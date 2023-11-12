Нейтралитет Швейцарии в качестве прибыльной бизнес-модели

При дворе в Париже Каспара Штокальпера так и называли: Le roi du Simplon («Король Симплона»). Рисунок: Марко Хеер (Marco Heer). Musée national suisse

Во время Тридцатилетней войны, ввергшей Европу в разруху и хаос, швейцарский политик и делец Каспар Штокальпер сумел превратить нейтралитет в очень для себя прибыльный бизнес. Тремя лошадьми, запряженными в тройку его успеха, были соль, солдаты и Симплон.

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Этот материалВнешняя ссылка впервые был опубликован в Блоге Швейцарского Исторического музея в Цюрихе (Blog des Landesmuseums), дата первой публикации: 14. 09. 2023 г.

Во время Тридцатилетней войны (1618–1648), ввергшей Европу в абсолютный хаос, у швейцарца Каспара Штокальпера (Kaspar Stockalper, 1609–1691) в рукаве нашлись сразу три козыря: горный перевал Симплон, военные наёмники и соль. В расположенной в городе Бриг штаб-квартире своего, как бы сейчас сказали, «холдинга» он успешно разработал стратегию международной двойной игры, которая была столь же морально сомнительна, сколь и с экономической точки зрения прибыльна.

В 1639 году, как раз когда Каспар Штокальпер приступил к созданию своего транснационального холдинга, риск для Швейцарии быть все-таки втянутой в жестокую континентальную войну был реален как никогда. По внешним границам Конфедерации были стянуты многочисленные воинские подразделения, Альпийский регион с его стратегически важными горными перевалами постоянно находится в центре внимания воюющих держав. Сама страна была безнадёжно расколота по конфессиональному признаку, у нее не было ни сил, ни желания и умения вести во внешнеполитических вопросах какой-то более или менее внятный курс, более того, у нее не было даже единых Вооруженных сил.

Коллектор долгов и дипломат

Кантон Вале имел тогда статус zugewandter Ort, или, по сути, колонии ядра из нескольких «старых кантонов», составлявших тогда основу сложного социально-политического образования под названием Старая Конфедерация или Швейцария «Старого режима» (1470-е — 1798). Страх стать ареной войны охватил и Вале, коль скоро, как заявил тогда правительственный совет региона, «обстоятельства этих неспокойных времен привели к тому, что наша столь хвалёная Швейцарская Конфедерация и наша любимая родина умудрилась попасть в окружение со всех сторон нас обступивших тяжеловооруженных армад». Кантон решает поэтому реорганизовать всю свою военную систему с целью качественно повысить собственную обороноспособность.

Будучи негоциантом с обширными международными связями, Каспар Штокальпер был скоро избран в Военный совет кантона и сразу направлен в Золотурн к французскому послу, с тем чтобы выбить из него деньги, причитавшиеся Вале за предоставленных короне военных наёмников. Кроме того, перед ним была поставлена задача договориться о поставке во Францию дополнительных воинских подразделений из Швейцарии, точнее, из кантона Вале. Затем он был в качестве представителя от Республики Вале откомандирован в Баден, где в рамках швейцарского Собора (Tagsatzung) обсуждались такие актуальные вопросы, как политические беспорядки в регионе Трех серых союзов (будущий кантон Граубюнден), а также вопрос условий, на которых можно было бы войскам Испании предоставить право прохода через тамошние перевалы.

Таким образом, Каспар Штокальпер занял решающие политические должности в Вале, и глупо было не «монетизировать» этот административный ресурс. Чем этот человек и занялся, причем весьма успешно. В то время на иностранной службе за рубежами Швейцарии находились от 20 000 до 30 000 швейцарских военных наемников. Этот кадровый ресурс был весьма востребован воюющими сторонами, кантоны Швейцарии зарабатывали на такого рода «поставках» хорошие деньги, процветали и разного рода ЧВК, которые набирали «контрактников», снаряжали их и отправляли к заказчику, понятное дело, тоже за немалые деньги. В результате некоторые армии в Европе имели в своих рядах по нескольку тысяч швейцарцев.

В качестве противоречащему политике нейтралитета этот бизнес не рассматривался ни покупателями, ни самой Швейцарской Конфедерацией. Единственным условием было обеспечение «гарантии беспристрастного рассмотрения заявок со всех заинтересованных сторон», что бы это ни значило. В целом же военное дело всегда было в кантоне Вале важной отраслью промышленности, своего рода прибыльным отхожим промыслом. Уже предки самого Каспара Штокальпера отличились на этом поприще, а они были далеко не одиноки. Ежегодные сборы за право поступления на наёмную военную службу формировали значительную часть государственного бюджета, притом что в кантоне Вале всегда было более чем достаточно неприкаянных крестьянских сыновей, не знающих, куда себя деть.

Франция была в качестве покупателя особенно активна, коль скоро ей по условиям подписанного в 1521 году и только что возобновленного военного союза со Швейцарией было разрешено набирать здесь в год к себе на службу до 6000 солдат. При этом каждый раз в случае возникновения «узких мест» в снабжении короны солдатами французский король всегда с удовольствием обращался к кантону Вале, который играл роль своего рода военно-кадрового резерва. Так, в 1641 году он принял к себе на регулярную военную службу полк Амбюля (Regiment Ambühl) из кантона Вале численностью до 2 тыс военнослужащих.

