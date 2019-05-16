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Прямая Демократия

Видео-ликбез Референдум: как это делается в Швейцарии?

Референдум — это право граждан поставить под сомнение любой закон, даже одобренный парламентом, и предложить обсудить его всей страной. Для этого нужно в течение 100 дней со дня публикации закона собрать 50 тысяч подписей. Тем самым в Швейцарии именно народ играет роль политической оппозиции.

Например, недавно граждане запретили правительству покупать в Швеции новые истребители для нужд ВВС. Новые налоги, защита животных, семейное законодательство — все эти и многие другие вопросы обсуждались на референдумах именно по требованию граждан. А 19 мая в стране обсудят налогово-пенсионную реформу и оружейное законодательство. Внешняя ссылкаПоэтому в Швейцарии законодатели всегда должны работать, зная, что народ внимательно следит за ними.

Референдум оказывает сильное влияние на работу швейцарской демократии, заставляя парламентариев изначально выпускать законы, с которыми будет согласно большинство граждан. Референдум — это прекрасный способ привлекать граждан к управлению страной и контролировать политиков!

Народовластие Законодательная инициатива: четыре слагаемых успеха

Законодательная инициатива стала в Швейцарии едва ли не самым популярным инструментом прямой демократии. Но пользоваться им не так-то просто.

​​​​​​​Анимация: Микеле Андина (Michele Andina), подготовили и озвучили: Надежда Капоне и Игорь Петров.

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