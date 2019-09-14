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Сделано в Швейцарии

Фотогалерея Кто придумал всё на свете? Швейцарцы!

молния запор

МОЛНИЯ «РИРИ»: Промышленник Мартин Отмар Винтерхальтер (Martin Othmar Winterhalter ) из Восточной Швейцарии выкупил европейский патент на модель, предшествующую современной молнии, в 1923 году у американца Гидеона Сундбека (Gideon Sundbäck). Затем М. Винтерхальтер разработал машины для серийного производства молний и заменил дорожку молнии, которая прежде состояла из подобия шариков и челюстей, молнией из ребер и канавок (Rippen и Rillen), откуда пошло название Riri.

SBB вокзальные часы

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ЧАСЫ: используются на всех вокзалах Швейцарии, выпускаются в качестве наручных и символизируют Швейцарские железные дороги. Они были разработаны в 1944 году дизайнером и инженером Хансом Хильфикером (Hans Hilfiker). Их четкий лаконичный дизайн с секундной стрелкой, напоминающей жезл станционного смотрителя, противоправно применялся некоторое время Apple в некоторых версиях своих операционных систем.

красная сумка из искусственного материала

СУМКА «ФРАЙТАГ»: братья Фрайтаг (Freitag), оба – графические дизайнеры, они искали прочный водоотталкивающий материал для сумок. Источником вдохновения для них стал интенсивный поток автомобилей, ежедневно проносившихся мимо их квартиры. В 1993 году они создали первую наплечную сумку из брезента для грузовиков, велосипедных шин и автомобильных ремней безопасности.

диван

КУШЕТКА ЛЕ КОРБЮЗЬЕ: он по-прежнему очаровывает своей эстетичностью и функциональностью: диван LC4, называемый также «машиной для отдыха». Ле Корбюзье разработал его в 1928 году вместе с Шарлоттой Перриан (Charlotte Perriand) и Пьером Жаннере (Pierre Jeanneret). Этот дизайнерский объект значительно опередил свое время, вызвав бурную реакцию и став вехой в истории современной мебели.

шрифт

ШРИФТ HELVETICA: Графический дизайнер и типограф Макс Мидингер (Max Miedinger) прославился в 1950-х годах разработкой шрифта Helvetica. Экспертный анализ показал, что этот ясный и приятный глазу шрифт является одним из самых популярных среди всех используемых по всему миру. Он прекрасно подходит для операционных систем, вывесок в общественных местах и книгопечатания.

карандаш с резинкой

МЕХАНИЧЕСКИЙ КАРАНДАШ: Он появился в 1929 году и считается изобретением компании «Каран д'Аш» (Caran d'Ache). Fixpensil, или механический карандаш, стал первым в мире устройством такого типа с запатентованным зажимным механизмом для пишущего стержня.



кусочки сахара

САХАР-РАФИНАД: Швейцарец Джейкоб Кристоф Рад (Jacob Christoph Rad) был главой сахарного завода в Чехии и вошел в историю как изобретатель сахарных кубиков. Около 1840 года он начал экспериментировать с сахаром, чтобы придать ему удобную для использования форму. Сырой сахар ему удалось нарезать на ровные кусочки. В 1945 году он получил патент на пресс для производства сахарных кубиков.

Ricola

ЛЕДЕНЦЫ «РИКОЛА»: пекарь и кондитер Эмиль Рихтерих (Emil Richterich) интенсивно изучал целебную силу трав и экспериментировал с травяными смесями. Историческим событием стало совершенное им в 1940 году открытие смеси из 13 трав. Так родился швейцарский травяной сахар Ricola, нежный и освежающий по вкусу. Его рецепт до сих пор является основой всех сладостей «Рикола».

алюминиевая фольга

АЛЮМИНИЕВАЯ ФОЛЬГА: благодарить за неё мы обязаны уроженца кантона Аргау Генриха Альфреда Гаучи (Heinrich Alfred Gautschi, запатентовавшего ее в 1905 году. Ее можно использовать и как средство для упаковки пищевых продуктов, а также она подходит для приготовления пищи, например, для запекания рыбы. 

терка для фруктов на яблоке

ТЕРКА: не только мюсли, но и тёрку для их приготовления придумал в 1926 году доктор Бирхер Беннер (Bircher Benner), один из адептов здорового питания и гуру полезных завтраков. Терка эта не разрушается: она все также успешно натирает фрукты и овощи и через 50 лет, а внешний вид ее и почти за 100 не изменился.

круговая сырорезка

НОЖ ДЛЯ СЫРА: эта круговая сырорезка была создана в 1982 году Николасом Кревуазье (Nicolas Crevoisier), инженером-механиком из города Лажу (Lajoux) в кантоне Юра. Он искал более быстрый и изящный способ подготовить к употреблению сыр сорта Тет-де-Муан. Резать его при помощи обычного ножа он не хотел, в итоге родилось вот это чудо прикладного дизайна. 

Hemd aus Edelweis-Stoff

РУБАШКА С ЭДЕЛЬВЕЙСАМИ: ткань с характерным цветочным узором впервые была изготовлена ткацкой фабрикой Gugelmann & Co. в бернском городе Роггвиль. Широко распространено заблуждение, что крестьянские рубашки с эдельвейсами – это как минимум вековая швейцарская традиция, но на самом деле материал для них появился примерно в 1960-х или 1970-х годах. Кто придумал рисунок и ткань, неизвестно.

