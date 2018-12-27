Аномальная летняя жара, самодовольные и самовлюблённые президенты на пространстве от Ванкувера до Владивостока, напряжённые отношения Швейцарии и Европейского союза: таковы основные темы, которыми в уходящем году интересовались швейцарские карикатуристы в качестве источника вдохновения и сюжетов.
«Гарантированно остроумный взгляд на прошедший год»: именно под таким девизом Бернский Музей истории коммуникации (Berner Museum für KommunikationВнешняя ссылка) провел свою очередную «карикатурную» общественно-политическую ретроспективу в рамках экспозиции «Gezeichnet 2018Внешняя ссылка».
Основу выставки составили избранные работы 48-ми швейцарских карикатуристов и рисовальщиков, причем из разных языковых регионов страны, что является, по мысли ее у строителей, вкладом в создание единого швейцарского сатирического пространства.
Рисованная годовая ретроспектива проходит уже 11 раз и продлится она в Берне до 10 февраля 2019 года. Начиная с 2012 года к концу выставки и по ее итогам происходит вручение «Приза зрительских симпатий». Поэтому к каждому посетителю экспозиции «Gezeichnet 2018» обращена просьба проголосовать и выбрать свою «карикатуру года».