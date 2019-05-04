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Национальная политика

Фотогалерея Швейцарцы — нация стрелков!

Soldaten in Uniform

Военнослужащие в камуфляжной униформе во время праздника военно-исторической реконструкции: на сей раз зрителям будет представлено состоявшееся 5 марта 1798 года под городом Нойенэгг, кантон Берн, сражение (Schlacht bei Neuenegg) войск тогдашнего кантона Берн и частей французской оккупационной армии.

Männer in Uniformen des 18. Jahrhunderts auf einem Alpenpass

По дороге в долину Валле-д'Аоста на перевале Большой Сен-Бернар на границе с Италией. Реконструкция Второй итальянской или Первой австрийской кампании Наполеона I против Австрии в Северной Италии в 1800 году в ходе войны Второй коалиции. Итогом кампании стала битва при Маренго 14 июня 1800 года, которая принесла решающую победу французам на Итальянском театре военных действий.

Zeiger bei Zielscheiben im Feld

При помощи специальных указателей сотрудники стрельбища показывают участникам стрелковых соревнований, находящихся от мишеней на расстоянии в 383 метра, куда приблизительно попал их выстрел. На фото: стрелковый праздник в местечке Гуттаннен недалеко от перевала Гримзель (кантон Берн).

Zwei Fotos: Gewehrmündung und Männer liegend an Gewehren

Слева: дульный тормоз штурмовой винтовки одного из участников соревнований по спортивной стрельбе на стрельбище St. Georges в Женеве. Справа: группа участников ежегодного стрелкового праздника в местечке Гуттаннен недалеко от перевала Гримзель (кантон Берн).

Pistole und Munition

Пистолет типа «SIG P210» члена женевского стрелкового клуба «Упражнения в стрельбе и военно-спортивном ориентировании» («Les Exercices de l ’Arquebuse et de la Navigation»).

Personen vor alten Gemälden, die Schützen zeigen

Собрание членов женевского стрелкового клуба «Упражнения в стрельбе и военно-спортивном ориентировании» («Les Exercices de l 'Arquebuse et de la Navigation») проходит на фоне портретов лучших стрелков прошлых эпох в истории клуба.

Mann kontrolliert Gewehrlauf auf Sauberkeit

Член стрелкового клуба «Tiratori del Gaggio» в кантоне Тичино проверяет чистоту ствола своей штурмовой винтовки типа SIG SG-550 (Stgw.90).

Zwei Fotos: Vater und Sohn mit Gewehren; junge Schützin

Слева: на гарнизонном празднике «Город Тун приветствует армию и ВВС» («Thun meets Army and Air Force») отец и сын тестируют штурмовые винтовки типа SIG SG-550 (Stgw.90). Справа: молодая женщина-стрелок ждет оглашения своего результата во время стрелковых соревнований на лугу Рютли (кантон Ури).

Einschusslöcher in einer Zielscheibe

Пулевые отверстия в мишени во время стрелковых соревнований в местечке Гуттаннен недалеко от перевала Гримзель (кантон Берн).

Kind mit Pistole

На гарнизонном празднике «Город Тун приветствует армию и ВВС» («Thun meets Army and Air Force») ребенок пробует удержать в руках пистолет «SIG Sauer Pro Series».

Zielscheiben im Feld

Семь десятков мишеней на снегу ждут участников стрелкового турнира «Моргартенские стрельбы» (Morgartenschiessen), который проводится в кантоне Цуг в память о знаменитой в рамках истории Швейцарии битве при Моргартене (1315 год).

Zwei Fotos: Schütze liegend mit Karabiner; Jäger mit Gewehr, Rucksack und ausgestopfter Gämse

Слева: целящийся стрелок на турнире «Моргартенские стрельбы» (Morgartenschiessen). Справа: охотник и добыча, под Лугано, кантон Тичино.

Junger Mann, liegend, schiesst mit Luftgewehr

Молодой человек тестирует пневматическую винтовку от компании Anschütz у стенда концерна Ruag Ammotec на гарнизонном празднике в городе Тун.

Mann in historischer Uniform und mit Langgewehr schläft am Boden

Стрелок отдыхает на краю старой дороги через перевал Большой Сен-Бернар (кантон Вале) после участия в военно-исторической реконструкции.

