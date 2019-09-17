Ежедневно поездами компании SBB в Швейцарии пользуются 1, 25 млн пассажиров. (© Keystone / Jean-christophe Bott)

Швейцарские федеральные железные дороги (SBB) долгое время были в Европе самыми пунктуальными, удобными, надежными. Многие эксперты, однако, равно как и наши читатели в соцсетях, указывают на то, что уровень сервиса компании SBB | CFFВнешняя ссылка за последнее время заметно упал. А так ли это? Разбираемся с цифрами и фактами в руках.

Швейцария начала массовое строительство железных дорог позже других европейцев, прежде всего Германии, но зато на сегодняшний день она располагает едва ли не самой разветвленной и совершенной сетью железнодорожных маршрутов общей протяженностью в 5 100 км в стране площадью всего в 42 000 кв. км. Из них примерно две трети, или 3 200 км, обслуживается национальной железнодорожной компанией «Швейцарские федеральные железные дороги» (Schweizerische Bundesbahn – SBB).

Некогда государственная компания была основана в 1902 году после примерно половины столетия развития железнодорожного транспорта в стране исключительно на основе частной инициативы, связанной прежде всего с именем Альфреда Эшера. В 1999 году компания SBB (в переводе на французский – CFF) была преобразована в акционерное общество. По данным регулярного рейтинга European Railway Performance IndexВнешняя ссылка швейцарская железнодорожная сеть является лучшей в Европе по таким показателям, как количество перевезённых пассажиров, пунктуальность работы подвижного состава и соблюдение расписания движения поездов, дистанция в пересчете на каждого пассажира и количество аварий.

И, казалось бы, все прекрасно, однако за этими блестящими цифрами скрывается растущее недовольство швейцарцев тем, как работает их национальный железнодорожный перевозчик, причем речь идет как о пассажирах, так и о самих сотрудниках компании SBB. Новому руководству концерна придется, таким образом, столкнуться со значительными вызовами и угрозами репутации компании. Напомним, что нынешний шеф SBB Андреас Майер (Andreas Meyer, на этой должности с 2007 года) заявил, что уйдет в отставку в конце 2020 года.

Пассажиры и километры Конец инфобокса

Ежедневно поездами компании SBB в Швейцарии пользуются 1, 25 млн пассажиров. Швейцарские железные дороги встроены в общую транспортную систему страны.

Это означает, что пассажиру стоит только выбрать себе пункт назначения и он получит предложения по своей поездке с использованием всех видов транспорта и возможность купить билет сразу на весь маршрут вне зависимости от того, на чём он будет передвигаться – на поезде, автобусе, троллейбусе, на почтовом автобусе или на судне национального озёрного пароходства (за исключением частных горных подъемников и частных / коммерческих горных железных дорог).

Регулярная публикация единого интегрированного национального расписания движения всех видов общественного транспорта началась в Швейцарии в 1982 году. С тех пор число пассажиров, перевозимых компанией SBB, растет постоянно. Сегодня она в год перевозит 450 млн пассажиров.

Immer mehr Menschen reisen mit dem Zug Grafik: Immer mehr Menschen reisen mit dem Zug

В среднем на каждого жителя Швейцарии в год приходятся 2 451 км железных дорог, покрытых при помощи поездов компании SBB или других компаний. Тем самым швейцарцы являются чемпионами Европы по использованию общественного железнодорожного транспорта.

А почему и нет: поезда удобны, пунктуальны, доехать можно почти куда угодно, да, недёшево, но у жителя Швейцарии, равно как и у туриста, есть немало «бюджетных» и экономных тарифов и форматов пользования услугами железных дорог. В июне 2016 года началась эксплуатация Сен-Готардского базисного скоростного железнодорожного туннеля протяженностью в 57 км. В настоящее время этот туннель остаётся самым длинным сооружением такого рода в мире.

Die Schweizer – Europameister im Bahnfahren Grafik: Die Schweizer – Europameister im Bahnfahren

Поезда и инфраструктура Конец инфобокса

С ростом спроса на услуги швейцарских железных дорог растет и число поездов, выходящих в рейсы. Ежедневно по швейцарским железным дорогам курсируют до 10 тыс. поездов, из них 83% - пассажирские поезда. В последние годы страна очень много инвестировала в развитие своей железнодорожной сети, однако уже сейчас некоторые направления функционируют на грани своих возможностей.



