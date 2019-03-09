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Жизнь в Альпах

Фотогалерея Каким был Гриндельвальд более ста лет тому назад?

Skispringen

Прыжки с трамплина зимой 1907/08 гг. с вершины Трихелег (Trychelegg). Первый большой трамплин был построен в Гриндельвальде по случаю проведения в Швейцарии в 1910 году лыжной гонки. Трамплин пользовался дурной славой, так как спортсмены приземлялись на пугающе крутом склоне.

Chalet Milchbach

Шале Мильхбах (Chalet Milchbach) у Верхнего ледника близ Гриндельвальда. Со момента его постройки более ста лет назад и вплоть до сего дня он принадлежит местному семейству Борен (Bohren).

Station Eismeer

Вид на горы с железнодорожной станции Eismeer («Море льда»), на которой на момент съемки, в том числе, находился ресторан. До 1912 года эта станция была конечным пунктом горной железной дороги на вершину Юнгфрау. Здесь размещались горные гиды, которые помогали туристам перебираться через сера́ки (фр. sérac), ледяные пики, вертикальные ледниковые образования, образующиеся на передней кромке ледника.

Fronarbeit

После работы: мужчины из старинных семей Гриндельвальда позируют для общей фотографии на память. А уже после этого были кофе, сыр, свежий хлеб, а также шнапс, подслащенный сахаром и корицей.

Eistransport

Жарким летом 1911 года в гостиницы региона Гриндельвальд приходилось специально доставлять глетчерный лёд.

Getschertisch

Чудо природы у ледника Нижний Гриндельвальд: «ледниковый стол», которым восхищались и который воспевали.

Bobsleigh auf der Dorfstrasse

Катание на санях по улице Дорфштрассе — сейчас здесь расположен современный спортивный центр. 

Station Eigergletscher

Отель и ресторан в горном урочище Eigergletscher выкапывают из снега в начале летнего сезона: тогда не было снегоуборщиков и эту работу выполняли дворники — крепкие деревенские парни.

Auschiesset

Турнир по стрельбе осенью, в конце сезона. Команда полевых стрелков из Гриндельвальда позирует на фоне мишеней.

Bäreisbahn

В центре фотографии «Медвежий каток», слева англиканская часовня, построенная специально для британских гостей. Ее снесли в 1974 году, устроив на этом месте парковку.

Faulhornwirte

Хозяин отеля Faulhorn «Пинта»-Фритц Борен («Pintenfritz» Bohren, на самом верху справа) со своими работниками. Он 38 лет возглавлял отель, однако все дела вела его супруга (на фото пятая слева).

Gletscherspaziergang

Прогулка по леднику. До 1909 года горные гиды вели туристов, женщин и мужчин, к леднику по деревянным ступенькам, называемым «Переход Эшель» (Passage des Echelles).

Wärgistaler Älpler

Группа пастухов отдыхает на лугу Бустиглен (Bustiglen). Леса на дальнем плане были повторно высажены примерно в 1900 году в рамках проектов по восстановлению лесных региональных ресурсов. Затем ареал высаженных сосен распространился вплоть до сегодняшнего «Соснового сада» («Arvengarten»), урочища чуть ниже перевала Кляйне Шайдег (Kleine Scheidegg).

Skifahrer Unterwegs

Ни фуникулеров, ни подъемников — широко и просторно. В те времена одинокий лыжник мог еще любоваться нетронутым снежным ландшафтом.

Historische Bilder aus Grindelwald

Гриндельвальд был первым курортом в Бернских Альпах, решившим в конце 19-го века сделать ставку на зимний туризм. Со строительством сначала дороги, а спустя несколько лет и зубчатой железной дороги, в истории небольшой альпийской деревни недалеко от Интерлакена началась качественно новая эпоха.

Так, начиная с 1888 года в Гриндельвальде стало возможным заниматься зимними видами спорта. Деревня начала переживать туристический бум. Гости со всего мира могли позабавиться здесь экзотическим керлингом и катанием: на санках, коньках, в том числе и на лыжах. Экономический взлёт принёс с собой инвестиции — в гостиницах провели и подключили центральное отопление, заработало электрическое освещение.

На рубеже веков здесь царил безграничный оптимизм: местное сообщество меценатов и инвесторов Kurhausgesellschaft планировало построить казино и помещение для отдыха и проведения культурно-развлекательных мероприятий, так называемый «курзал», сегодня бы мы сказали «досугово-развлекательный центр». 

Почти каждую горную вершину в округе планировалось соединить канатной дорогой с долиной. Но потом случилось непредвиденное: в 1914 году началась война, иностранного туризма практически не стало, и все эти и другие амбициозные планы пришлось похоронить.

Сокровища из фотоархивов

Местный летописец-историк Петер Бернет (Peter Bernet), тоже родившийся в Гриндельвальде сын лыжного инструктора и одновременно горного гида, вот уже несколько десятилетий занимается историей своей малой родины. Фотографии, которые мы сегодня публикуем, отражают период предвоенного расцвета деревни Гриндельвальд.

Все они находились в архивах у местных коллекционеров, носивших старые, заслуженные фамилии Альмер (Almer), Брахер (Bracher), Ягги (Jaggi), Куммер (Kummer), Михель (Michel), Рот (Roth). Выбрав с их любезного разрешения из всего безбрежного моря частных снимков самые интересные и собрав их воедино, П. Бернет получил настоящую серию исторических фото-источников, отражающих историю региона Гриндельвальд в эпоху, которая отстоит от нас уже почти больше чем на столетие.

Передав эту коллекцию в распоряжение местного краеведческого музеяВнешняя ссылка, он сделал их доступными широкой публике, самые же интересные снимки и факты о том времени Петер Бернет выложил на своем личном сайтеВнешняя ссылка. Фотоальбом «ГриндельвальдВнешняя ссылка» был опубликован издательством Weber (Weber Verlag).

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