Fotogalerie Schützen und Schiessen

В Швейцарии, как известно, к оружию особое отношение. Здесь оно ассоциируется прежде всего с республиканскими добродетелями, наряду с правом на свободный бизнес и обязанностью платить налоги, а также с национальными традициями и личной доблестью. Стрельба, лишенная милитаристских и воинственных коннотаций, тем не менее, является в Швейцарии одним из самых популярных видов спорта. Сейчас в альпийской республике существует огромное количество стрелковых объединений и клубов. Корни этой привязанности восходят к позднему средневековью, когда швейцарцы считались в Европе лучшими солдатами.

В 19 веке, в период складывания современной швейцарской политической нации, эта привязанность швейцарцев к оружию проявилась особенно заметно — но уже в иной ипостаси: собственно стрельба постепенно отошла на второй план, а на первый вышли организационные структуры (как раз клубы и союзы), которые, объединяя порой людей из самых разных регионов, закладывали основы единой швейцарской национальной идентичности. 

И именно поэтому сейчас многие любители стрелкового спорта не видят ничего хорошего в поправках в оружейное законодательство, одобрить или отклонить которые предстоит на референдуме 19 мая 2019 года (см. ниже наше досье). В реальности Берн убедил Евросоюз в необходимости пойти Швейцарии на довольно очень большие уступки, в частности, ему удалось договориться об исключениях: полуавтоматические «стволы» не будут полностью запрещены в Швейцарии, здесь военнослужащие, выслужив установленные сроки действительной военной службы, будут иметь право, как и прежде, своё штатное стрелковое оружие забирать домой на «гражданку». Но все равно, опасения остаются!

«Одна, но пламенная страсть»

Наверняка многие, бывая в Швейцарии, неожиданно во время прогулок по живописным окрестностям наталкивались на стрельбища или же встречались в поезде с военнослужащими, едущими на побывку домой со своей штурмовой винтовкой за плечами. Первое впечатление не обманывает: многие швейцарцы — страстные стрелки, а Швейцария — это нация стрелков. Официально на данный момент стрелковых клубах и объединениях Швейцарии состоят около 130 тыс. человек.

ДОСЬЕ

Референдум 19 мая 2019 года

Поправки в оружейное законодательство и налогово-пенсионная реформа на референдуме в Швейцарии. 

С их точки зрения оружие является неотъемлемой частью швейцарской истории и ее национальной идентичности. Не будем останавливаться на легенде о Вильгельм Телле, хотя, как и всякий миф, он отражает то, что принято называть национальным архетипом. Оружие как необходимый инструмент «выживания» действительно было необходимым элементом формирования самых первых протогосударственных структур на территории нынешней Швейцарии. Куда важнее осознать уже упомянутую нами роль стрелкового спорта в постепенном складывании основ швейцарского национального государства в 19-м веке.

Первый общешвейцарский турнир по стрельбе прошел в 1824 году в городе Аарау. Парадокс, но факт: единые вооруженные силы в Швейцарии возникли еще до образования в 1848 году единого современного национального федеративного государства. А после того, как это произошло, в стране была введена обязательная военная служба по призыву, а потому по всей стране массово начали организовываться стрельбища, что и понятно: армия хотела иметь в лице новобранцев людей, уже знакомых с основами стрелкового искусства, да и после увольнения государство было заинтересовано в том, чтобы военнослужащие запаса своих навыков и умений в сфере стрельбы не теряли.

От политического символа к хобби

И именно в конце 19-го века в Швейцарии складывается отношение к военнослужащему как к «гражданину с оружием». Позже этот принцип, кстати, после Второй мировой войны, был взят на вооружение (простите за каламбур) бундесвером, вооруженными силами тогдашней демократической части Германии. В таких условиях швейцарские стрелковые клубы, выполняя свои непосредственные задачи, связанные с повышением стрелковой квалификации военнослужащих запаса, решали еще и проблемы, связанные с гражданским и политическим воспитанием людей.

+ О клубах по интересам как школе швейцарской демократии подробнее здесь!

В последние десятилетия 20-го века типичный для исконного швейцарского либерального республиканизма тезис «народ и армия едины» стал постепенно уходить на второй план, однако страсть к оружию до сих пор очень широко распространена в швейцарском обществе, пусть даже в 21 веке число военнослужащих, действительно желающих забрать с собой домой своё оружие, становится все меньше.

Все фотографии, представленные в данной галерее, были сделаны в период с 2016 по 2017 годы. 

Русскоязычную версию материала подготовили Надежда Капоне и Игорь Петров.

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