Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 4:00

Правые, левые, бюргерские… Так обычно определяют политические партии. Но как интересы партий коррелируют с основными темами актуальной повестки швейцарской политики? Вы можете узнать это в наших семи графиках.

Для каждой из семи партий, представители которых в настоящее время входят в составВнешняя ссылка Федерального собрания, мы создали «умного паука» (smart spider), то есть диаграмму, разработанную платформой smartvoteВнешняя ссылка. На каждой диаграмме представлены позиции партии по восьми тематическим направлениям, ориентированным на важные области швейцарской политики.

Если говорить более конкретно, то диаграмма отображает отношение той или иной партии к открытой внешней политике, либеральной экономической политике, ограничительной финансовой политике, мерам по обеспечению общественного порядка и безопасности, ограничительной миграционной политике, активной защите окружающей среды, сильному социальному государству и либеральному обществу.

Шкала для каждой оси графика варьируется от минимального значения 0 до максимального значения 100. Чем выше значение, тем сильнее поддержка партией цели, представленной в этой оси.

Соответствует ли информация, полученная из расчетов экспертов smartvote, тому, как партии позиционируют себя сами? Судить вам!

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