Landistuhl

САДОВЫЙ СТУЛ «ЛАНДИ»: и еще один предмет мебели – стул, изобретенный Хансом Кореем (Hans Coray, 1906-1991), считается типичным швейцарским продуктом. Садовый стул Landi, спроектированный им в 1938 году, год спустя на Национальной выставке в Цюрихе стал предметом всеобщего восхищения, а впоследствии превратился в икону дизайна.

овощечистка

ОВОЩЕЧИСТКА «РЕКС»: изобретена и запатентована в 1947 году Альфредом Невечерцалом (Alfred Neweczerzal), уроженцем Давоса. Его изобретение произвело настоящую кухонную революцию по всему миру, облегчив работу по приготовлению пищи! Изготовленная из цельного куска алюминия оригинальная овощечистка Rex была проста в изготовлении, недорога и при этом отличалась высоким качеством.

Haller тумбочка

МЕБЕЛЬ USM HALLER: модульная система меблировки была разработана в 1960-х годах братьями Шерер (Schärer USM) и архитектором Фрицем Халлером (Fritz Haller) и производится на мебельной фабрике в г. Мюнсинген, кантон Берн. Элементы этой мебели можно было комбинировать в зависимости от размера комнаты и потребностей людей. Простой лаконичный дизайн, качественное выполнение и практичность сделали ее неотъемлемой частью обстановки частных медицинских кабинетов, адвокатских бюро, приемных различных учреждений, а также бизнес-офисов.

журнальная стойка из металлических прутьев

ЖУРНАЛЬНАЯ СТОЙКА TMP: Самым известным изобретением Вилли Глезера (Willi Glaeser) была журнальная стойка, выпущенная в 1989 году. Изящная металлическая корзина в качестве подставки для бумаг мгновенно превращала кипу назойливой макулатуры во вполне достойное украшение гостиной. Этот элемент мебели привлек к себе внимание во всем мире и теперь считается классикой дизайна.

серый пластиковый контейнер

КОНТЕЙНЕР «РАКО»: Георг Утц (Georg Utz) был художником, дизайнером, прирожденным изобретателем и основателем компании по переработке пластмасс Utz AG. Он изобрел массу практичных вещей, среди которых – клетки для содержания кроликов, почтовые ящики, корзинки для куриных яиц и поддоны. Но настоящим хитом среди его изобретений стал пластиковый контейнер RAKO, изготовленный в 1965 году. На сегодняшний день эту вещь можно найти практически в каждом швейцарском доме.

Stllife Fotoserie von Schweizer Erfindungen

Принято считать, что швейцарцы — это в массе своей скромные и осторожные обыватели. Где-то это может быть и так, но при этом им каким-то чудом присуща особая прагматичная изобретательность, результатом которой становятся вещи, коренным образом меняющие окружающий материальный мир. Предлагаем вашему вниманию подборку красивых и полезных швейцарских изобретений: некоторые из них стали иконами дизайна, а без других теперь уже невозможно обойтись в домашнем хозяйстве.

Шрифты Сохранит ли Швейцария лидерство в мире шрифтового дизайна?

50 лет назад Швейцария была признанным мировым лидером в сфере разработки шрифтов. Смогут ли современные швейцарские дизайнеры удержать эти позиции?

Бывшее крестьянское государство превратилось сегодня в ведущее в глобальном зачете инновационное общество. Согласно «Глобальному индексу инноваций» в 2012 году Швейцария была абсолютным чемпионом мира по инновациям. Нигде в Европе не зарегистрировано так много патентов на душу населения, как в Швейцарии. Для сравнения: на 1 миллион жителей в 2018 году было зарегистрировано 955 патентов в Швейцарии, в Германии — 332 патента, и 132 — в США. Список швейцарских изобретений очень длинен и у каждого своя захватывающая история.

Начать можно с перевернувшей мир теории относительности Альберта Эйнштейна, разработанной им в Берне, или с истории про то, как Чарльз Э. Л. Браун (Charles Eugene Lancelot Brown, 1863-1924) сумел организовать первую передачу на расстояние электрической энергии в формате высоковольтного трехфазного тока при помощи генератора, построенного «Машиностроительной фабрикой Эрликон» («Maschinenfabrik Oerlikon») и установленного в городе Лауфен. Именно это изобретение и сделало возможным строительство ЛЭП — воздушных линий электропередач высокого напряжения.

Кроме того, хорошо известно, что в Швейцарии очень продвинута фармацевтическая индустрия, поэтому понятно, что наиважнейшие изобретения и достижения совершаются здесь именно в этой области. Среди них следует отметить технологию искусственного производства витамина С, противовоспалительного препарата кортизона, создание транквилизаторов, таких как валиум, не говоря уже о таком широко известном веществе, как ЛСД, которое впервые было синтезировано в Базеле.

Но не менее высоко ценятся и швейцарские инновации, которые совершенно конкретно облегчают нашу простую бытовую жизнь: это и текстильная застежка-липучка для одежды, и целлофановая пленка, и карманный нож, а также наручные часы, складная вешалка для одежды, миниатюрный чесночный пресс и многое другое. Источники: Европейское патентное ведомство (Europäisches Patentamt), Исторический лексикон Швейцарии (Historisches Lexikon der Schweiz).

Фотогалерея Неподвластный времени дизайн из Швейцарии

Старейшая в Швейцарии мебельная фабрика «Horgenglarus» - это сплав традиций и новейших технологий. Приглашаем заглянуть в ее цеха и мастерские.

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