Тридцатилетняя война (1618-1648) ввергла центральную Европу в абсолютный хаос и тотальное опустошение. Wikimedia

Под командой самого Каспара Штокальпера никаких войск не было, скорее он действовал как менеджер, предоставляя из Вале контингенты войск в распоряжение Франции и Савойи, а также, вероятно, Неаполя и Венеции. Он сдавал их в аренду командирам или отдавал командующим офицерам за фиксированное вознаграждение. Этот бизнес позволял получать чистую маржу в 20% при весьма незначительном предпринимательском риске. И лишь однажды, в 1644 году, ему пришлось самому отправиться в Париж, поскольку находившийся там полк из Вале остался без командира.

При этом пять рот численностью в 600 бойцов уже были в нарушение договорных положений откомандированы в Испанию для поддержки восставших каталонцев. В битве при стратегически важном городе Лерида (Lérida / Lleida) они были почти полностью разгромлены испанцами: 250 наемников были убиты, еще 200 попали в плен — по солдатскому бизнесу Каспара Штокальпера был нанесен серьезный удар, хотя в целом, как было подсчитано, к 1679 году он заработал по нынешним ценам 48 млн франков.

Соль — белое золото

Но по-настоящему его бизнес расцвел в 1647 году, когда в его руки попала монополия на поставку соли. Это вещество было остро необходимо для разведения скота, а также консервирования сыра и мяса. В Вале нет своих месторождений соли, при этом экономике кантона требовалось до 750 тонн соли в год. Государство решало проблему, сдавая эту отрасль на откуп и в «кормление» монопольному поставщику, с учетом того, что ближайшие соляные источники находятся от Вале относительно далеко. Поэтому такой соляной откупщик должен был иметь хорошие связи в деловых кругах и иметь выходы на органы государственной власти. Ему, кроме того, требовалось располагать солидным стартовым капиталом для предварительного финансирования закупок, а также для организации транспортировки и хранения белого золота.

У Каспара Штокальпера всего этого хватало в избытке. Десятилетний контракт, который он заключает с целью «обеспечения страны валезанской солью объемом преизрядным», оказывается для него весьма выгоден: за эксклюзивное право и обязанность поставлять соль он платит фиксированное вознаграждение и получает фиксированные же доходы с продаж. Таможенные и складские пошлины он не платит. Его субподрядчики обязаны в любой момент выкупить у него соль по твердой цене. При этом сам он волен приобретать в зависимости от ситуации на рынке французскую, савойскую, бургундскую, венецианскую или сицилийскую соль, получая с продаж свою долю прибыли. Контракт продлевается дважды и делает Каспара Штокальпера невероятно состоятельным человеком.

Так добывали соль в средние века, иллюстрация из трактата De re metallica libri XII, 1556 год. Eth-bibliothek Zürich

Сочетание грузового транзита через перевал Симплон, торговли наёмниками и солью превращает его «холдинг» в машину для печатания денег. С помощью этих трех «козырей» он удачно лавирует между великими державами: французскому королю он поставляет наемников, в обмен получает дешевую соль, торговые привилегии и прочие «особые милости».

В докладах французского посла в Золотурне в Париж можно постоянно видеть такие формулировки как Stockalper gouverne le Valais или Stockalper est le chef du Pays du Valais («Штокальпер — правитель Вале» или «Штокальпер — глава всего валезанского региона»). «Чтобы он и дальше снабжал корону наёмниками, он должен иметь возможность получать дешевую соль», — делает вывод посол. При дворе в Париже Каспара Штокальпера так и называли: Le roi du Simplon («Король Симплона»).

Аналогичным же образом свои козыри он разыграл и в отношениях с Герцогством Миланским (государством в Северной Италии, во владении Испании с 1556 по 1714 год. — Прим. ред.): ему он, тоже в обмен на дешевую соль и другие привилегии, предоставил право на провод войск через перевал Симплон. Коронованные особы всячески обхаживали «короля из Брига», пытаясь сделать его своим фаворитом:

Людовик XIV сделал его Кавалером Ордена Святого Михаила (Ordre de Saint-Michel — первый во Франции рыцарский орден, учреждён Людовиком XI в 1469 году. — Прим. ред.), Папа Римский Урбан VIII назначил его Кавалером Ордена Золотой Шпоры (Ordine dello Speron d’oro o Milizia Aurata — папский рыцарский орден, прим. ред.), Герцог Савойский сделал его бароном, а Император Священной Римской империи Фердинанд III (с 15 февраля 1637 года, также король Венгрии и король Чехии с 21 ноября 1627 года. – Прим. ред.) возвел его в наследуемый знатный статус Имперского рыцаря (непосредственный вассал императора, получавший землю в феод за военную службу. — Прим. ред.).

На протяжении многих лет благодаря своему политико-деловому нейтралитету Каспар Штокальпер фом Турм (Kaspar Stockalper vom Thurm) был полезен многим акторам и сторонам европейской политики. Он удерживал великие державы от вмешательства в дела Швейцарии, разыгрывал их друг против друга и со всеми оставался в деловых отношениях. В итоге ему удалось удержать Вале от участия в 30-летней войне: из нее и кантон, и он сам вышли невредимыми. Да и еще и хорошо заработавшими.

Соперничество между Францией и Испанией продолжалось и после завершившего войну Вестфальского мира (1648 год). Бизнес-модель же Каспара Штокальпера и его политические позиции остались нетронутыми. В 1669 году он достигает наивысшей ступени своей политической карьеры, избравшись «земельным головой» (Landeshauptmann) Вале, соединяя в себе высшую законодательную, исполнительную и судебную ветви власти. Однако чем выше ты забираешься наверх, тем глубже оказывается твое падение. Так вышло и на этот раз. Но это уже иная история.

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