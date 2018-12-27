Швейцария известна во всём мире своими железными дорогами, комфортными, точными как часы, пусть и относительно дорогими. В 2018 году каждый день ими в стране пользовались до одного миллиона пассажиров. Главный вокзал Цюриха является в стране воистину самым настоящим железнодорожным сердцем.

Швейцарцы, как и все люди в мире, часто вынуждены преодолевать заметные дистанции между работой и домом. Примерно одна треть таких «внутренних маятниковых мигрантов» непосредственно зависит от чёткой и слаженной работы общественного транспорта, включая железнодорожный, которым пользуются те, кто вынуждены на пути на работу и потом вечером домой пересекать даже границы кантонов.

Только по маршрутам, обслуживаемым швейцарским государственным железнодорожным перевозчиком Schweizerische Bundesbahnen (SBB), каждый день в рейсы выходят до 10 600 поездов. Общая протяжённость железных дорог Швейцарии составляет 5 000 км, степень их электрификации, включая как национальные, так и региональные линии, доходит до 100%.

Главный вокзал Цюриха (Zürich HB)

Этот вокзал является не только самым большим в Швейцарии, но еще и одним из самых загруженных в мире. Он выступает важнейшим транспортным узлом, точкой, в которой сходятся важнейшие как национальные швейцарские, так и международные европейские железнодорожные маршруты.

Видео Цюрихский вокзал: транспортное сердце Швейцарии Посетите вместе с нами вокзал Цюриха, с которого удобно отправляться в путь, и на котором приятно просто проводить время. Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 китайский (zh) 苏黎世：瑞士铁路的心脏

Будучи транспортным «сердцем» Швейцарии, Цюрихский главный вокзал недавно перенёс операцию «транспортного шунтирования»: из головного, он был превращён в проходной вокзал, что было уже давно назревшей мерой.

Сегодня он насчитывает 26 надземных и 16 подземных путей, по которым курсируют как электрички пригородного сообщения (S-Bahn), так и составы на международных и межрегиональных рейсах. Кроме того, Цюрихский вокзал является еще и важнейшим торговым узлом города: магазины тут работают порой до самого вечера, здесь есть рестораны, кафе, бутики и предприятия сервиса на любой лад и вкус.

Старое здание Цюрихского вокзала принадлежит к числу старейших швейцарских вокзальных зданий. Это не только памятник архитектуры и истории, но еще и… сцена: здесь несколько раз уже реализовывались театральные и даже оперные постановки. А в период Рождественских и новогодних праздников под его сводами устраиваются праздничные ярмарки.

Здание было возведено в 1847 году высотой в 20 метров и площадью почти в 1000 кв. метров. Под сводами вокзала всех приезжающих и отправляющихся пассажиров встречает и провожает «Ангел-Хранитель», пёстрая парящая фигура, придуманная франко-швейцарской художницей Ники де Сен-Фалль (Niki de Saint Phalle, 1930-2002).

Громадьё планов SBB

Компания Schweizerische Bundesbahnen (SBB) принадлежит к числу крупнейших транспортных компаний страны. Она была основана в 1902 году в немецкой Швейцарии, поэтому аутентичным названием является именно немецкоязычная аббревиатура. Французское сокращение CFF является переводом оригинального наименования.

Возникновение государственной компании SBB было тесно связано с процессом национализации железных дорог в стране. Однако в Швейцарии продолжают существовать и частные железнодорожные перевозчики, действующие в основном на региональном уровне, например, компания BLS в регионе Берн-Золотурн, или компания Rhätische Bahn, работающая в кантоне Граубюнден.

Однако SBB|CFF остаётся крупнейшим транспортным предприятием страны, на плечи которого ложится задача постоянной модернизации важнейших направлений, составляющих швейцарскую национальную железнодорожную сеть. На ближайшую перспективу компания наметила реализацию грандиозной программы модернизации своей инфраструктуры.

Так, всего в ведении компании находятся более 800 вокзалов, станций и остановок общественного городского транспорта. Из них примерно 580 должны быть перестроены с целью, прежде всего, обеспечения безбарьерного передвижения инвалидов-колясочников и людей с ограниченной мобильностью.

Кроме того, компания SBB|CFF совместно с инновационно-внедренческой компанией Eurotube намерена построить в кантоне Вале, регион Колломбе-Мюра (Collombey-Muraz) 3-километровый тестовый отрезок пути по технологии вакуумной сверхскоростной транспортировки пассажиров и грузов Hyperloop. Реализовав этот проект, они хотят предоставить возможность всем профильным инновационным компаниям, стартапам и внедренческим холдингам тестировать и совершенствовать свои наработки в рамках развития этой технологии.



Главный вокзал Варшавы находится в самом центре польской столицы. В 2017 году его услугами воспользовались 15,1 млн пассажиров. Каждый день на вокзал прибывают или с него оправляются в путь до одной тысячи составов, как правило, совершающие межрегиональные и международные рейсы. Строительство нынешнего вокзала в Варшаве началось в 1972 году, будучи «флагманским» проектом в рамках превращения Польши в образцовую социалистическую страну. Несколько лет назад вокзал был модернизирован и реконструирован. Здание вокзала стало более светлым и не таким «давящим».



Главный вокзал канадского города Монреаль был открыт в 1943 году. После вокзала Union Station в Торонто он является вторым по загруженности транспортным железнодорожным узлом страны. Как внутри, так и снаружи здание вокзала отделано в стиле модерн. На внутренних восточной и западной стенах сооружены барельефы с сюжетами на тему жизни, искусства и экономики Канады. Кроме того, элементом этих барельефов являются строки канадского национального гимна: на восточной стене находятся слова французской версии гимна, на западной – английской.



Главный вокзал Праги является самым большим пассажирским вокзалом Чешской Республики. Каждый год его услугами пользуются 27 млн. пассажиров. Историческое здание вокзала является, кроме всего прочего, крупнейшим памятником архитектуры стиля модерн в стране. Здание сооружено в 1871 году, несколько лет назад оно было расширено и модернизировано на основе оригинальных чертежей и планов известным чешским архитектором Йозефом Фантой (Josef Fanta).



Северный вокзал Бухареста (Румыния) обрабатывает в день до 300 поездов, а потому считается самым крупным вокзалом страны. Здание вокзала было построено в период с 1868 по 1872 годы и сегодня находится в списке памятников культуры и архитектуры, охраняемых государством. В 1906 году именно сюда впервые прибыл знаменитый «Восточный Экспресс», с тех пор этот вокзал является обязательной остановкой на классическом маршруте Париж-Стамбул.

Проект «The Sounds of...» Этот материал является публикацией в рамках проекта «The Sounds of...», реализуемого швейцарским иновещанием SWI Swissinfo совместно со своими зарубежными партнёрами Polskie RadioВнешняя ссылка, Radio Canada InternationalВнешняя ссылка, Radio Romania InternationalВнешняя ссылка и Radio PrahaВнешняя ссылка, которые и предоставили нам свои «вокзальные» аудио-видео зарисовки. Русскоязычная версия данного материала подготовлена на основе перевода с немецкого языка Игорем Петровым. Конец инфобокса

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