Mehr als 10'000 Züge verkehren auf dem Schweizer Netz Grafik: Mehr als 10'000 Züge verkehren auf dem Schweizer Netz

Недавно парламент Швейцарии одобрил выделение очередного транша средствВнешняя ссылка на цели развития железнодорожного транспорта в размере 13 млрд франков.

Цены и тарифы Конец инфобокса

Повышение качества обслуживания связанно, с другой стороны, с повышением расходов и, соответственно, с повышением цен и тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки. Сегодня, например, длящаяся один час поездка из Берна в Цюрих (расстояние – 100 км) на поезде компании SBB (без скидок) стоит 51 франк в вагоне второго класса (3 200 рублей или 1 300 гривен), тогда как еще в 1990 году этот же путь можно было преодолеть за 31 франк.

Die Reise von Bern nach Zürich wird immer teurer Grafik: Die Reise von Bern nach Zürich wird immer teurer

Растет цена и Единого национального проездного билета (Generalabonnement), покупаемого обычно на год. За последние 30 лет его стоимость практически удвоилась, тем не менее он был и остается очень удобным способом организации индивидуальной транспортной мобильности, с учетом того, что имея GA можно ездить без ограничений на всех видах общественного транспорта куда угодно и сколько угодно, включая и частные железнодорожные компании, такие, как например, бернская компания BLS.

Кроме того, имея «генеральный абонемент» можно (со скидкой) пользоваться и популярными у туристов коммерческими железными дорогами, например, дорогой, ведущей на вершину Юнгфрау в горах Бернских Альп.

Die Kosten für das Generalabonnement haben sich in 30 Jahren fast verdoppelt Grafik: Die Kosten für das Generalabonnement haben sich in 30 Jahren fast verdoppelt

Пунктуальность Конец инфобокса

Швейцарские железные дороги работают как… швейцарские часы. Более 90% пассажиров прибывают в пункт назначения вовремя, в соответствии с расписанием. Так, например, утверждает компания SBB. Однако к предоставляемой ею статистике следует относиться критически, потому что она рассчитывается, исходя из числа вовремя прибывших пассажиров, а не из числа поездов, прибывших более или менее по расписанию туда, куда они должны были приехать.

Mehr als 90% der Passagiere kommen pünktlich am Zielort an Grafik: Mehr als 90% der Passagiere kommen pünktlich am Zielort an

Имеющаяся у нас другая информацияВнешняя ссылка показывает, что в Швейцарии велико количество направлений и веток, на которых не менее 20% поездов прибывают с опозданием по меньшей мере в три минуты, а то и больше. Уступив давлению политиков компания SBB намерена вскоре ввести систему возврата денег за совсем уж вопиющие опоздания или за заранее необъявленную за(от)мену поездов.

Безопасность и аварии Конец инфобокса

Что касается безопасности, то здесь клиенты швейцарских железных дорог, если не учитывать вопрос опозданий, вполне могут быть довольны. Число сходов поездов с рельсов остается вот уже многие годы на одном и том же уровне, тогда как число столкновений поездов последовательно сокращается все последние по меньшей мере семь лет.

В августе 2019 года всю Швейцарию шокировала гибель проводника поезда, зажатого неисправной вагонной дверью. Этот трагический случай вновь выдвинул в Швейцарии вопрос безопасности пассажирских перевозок на передний план общественного внимания. Профсоюзы используют его с тем, чтобы призвать критически пересмотреть качество и порядок организации в стране железнодорожных перевозок.

Bahnunfälle: Starker Rückgang ab 2012 Grafik: Bahnunfälle: Starker Rückgang ab 2012

Профсоюзное объединение работников железнодорожного транспорта Gewerkschaft des Verkehrspersonals (SEVВнешняя ссылка) указывает, например, что реализованные SBB программы экономии бюджетных расходов привели к резкому ухудшению качества обслуживания на швейцарских железных дорогах.

Парламентский комитет по вопросам транспорта Национального совета (большой палаты швейцарского федерального парламента) также недавно призвалВнешняя ссылка компанию SBB уделять в будущем больше внимания вопросам совершенствования управленческих процессов, а также поддержанию на должном уровне качества подвижного состава и рельсового хозяйства.

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