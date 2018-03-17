Этот контент был опубликован 17 марта 2018 г. 11:00 17.03.2018 - 11:00

Ожидается, что 88-й Международный автосалон в Женеве посетят в общей сложности 700 000 гостей, но не все из них приезжают для того, чтобы просто полюбоваться модными машинами.

Собственных автомобилей Швейцария не делает, однако в швейцарской отрасли производства комплектующих деталей работают около 20 тыс. компаний, обеспечивая работой более 200 тыс. человек. Поэтому не последнюю скрипку в Женеве в этом году играют владельцы сервисных и ремонтных мастерских. Современная машина — это во все большей степени самый настоящий компьютер на колесах, и эта цифровая революция ставит перед ними новые, ранее невиданные вопросы.

Отыскать среди сверкающих лаком и хромом лидеров мирового автопрома швейцарские автомобили — не так-то просто. Однако swissinfo.ch удалось-таки обнаружить два образца продукции швейцарского производства, оба из кантона Цюрих. Один из них «Microlino», маленький, фронтально открывающийся электромобиль, который может заряжаться от обычных домашних розеток. Это полностью швейцарская идея, но производятся машины в Италии. Еще одно новейшее концептуальное транспортное средство из Швейцарии разработано знаменитой компанией «Rinspeed». Модульный автомобиль «Snap» имеет шасси, называемое его создателями «скейтбордом». На эту «базу» можно монтировать сменные «модули» в формате делового офиса, кабинета дантиста, сауны и — даже просто в виде обычного салона для поездок.

В зале по соседству посетители смогут найти все самое необходимое для ремонта и обслуживания новейших автомобилей, только недавно покинувших сборочные производства. Каких только «наворотов» не напридумывали инженеры: парковочные радары, встроенные в ветровые стекла, светодиодные приборные доски, напоминающие пуль управления космическим кораблем, и даже функции автономной езды. Отдельная история — новые разработки в дизайне автомобилей. Все эти инновации требуют от сервисных и ремонтных компаний значительных инвестиций в современное оборудование, без которого обслуживание современных автомобилей будет просто невозможным. Перевод и подготовка: Надежда Капоне, Игорь Петров.

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