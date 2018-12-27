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Фотогалерея Год 2018 глазами карикатуристов Швейцарии

Facebook: Ein Mann umarmt eine Frau und stiehlt ihr dabei Kontaktheft und Geld aus der Tasche

«Давай мне свои данные, и я стану твоим другом!». В начале 2018 года социальная сеть Facebook попала вместе с компанией Cambridge Analytica в центр гигантского скандала: последняя использовала данные миллионов пользователей социальной сети без их ведома с политическими целями (Патрик Шаппат / Patrick Chappatte для швейцарской газеты NZZ am Sonntag).​​​​​​​

Russland: Schlange beim Abstimmen. Urnenbox mit Schild 'Put in'

В середине марта 2018 года россияне избрали нового президента на период с 2018 по 2024 годы. Единственным серьёзным кандидатом был… старый президент Владимир Путин, который и победил сам у себя с разгромным счётом. Карикатурист Эрнст Маттиелло (Ernst Mattiello) иллюстрирует ход выборов при помощи игры слов: «put in» в английском языке означает «засунуть», «запихнуть»​​​​​ (Ernst Mattiellon для газеты «Schweiz am Wochenende»).​​​​​​​

Hitzesommer: Sonnenbadende neben ausgetrocknetem Fluss mit toten Fischen

Что швейцарцу хорошо, то рыбе смерть: в то время как прошедшим летом швейцарцы несколько недель буквально изнывали от аномальной жары, рыбы в швейцарских водоёмах начали просто массово вымирать из-за резко опустившегося уровня воды в реках и озёрах и повышения средней ее температуры. Даже в горной реке Аре, на которой стоит Берн, вода прогрелась до рекордных 23,83 градусов по Цельсию. Поэтому во многих местах рыбу пришлось вылавливать и помещать ее… нет, не на сковородку, а в более прохладные водоёмы​​​​​​ (Штефан Халлер / Stefan Haller для сатирического швейцарского журнала Nebelspalter).​​​​​​​

Eidgenosse schiebt Einkaufswagen mit Kriegsmaterial

Летом 2018 года Федеральный совет (правительство Швейцарии) принял решение о либерализации условий и критериев осуществления поставок военных материалов и товаров двойного назначения в рамках военно-технического сотрудничества с зарубежными странами. Карикатурист Габриэль Гигер (Gabriel Giger) использовал для своей карикатуры историю швейцарского вооружённого зарубежного наёмничества (Reisläuferei), процветавшего начиная с 16 века и вплоть до начала века 19-го. После жёсткой общественной критики правительство потом, однако, «взяло свои слова обратно» и решило в области военного экспорта восстановить статус-кво (Габриэль Гигер / Gabriel Giger для газеты Walliser Bote).​​​​​​​ Надпись на рисунке: Привет, люди, как насчет пополнить запасы!

Geschäftsmann mit Aktenkoffer und EU Symbol, kleines Männchen zeichnet rote Linie am Boden

Сражения и «ломание копий» вокруг текста Рамочного (институционального) соглашения Швейцарии с Европейским союзом были для Швейцарии в прошедшем 2018 году одной из основных общественно-политических тем. Формулируя свои условия согласия с ним, Федеральный совет заявил о наличии неких «красных линий», то есть принципов и условий, отступать за которые и от которых Берн, де, ведя консультации с Брюсселем, не собирается ни при каких обстоятельствах. Однако потом министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что в области, например, защиты швейцарского рынка труда и заработной платы перед лицом дешёвых европейских кадров (пресловутый «польский слесарь») эти самые «красные линии» вполне могут стать довольно «гибкими».​​​​​​​

Postautokandal: CEO Ruoff im Schleudersitz

В Швейцарии нет коррупции и неэффективного руководства? В целом – да, их тут нет, зато бывают тем более досадные исключения: 2018 год стал годом финансового скандала, разразившегося вокруг транспортного предприятия PostAuto Schweiz AG, дочерней компании швейцарского национального почтового концерна Die Post. Как стало известно, в период с 2007 по 2016 годы почтовые транспортники занижали уровень своих прибылей с тем, чтобы сохранять право на получение дотаций из средств федерального бюджета. В июне 2018 года глава компании PostAuto Schweiz AG Сюзанна Руофф (Susanne Ruoff) подала в отставку (Орландо Айзенманн / Orlando Eisenmann для газеты Der Bund).​​​​​​​

Gott empfängt IKEA Chef Kamprad

Казалось бы, какое отношение к Швейцарии имеет умерший 27 января 2018 года в небольшой деревушке на юге Швеции 92-летний старик? Никакого, если только его не звали Ингвар Кампрад (Ingvar Kamprad). Тогда к Швейцарии он имеет самое прямое отношение, потому что именно так звали основателя мебельной империи Ikea и самого богатого человека, когда-либо постоянно проживавшего в Швейцарии за всю ее историю (Сильван Вегманн / Silvan Wegmann для газеты Handelszeitung).​​​​​​​

Fetter Trump quetscht ein Presse-Mikrofon

«Железный кулак в Белом Доме»: именно такой карикатурой швейцарский издательский холдинг Arc presse (в него входят печатные СМИ кантона Невшатель, а также города Биль и региона Бернской Юры) прокомментировал «странные» отношения президента США Дональда Трампа с представителями СМИ. В 2018 году Д. Трамп не переставал критиковать средства массовой информации (Винсент Элпи / Vincent L’Epée для Arc presse).​​​​​​​

Galerie mit Cartoons aus dem Jahr 2018

Аномальная летняя жара, самодовольные и самовлюблённые президенты на пространстве от Ванкувера до Владивостока, напряжённые отношения Швейцарии и Европейского союза: таковы основные темы, которыми в уходящем году интересовались швейцарские карикатуристы в качестве источника вдохновения и сюжетов.

«Гарантированно остроумный взгляд на прошедший год»: именно под таким девизом Бернский Музей истории коммуникации (Berner Museum für KommunikationВнешняя ссылка) провел свою очередную «карикатурную» общественно-политическую ретроспективу в рамках экспозиции «Gezeichnet 2018Внешняя ссылка».

Основу выставки составили избранные работы 48-ми швейцарских карикатуристов и рисовальщиков, причем из разных языковых регионов страны, что является, по мысли ее у строителей, вкладом в создание единого швейцарского сатирического пространства.

Рисованная годовая ретроспектива проходит уже 11 раз и продлится она в Берне до 10 февраля 2019 года. Начиная с 2012 года к концу выставки и по ее итогам происходит вручение «Приза зрительских симпатий». Поэтому к каждому посетителю экспозиции «Gezeichnet 2018» обращена просьба проголосовать и выбрать свою «карикатуру года».