Принято считать, что швейцарцы — это в массе своей скромные и осторожные обыватели. Где-то это может быть и так, но при этом им каким-то чудом присуща особая прагматичная изобретательность, результатом которой становятся вещи, коренным образом меняющие окружающий материальный мир. Предлагаем вашему вниманию подборку красивых и полезных швейцарских изобретений: некоторые из них стали иконами дизайна, а без других теперь уже невозможно обойтись в домашнем хозяйстве.

Бывшее крестьянское государство превратилось сегодня в ведущее в глобальном зачете инновационное общество. Согласно «Глобальному индексу инноваций» в 2012 году Швейцария была абсолютным чемпионом мира по инновациям. Нигде в Европе не зарегистрировано так много патентов на душу населения, как в Швейцарии. Для сравнения: на 1 миллион жителей в 2018 году было зарегистрировано 955 патентов в Швейцарии, в Германии — 332 патента, и 132 — в США. Список швейцарских изобретений очень длинен и у каждого своя захватывающая история.

Начать можно с перевернувшей мир теории относительности Альберта Эйнштейна, разработанной им в Берне, или с истории про то, как Чарльз Э. Л. Браун (Charles Eugene Lancelot Brown, 1863-1924) сумел организовать первую передачу на расстояние электрической энергии в формате высоковольтного трехфазного тока при помощи генератора, построенного «Машиностроительной фабрикой Эрликон» («Maschinenfabrik Oerlikon») и установленного в городе Лауфен. Именно это изобретение и сделало возможным строительство ЛЭП — воздушных линий электропередач высокого напряжения.

Кроме того, хорошо известно, что в Швейцарии очень продвинута фармацевтическая индустрия, поэтому понятно, что наиважнейшие изобретения и достижения совершаются здесь именно в этой области. Среди них следует отметить технологию искусственного производства витамина С, противовоспалительного препарата кортизона, создание транквилизаторов, таких как валиум, не говоря уже о таком широко известном веществе, как ЛСД, которое впервые было синтезировано в Базеле.

Но не менее высоко ценятся и швейцарские инновации, которые совершенно конкретно облегчают нашу простую бытовую жизнь: это и текстильная застежка-липучка для одежды, и целлофановая пленка, и карманный нож, а также наручные часы, складная вешалка для одежды, миниатюрный чесночный пресс и многое другое. Источники: Европейское патентное ведомство (Europäisches Patentamt), Исторический лексикон Швейцарии (Historisches Lexikon der Schweiz).

Фотогалерея Неподвластный времени дизайн из Швейцарии Старейшая в Швейцарии мебельная фабрика «Horgenglarus» - это сплав традиций и новейших технологий. Приглашаем заглянуть в ее цеха и мастерские. Автор: Надежда Капоне

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