.07.2018 - 09:58

Швейцарцы живут дольше всех в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), мальчики, рожденные в Швейцарии в 2015 году, проживут в среднем 81,3 года, девочки — 85,3. (Keystone)

Крупный французский корпоративный и инвестиционный банк Natixis опубликовал ежегодный рейтинг Global Retirement Index (Глобальный пенсионный индекс), согласно которому Швейцария признана одной из самых комфортных стран мира для проживания пенсионеров. Всего в рейтинг, который составили в пятый раз подряд, вошли 43 государства, Россия занимает 40-ю строчку.

Вышедший на днях рейтинг Global Retirement IndexВнешняя ссылка ежегодно измеряет, насколько комфортно живется пенсионерам в разных странах. Индекс рассчитывается на основе таких показателей, как финансирование, материальное благополучие, здоровье и уровень жизни. Возглавляет рейтинг Норвегия (86%), за ней идет Швейцария с 84% и Исландия (82%).

Глобальный пенсионный индекс отражает комфортность ситуации после выхода на пенсию в той или иной стране и рассчитывается на основе 18-ти параметров, объединенных в четыре основные группы:

1. Индекс материальной обеспеченности;

2. Индекс финансирования (доступ к качественным финансовым услугам для защиты сбережений и увеличения дохода);

3. Индекс здоровья (доступ к качественным медицинским услугам);

4. Индекс уровня жизни (экология и безопасность среды).

Каждый из этих индексов оценивается в диапазоне от 0 до 100%.

В первую десятку рейтинга попали еще некоторые страны северной и западной Европы. На 4-м месте Швеция (80%), на 7-м Германия (77%), 8-я позиция досталась Дании (77%), 9-я — Нидерландам (77%), 10-я — Люксембургу (76%). На пятом месте рейтинга Natixis находится Новая Зеландия (80%), на 6-м — Австралия (78%).

Все страны БРИКС находятся в конце рейтинга: Китай — на 38 месте, Бразилия — на 41, Индия — на 43. Россия, в свою очередь, попала в пятерку стран, наименее комфортных для проживания пенсионеров. Пенсионный индекс РФ составил 45% — на 1% меньше, чем в прошлом году.

Швейцарская пенсионная система Пенсионная система, в том виде, в котором она существует сейчас, заработала в Швейцарии по результатам федерального референдума, прошедшего 3 декабря 1972 года. Данная система основана на трех «опорах» или «частей» («Säulen»), каждая из которых решает свои особые задачи. Первая «часть», упрощенно говоря, составляет базовую государственную пенсионную страховку и основана на «Законе о страховании по старости и потере кормильца» («AHV»). Именно эти выплаты и предлагается повысить на 10%. Фонд «первой опоры» формируется из солидарных выплат застрахованного и государства. Жить только на одну эту пенсию в Швейцарии невозможно. Если перечислять взносы в «первую опору» в течение максимально возможного срока (44 года для женщин, 45 лет для мужчин), то минимальная пенсионная выплата может составить 1 200 франков, что для Швейцарии мало. Вторая «опора» или «часть» пенсионной системы складывается из выплат как застрахованного в качестве работника на производстве, так и работодателя. Регулируется эта процедура «Законом о профессиональном страховании» («Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen,- und Invalidenvorsorge»). Взносы по этому режиму платят практически все наемные работники, самозанятое население может делать это в добровольном порядке. Главная цель второй «опоры» — обеспечить людям, выходящим на заслуженный отдых, в сочетании с «первой опорой», привычный достаток, минимально на уровне примерно 60% от последней зарплаты, максимально — до 80%. Рассчитывается пенсия в рамках «второй опоры» на основе т.н. «преобразовательного коэффициента», который сейчас находится на уровне 6,8% (начиная с 2014 года). Например, накопив на своем пенсионном счету 500 тыс. франков, человек может получить в месяц в 2,8 тыс. франков. Это, не забудем, в придачу к выплатам по «первой опоре». Получается примерная пенсия в 4 тыс. франков. Данная сумма находится на уровне фактически действующего в Швейцарии МРОТ, что по местным меркам все-таки весьма скромно. Третья «опора» швейцарской пенсионной системы является добровольной. Инвестирование в свою пенсию в рамках этой «опоры» можно проводить на основе бесчисленного количества вариантов, предлагаемых своим клиентам ведущими банками страны. В Швейцарии активно используют систему добровольного страхования, поскольку — и это очень важно отметить — она подразумевает существенные налоговые льготы.

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