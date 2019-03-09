Гриндельвальд был первым курортом в Бернских Альпах, решившим в конце 19-го века сделать ставку на зимний туризм. Со строительством сначала дороги, а спустя несколько лет и зубчатой железной дороги, в истории небольшой альпийской деревни недалеко от Интерлакена началась качественно новая эпоха.

Так, начиная с 1888 года в Гриндельвальде стало возможным заниматься зимними видами спорта. Деревня начала переживать туристический бум. Гости со всего мира могли позабавиться здесь экзотическим керлингом и катанием: на санках, коньках, в том числе и на лыжах. Экономический взлёт принёс с собой инвестиции — в гостиницах провели и подключили центральное отопление, заработало электрическое освещение.

На рубеже веков здесь царил безграничный оптимизм: местное сообщество меценатов и инвесторов Kurhausgesellschaft планировало построить казино и помещение для отдыха и проведения культурно-развлекательных мероприятий, так называемый «курзал», сегодня бы мы сказали «досугово-развлекательный центр».

Почти каждую горную вершину в округе планировалось соединить канатной дорогой с долиной. Но потом случилось непредвиденное: в 1914 году началась война, иностранного туризма практически не стало, и все эти и другие амбициозные планы пришлось похоронить.

Сокровища из фотоархивов

Местный летописец-историк Петер Бернет (Peter Bernet), тоже родившийся в Гриндельвальде сын лыжного инструктора и одновременно горного гида, вот уже несколько десятилетий занимается историей своей малой родины. Фотографии, которые мы сегодня публикуем, отражают период предвоенного расцвета деревни Гриндельвальд.

Все они находились в архивах у местных коллекционеров, носивших старые, заслуженные фамилии Альмер (Almer), Брахер (Bracher), Ягги (Jaggi), Куммер (Kummer), Михель (Michel), Рот (Roth). Выбрав с их любезного разрешения из всего безбрежного моря частных снимков самые интересные и собрав их воедино, П. Бернет получил настоящую серию исторических фото-источников, отражающих историю региона Гриндельвальд в эпоху, которая отстоит от нас уже почти больше чем на столетие.

Передав эту коллекцию в распоряжение местного краеведческого музеяВнешняя ссылка, он сделал их доступными широкой публике, самые же интересные снимки и факты о том времени Петер Бернет выложил на своем личном сайтеВнешняя ссылка. Фотоальбом «ГриндельвальдВнешняя ссылка» был опубликован издательством Weber (Weber Verlag).



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