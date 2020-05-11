Нынешний антивирусный карантин в Швейцарии стал незапланированным экономическим кризисом, который уже, по оценкам председателя ЦБ Швейцарии Томаса Йордана, обошелся стране в 100 миллиардов. И тем не менее, коронавирус, при всей его трагичности, стал источником особого, прежде всего визуального, юмора. Кто сказал, что швейцарцы не умеют смеяться? Дайте им только повод!

Но карантин постепенно завершается, сегодня, 11 мая, снова открываются все магазины и общественный транспорт начинает работать в обычном порядке. Поэтому «Швейцарская ассоциация карикатуристов» «Verein GezeichnetВнешняя ссылка», решила подвести «карикатурные» итоги пандемии в сотрудничестве со своим давним партнёром, Бернским «Музеем коммуникацииВнешняя ссылка».

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«Даже во время кризиса нельзя терять чувства юмора», — говорит Нико Гуртнер («Nico Gurtner), руководитель Отдела маркетинга Музея. «Мы решили собрать самые лучшие карикатуры на тему коронавируса в одной коллекции с целью немного развлечь людей, запертых сейчас в „домашнем офисе“ на удалёнке. Это тем более важно в период ограничений в области личной мобильности».

Коллекция пополняется ежедневно. Когда этот процесс завершится? Пока не ясно. «Могу сказать только, что эти рисунки не останутся только в сети. «Музей коммуникации» уже планирует провести в декабре текущего года ретроспективную выставку в рамках формата „Gezeichnet 2020Внешняя ссылка“. Многие из этих рисунков будут выставлены в залах музея. Будем надеяться, что к тому времени карантин будет не более чем воспоминанием, вызывающим только улыбку на наших лицах», — говорит Нико Гуртнер.

Кроме карикатур

Понятно, что народный коронавирусный юмор использует все имеющиеся в его распоряжении художественные форматы и средства, чтобы хоть как-то снять напряженность и развеселить швейцарцев. Очень помогают в этом и словесные перлы членов правительства, которые нередко являются отличным материалом для украшения маек и футболок.

Коммуникация + маркетинг Футболку со словами швейцарского министра купили 20 тысяч раз «Нужно действовать так быстро, как это только возможно, но столь медленно, как это диктует необходимость». Майку с этими словами продали 20 тыс. раз. Этот контент был опубликован 27 апреля 2020 г. 9:20 Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Minister’s quote on a T-shirt raises money for coronavirus poor

Хотите посмотреть остальные карикатуры? Ниже ссылки на полные их коллекции:

👉 https://www.instagram.com/von_corona_gezeichnet/Внешняя ссылка

👉 https://www.instagram.com/mfk_bern/Внешняя ссылка

А вот например музыкальные продюсеры швейцарского общественного негосударственного радио SRF создали композицию в стиле техно «Stay at Home», от души поиграв при помощи техники сэмплирования со словами министра внутренних дел Швейцарии (курирует вопросы здравоохранения, в Швейцарии нет отдельного Минздрава) Алена Берсе и президента Швейцарии в 2020 году Симонетты Соммаруги. В Швейцарии эта композиция, несомненно, станет одним из музыкальных символов 2020 года.

(2) Bleiben sie zu hause

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