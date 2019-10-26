Способен ли символ, с которым сознательно или неосознанно сталкиваются более миллиона человек ежедневно, быть признанным в качестве культовой классики дизайна? «Музей Дизайна» в Цюрихе (Museum für Gestaltung ZürichВнешняя ссылка) убежден, что да, способен! А потому истории эволюции внешнего символически-дизайнерского оформления компании «Швейцарские федеральные железные дороги» (SBB | CFF) он даже посвятил целую отдельную выставку.

Любой, кто путешествовал в Швейцарии на поезде, наверняка замечал на станциях и вокзалах страны стильные часы. Без них швейцарский вокзал просто немыслим. Однако внешний облик компании SBB | CFF формируется не только этими своеобразными часами, но и множеством самых разных пиктограмм, значков, указателей, схем и прочих информационно-вспомогательных символов, которые не только помогают ориентироваться в вокзальной толчее, но и создают некое общее настроение и особую эмоциональную атмосферу, характерную только для швейцарских железных дорог, и в конечном итоге — только для Швейцарии.

Страна по праву гордится пунктуальностью своего железнодорожного транспорта, пусть даже многие пассажиры, ежедневно пользующиеся железной дорогой, и жалуются на участившиеся опоздания и сбои в работе всей системы железнодорожных пассажирских перевозок. Тем не менее, по статистике, большинство поездов к месту назначения все-таки прибывают точно по расписанию. Уже упомянутые часы, ставшие «лицом» компании SBB, были разработаны в 1944 году Хансом Хильфикером (Hans Hilfiker, 1901-1993), инженером-электриком, работавшим тогда на швейцарской железной дороге.

Именно он и создал специальный механизм, благодаря которому часы буквально на всех станциях в стране «шли в ногу» и показывали одинаковое время. Как и раньше, темп и такт всей системе сейчас задают вокзальные часы в Цюрихе: при помощи специальных импульсов они синхронизируют работу станционных часов на любом, даже самом отдалённом вокзале страны. Красная секундная стрелка на самом деле плавно (чтобы не нервировать пассажиров) обегает весь циферблат не за 60 секунд, а за 58,5 секунд. Завершив очередной круг она, прежде чем начать новый, делает паузу протяженностью в 1,5 секунды, специально, чтобы «дождаться» своих «коллег».

Капитальное строительство как сфера деятельности SBB

Мало кто об этом догадывается, но транспортный концерн SBB | CFF является еще и одним из крупнейших собственников недвижимости и застройщиков в Швейцарии. В среднем концерн инвестирует около 550 млн франков в год на проектировку зданий и застройку территорий, выделенных под девелоперские проекты. «Хорошая архитектура является составной частью нашего портфолио. Именно поэтому SBB организует, например, серьёзные архитектурные конкурсы.

Их цель состоит в отборе проектов зданий, которые не только будут выделяться своим качеством и служить людям в течение многих десятилетий, но и создавать вокруг себя особую атмосферу, будучи явлением не только техники, но и вкладом в развитие культуры в самом широком понимании», — рассказал представитель SBB Рето Шерли (Reto Schärli) журналисту портала swissinfo.ch. «Уже в 19-ом веке заказы на проектирование и постройку зданий железнодорожных вокзалов охотно выполняли самые известные архитекторы, такие как, например, Якоб Фридрих Ваннер (Jakob Friedrich Wanner, 1830-1903), построивший Главный железнодорожный вокзал Цюриха (HB ZürichВнешняя ссылка).

Во второй половине 20-го века дизайн, разработанный архитектором Максом Фогтом (Max Vogt, род. в 1925 году), с его простыми и ясными формами значительно повлиял на внешний вид очень многих зданий швейцарских железнодорожных вокзалов. Что касается нашего времени, то проекты для концерна SBB в прошлом реализовывали, например, знаменитое архитектурное бюро „Herzog & de MeuronВнешняя ссылка“, а также великий архитектор Сантьяго Калатрава (Santiago CalatravaВнешняя ссылка)». Разумеется, активная деятельность SBB на строительном и архитектурном рынке приветствуется далеко не всеми. Многие эксперты указывают на то, что недавний проект «Площади Европы», реализованный в непосредственной близости от главного вокзала Цюриха, уже привел к нежелательной «джентрификации» прилегающих городских кварталов, которые стали престижнее, но при этом дороже для проживания.

Премия «Brunel Award»

Однако вернёмся к дизайну. В 1990-е годы федеральное правительство Швейцарии специальным постановлением решило, что красный цвет швейцарского государственного флага должен быть идентичен фону основного логотипа компании SBB с двойной стрелкой и швейцарским крестом в центре (см. основную фотографию). Дизайн логотипа, которым украшены не только вокзалы, станции и информационные мониторы на них, но и борта железнодорожных локомотивов, в прошлом неоднократно удостаивался самых престижных наград и призов, включая «Премию Брюнеля» (Brunel AwardВнешняя ссылка)

Данная награда присуждается железнодорожным компаниям за выдающиеся достижения в области архитектуры, графики, промышленного дизайна, искусства, технической инфраструктуры и развития на принципах экологической устойчивости. Название награды — дань уважения великому британскому инженеру Изамбарду Кингдому Брюнелю (Isambard Kingdom Brunel, 1806-1859), строителю Большой Западной железной дороги (Great Western Railway), соединившей Лондон и Бристоль.

Цюрихский «Museum für Gestaltung» («Музей дизайна»), расположенный в том же городе, в котором находится и самый оживленный вокзал Швейцарии, предлагает своим гостям поближе познакомиться с историей развития дизайна как самой компании SBB, так и проектов, реализованных по инициативе главного транспортного концерна Конфедерации. Ясно одно: почти все экспонаты (фотографии, рисунки, плакаты и видеоинсталляции с участием образцов архитектурного и промышленного дизайна) представляют образцы дизайнерского искусства, вполне выдержавшие испытание временем и ставшие классикой жанра. Выставка работает ещё до 5 января 2020 года.

Экономика и жизнь Компания SBB активно торгует недвижимостью Швейцарский национальный железнодорожный перевозчик, государственная компания SBB | CFF, все активнее занимается недвижимостью. Почему? Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и агентство SDA|ATS

Русскоязычную версию материала подготовила: Надежда Капоне.

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