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Прямая Демократия

Перед выборами Какое место занимают швейцарские партии в политическом спектре страны?

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Швейцарская народная партия (SVP) позиционирует себя как партию, которая «стоит на защите независимой и нейтральной Швейцарии» под лозунгом "свобода и безопасность"».

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Социалистическая партия (SP) называет себя партией, «фундаментальными ценностями которой являются свобода, справедливость и солидарность». Ее программа имеет «социальную и экологическую направленность».

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Либеральная партия (FDP) - «сторонница индивидуальной ответственности, конкурентоспособности и чистых государственных финансов», ее политика «основана на трех основных ценностях: свободе, сплоченности и инновациях».

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Партия «зеленых» называет себя партией, которая «объединяет защиту окружающей среды с социальными обязательствами, продвижением прав человека и устойчивой экономикой».

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Партия зеленых либералов (GLP) позиционирует себя партией, которая «стремится к устойчивому развитию, в соответствии с которым социальные, экономические и экологические цели должны иметь одинаковый вес».

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Христианско-демократическая народная партия Швейцарии (CVP) называет себя «связующим звеном» швейцарской политики, которое «объединяет свободу с солидарностью, процветание с социальной справедливостью, суверенитет с открытостью и человеческое достоинство с прогрессом».

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Бюргерско-демократическая партия (BDP) определяет себя как «современную центристскую партию, которая учитывает эволюцию общества и экологические проблемы, не отказываясь от своих консервативных ценностей».

galleria di grafici smartspider sulle posizioni dei 7 principali partiti svizzeri.

Правые, левые, бюргерские… Так обычно определяют политические партии. Но как интересы партий коррелируют с основными темами актуальной повестки швейцарской политики? Вы можете узнать это в наших семи графиках.

Для каждой из семи партий, представители которых в настоящее время входят в составВнешняя ссылка Федерального собрания, мы создали «умного паука» (smart spider), то есть диаграмму, разработанную платформой smartvoteВнешняя ссылка. На каждой диаграмме представлены позиции партии по восьми тематическим направлениям, ориентированным на важные области швейцарской политики.

Если говорить более конкретно, то диаграмма отображает отношение той или иной партии к открытой внешней политике, либеральной экономической политике, ограничительной финансовой политике, мерам по обеспечению общественного порядка и безопасности, ограничительной миграционной политике, активной защите окружающей среды, сильному социальному государству и либеральному обществу.

Шкала для каждой оси графика варьируется от минимального значения 0 до максимального значения 100. Чем выше значение, тем сильнее поддержка партией цели, представленной в этой оси.

Соответствует ли информация, полученная из расчетов экспертов smartvote, тому, как партии позиционируют себя сами? Судить вам!

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